L'UE et la Grande-Bretagne imposent une nouvelle série de sanctions à la Russie

BRUXELLES (AP) — Chevaux pur-sang, truffes, propriétaire d'une équipe de football et directeur d'une société de médias.

L'Union européenne a imposé mardi une nouvelle série de sanctions à la Russie visant à empêcher les oligarques d'accéder au luxe et à empêcher la Russie de racheter ses lucratives exportations d'acier. Le Royaume-Uni a également adhéré aux sanctions.

Le bloc de 27 nations a essayé de rester à l'écart des sanctions qui affecteraient son approvisionnement énergétique russe, et s'est plutôt concentré sur des mesures d'un milliard de dollars tout en étouffant la capacité de la Russie à travailler sur les marchés mondiaux en interdisant aux agences de notation de l'UE de travailler avec les clients russes.

« Ces nouvelles sanctions vont encore isoler la Russie et épuiser ses ressources pour financer cette guerre barbare. On peut donc dire que la Russie est devenue la nation la plus sanctionnée au monde, ce qui est un honneur quelque peu discutable », a déclaré le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis.

La punition continue du bloc contre Moscou pour avoir envahi son voisin, l'Ukraine, a été exécutée après consultation de ses alliés occidentaux, du Royaume-Uni aux États-Unis.

Ils ont convenu conjointement de refuser à la Russie le statut de nation favorisée, ce qui coûtera à leurs entreprises un statut privilégié dans les économies occidentales. La Grande-Bretagne a annoncé mardi des sanctions contre 350 particuliers et entreprises, et a également promis d'interdire les exportations de produits de luxe vers la Russie.

En outre, la Grande-Bretagne imposera des droits de douane supplémentaires de 35 % sur les importations de produits russes et biélorusses, de la vodka au poisson en passant par le fer, les oléagineux et les céréales.

Ces mesures « isoleront davantage l'économie russe du commerce mondial, en veillant à ce qu'elle ne bénéficie pas du système international fondé sur des règles qu'elle ne respecte pas », a déclaré le chancelier des finances britannique Rishi Sunak.

La Russie, pour sa part, a également imposé des sanctions, plaçant le président américain Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et d'autres hauts responsables fédéraux sur sa liste. La Maison Blanche a minimisé l'importance de cette mesure.

« Aucun d'entre nous ne planifie de voyages d'agrément en Russie et aucun d'entre nous n'a de compte bancaire auquel nous n'avons pas accès. Nous allons donc passer à autre chose », a déclaré l'attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki.

___

Les journalistes de l'Associated Press, Danica Kirka, à Londres, et Chris Megerian, à Washington, ont contribué à ce bureau.