45 fotos: María Belén Ludueña presentó su nueva iniciativa, “Alumbrando Futuro”

María Belén Ludueña presentó oficialmente “Alumbrando Futuro”, un proyecto que busca acompañar y fortalecer a madres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mientras permanecen en residencias maternales de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires
30 Sep, 2026 02:39 a. m. EST
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El lanzamiento oficial se realizó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde Ludueña compartió los objetivos y el espíritu de esta iniciativa, que propone transformar el tiempo de espera que atraviesan muchas madres mientras sus hijos permanecen internados en una oportunidad de aprendizaje, contención y crecimiento
“Por Alumbrando Futuro ya pasaron 150 madres y detrás de cada mamá hay una historia. Este proyecto es muy especial porque nace mientras estaba embarazada de Vito, y eso logró acercarme aún más y entender mucho a esas madres”, explicó Ludueña durante la presentación
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su mujer y su hijo, Vito
Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a Heidi Gómez Rápalo, vicejefa de Misión en la embajada de los Estados Unidos
Gabriela Vaca Guzmán
Gabriela Castellani y su hija, Justine Foyatier
La periodista posa junto a su hijo, Vito, sus hermanas María Paz y María Josefina, y su madre
El empresario marplatense, Florencio Aldrey Iglesias
Las madres podrán acceder a talleres de formación y herramientas concretas orientadas a fortalecer su autoestima, desarrollar nuevas habilidades, generar ingresos y proyectar un futuro con mayor autonomía. Entre las propuestas se incluyen formación en costura, tejido, maquillaje, manualidades y el uso del celular como herramienta de trabajo
“Esta iniciativa nace de charlas que fui teniendo con mamás que estaban en maternidades, como la Sardá, y en residencias de hospitales, como el Hospital Fernández y el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Esas mamás permanecen allí esperando que sus niños, que sus bebés se recuperen, pasando momentos cargados de mucha angustia, de mucha incertidumbre”, explicó la periodista
La esposa del embajador de Ucrania, Zoia Klymenko
La embajadora de México, Lilia Rossbach, junto a Marcela Giana de Chain, presidente de Damas Rosadas
Marcela Gotlib, María Claudia Pedrayes, Evelyn Scheidl y Nequi Galotti
El programa se desarrollará en las residencias maternales del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández y el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna)
La abogada, Mariana Gallego
Marcela Tauro
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Las embajadoras de Haití y Paraguay: Olga Medor Ducasse y Helena Felip
Liliana Parodi y la embajadora de México, Lilia Rossbach
María Belén Ludueña y María Belén Aramburu
Angie Landaburu
Eugenia Cerdá de Rossi, presidente de Fundación Rossi
Silvia Fernández Barrios
El programa se desarrollará en las residencias maternales del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández y el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna)
Gina Vargas de Roemmers
La legisladora porteña, Patricia Glize
La abogada, Elba Marcovecchio
Las diseñadoras Natalia Antolin y Camila Romano
La legisladora porteña, Laura Alonso
Florencio Aldrey Iglesias y Jorge Macri
Nequi Galotti, María Belén Ludueña y Evelyn Scheidl
Liliana Parodi y Gabriel Oliveri
Natalia Antolin, María Claudia Pedrayes, Sol Paolini, Evelyn Scheidl, Nequi Galotti y Camila Romano
La iniciativa también contempla la capacitación digital, formación en artes y oficios, y una red de contención hospitalaria, en articulación con organizaciones de la sociedad civil
El objetivo es poner el foco en el desarrollo de capacidades, para que cada mujer pueda regresar a su hogar con herramientas concretas y poder construir mayor independencia económica
Marcela Tauro y Liliana Parodi
"Alumbrando Futuro" propone que el tiempo que hoy está marcado por la incertidumbre pueda convertirse en un punto de partida: una oportunidad para aprender, fortalecerse y construir nuevas herramientas para el futuro
El periodista, Franco Bagnato
Verónica Cerban, directora artística del Canal de la Ciudad
“Hay madres que pasan días, otras semanas y otras meses. En esas charlas decían que tenían tiempo ocioso. Podemos hacer algo o transformar ese tiempo en algo valioso. El año pasado empezamos a hacer una investigación con asistentes sociales y hablamos con las madres. Les preguntamos qué querían hacer. Y así surgió esta idea de empezar a dar oficios, de empezar a dar cursos”, destacó María Belén Ludueña
Gina Vargas de Roemmers y Marcela Giana de Chain
Aldrey Iglesias junto a Vito Macri
María Belén Ludueña y Marina Wolman
María Belén Ludueña presentó su nueva iniciativa, “Alumbrando Futuro” /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza 'Alumbrando Futuro'