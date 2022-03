Sans Guardado ou Funes Mori, le Mexique affronte des matches clés

MEXICO CITY (AP) — Avec les absences notoires d'Andrés Guardado et Rogelio Funes Mori et Israel Reyes et Santiago Giménez comme grandes nouvelles, le Mexique a annoncé jeudi un alignement de 29 joueurs pour affronter les trois matches qui définiront l'égalité de coupe du monde.

Guardado, capitaine de l'équipe mexicaine et joueur du Betis espagnol, a subi une blessure à l'arrière de la cuisse gauche tandis que l'attaquant Funes Mori, l'un des spoilers du sélectionneur argentin Gerardo Martino, ne pourra pas être là non plus car il a une blessure à la cuisse droite.

Le Mexique accueillera les États-Unis jeudi prochain, visitera le Honduras le dimanche suivant et accueillera le Salvador le mercredi 30 mars pour clore les qualifications de la Concacaf pour le Qatar 2022.

Le Tri compte 21 points et occupe la troisième place dans le dernier octogonal de l'égalité, le dernier qui accorde un billet direct pour la Coupe du monde. En plus du Mexique se trouvent les États-Unis, qui ont la même récolte mais une meilleure différence de buts, et le Canada, qui est le leader avec 25 points.

Le Panama a 17 points et est quatrième, donc pour l'instant il aurait le droit de jouer des séries éliminatoires intercontinentales contre une équipe nationale d'Océanie, probablement la Nouvelle-Zélande.

équipement

Archers : Guillermo Ochoa (Amérique), Rodolfo Cota (Leon), Jonathan Orozco (Tijuana) et Alfredo Talavera (Pumas).

Zagueros : Jorge Sanchez (Amérique, Gerardo Arteaga (Genk, Belgique), Johan Vazquez (Gênes, Italie), Julian Araujo (LA Galaxy, États-Unis), Jesus Gallardo (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Israel Reyes (Puebla), Nestor Araujo (Celta, Espagne), Jesus Angulo (Tigres)).

Flyers : Edson Alvarez (Ajax, Hollande), Hector Herrera (Atletico Madrid, Espagne), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Erick Aguirre (Monterrey), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven, Pays-Bas) et Diego Lainez (Betis, Espagne).

Avants : Henry Martin (Amérique), Santiago Gimenez (Croix bleue), Uriel Antuna (Croix bleue), Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano (Naples, Italie), Jesus Corona (Séville, Espagne) et Raul Jimenez (Wolverhampton, Angleterre).