Sangre, hongos, hachas y terror: así fue la Marcha Zombie de CDMX en FOTOS

La Marcha Zombie o Zombie Walk es un evento tradicional de la Ciudad de México y uno de los favoritos de los fanáticos de los muertos vivientes.

Cabe resaltar que la creatividad de los disfraces no es la única característica que distingue al evento, ya que desde años anteriores la marcha tiene por objetivo realizar una buena causa a través de la donación de alimentos.

Desde muy temprano miles de personas se congregaron en el Monumento a la Revolución para desfilar por las principales calles del Centro Histórico rumbo al Zócalo Capitalino mientras los asistentes disfrutan de los disfraces más terroríficos y creativos que los fans de los muertos vivientes esperan durante todo el año.

Decenas de personas comenzaron a desfilar por las calles del Centro desde las 16:00 horas de este sábado 19 de octubre, con increíbles disfraces y caracterizaciones de los más famosos personajes de series y películas como The Walking Dead o The Last of Us.

Los zombies realizaron su marcha por Avenida Juárez, pasando por Avenida de la República, Calle 5 de Mayo y finalizando el peregrinaje hasta el Zócalo capitalino.

