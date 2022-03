Quel est le prix de l'essence au Mexique le 16 mars de cette année ?

Vérifiez les prix de l'essence et du diesel au Mexique le 16 mars avant de recharger votre véhicule.Les coûts du carburant varient d'un jour à l'autre, il est donc important de maintenir les valeurs de carburant à jour.

Le coût de l'essence peut varier au Mexique en raison de divers facteurs tels que les coûts de référence, les taxes et la logistique.

Étant donné que les prix du pétrole sont exprimés globalement en dollars, le coût de base est basé sur les cours internationaux du pétrole, de sorte que la valeur moyenne du carburant est modifiée en fonction du taux de change des dollars et des pesos.

Au Mexique, une taxe sur la consommation de carburant est également payée, déterminée par le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) et appelée taxe d'accise fédérale (IEPS) sur la production et les services qui affectent le prix de l'essence.

Les coûts peuvent également changer pour des raisons logistiques telles que le transport et le stockage. Lors du transport de pétrole et d'essence raffinée par tuyau ou par bateau, le coût augmente si le prix du carburant augmente.

D'autres facteurs influant sur le coût de l'essence sont déterminés par la situation géographique.

The Federal Consumer Le bureau du procureur (Profeco) met également le site à la disposition des utilisateurs pour fournir des informations à jour sur les stations-service qui vendent de l'essence et du diesel aux prix les plus élevés et les plus bas du pays.

La page de Profeco s'intitule « Who is Who in Gasoline », qui est basée sur un rapport de la Commission de réglementation de l'énergie (CRE) sur les ventes au détail d'essence et de diesel.Cliquez sur le lien suivant pour y accéder :

Profeco propose également aux utilisateurs l'application Litro X Llitro, disponible pour iOS et Android, où ils peuvent comparer les prix des stations-service à proximité et déposer des plaintes et des plaintes.

