La Russie renonce au vote d'une résolution humanitaire sur l'Ukraine à l'ONU

La Russie s'abstient du vote d'une résolution humanitaire sur l'Ukraine aux Nations unies, États-Unis, 17 mars 2022 (AFP) - De plus en plus isolée, la Russie a abandonné le vote vendredi d'une résolution humanitaire sur l'Ukraine au Conseil de sécurité des Nations unies parce qu'elle n'avait pas le soutien de ses plus proches alliés, a annoncé ce jeudi à l'AFP plusieurs diplomates qui ont demandé l'anonymat. » Ils ont eu recours au « coparrainage » pour leur texte sur l'aspect humanitaire « et il n'y a pas eu de retour », a déclaré un ambassadeur qui a demandé l'anonymat, laissant entendre que ni la Chine ni l'Inde ne soutenaient l'initiative russe controversée et n'auraient pas voté pour. La Russie, qui a soumis mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité, a appelé à un vote mercredi avant de changer d'avis et de le reporter à jeudi, puis à vendredi.Moscou espérait avoir le soutien de la Chine et de l'Inde, deux pays qui se sont abstenus le 25 février lors du vote sur la résolution déposé par les États-Unis et l'Albanie pour dénoncer « l'agression » de l'Ukraine, à laquelle la Russie a opposé son veto. » Cette semaine, de façon perverse, la Russie a déposé une résolution qui, entre autres, appelait à la protection des civils, y compris les femmes et les enfants. C'est un jeu cyniques face à des souffrances humaines extrêmes », a déclaré jeudi l'ambassadrice britannique Barbara Woodward lors de la cinquième réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février. » Juste au moment où les forces russes ont attaqué Marioupol », en particulier un théâtre qui abritait des centaines de personnes et d'enfants, a rappelé le diplomate britannique. » L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Quels que soient les progrès qu'il réalise, les personnes qu'il tue ou les villes qu'il détruit », a averti l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU Linda Thomas-Greenfield.PRH-AF/DGA