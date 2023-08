En fotos: agotamiento y muerte, la dramática situación de los migrantes africanos en el desierto entre Túnez y Libia

Un migrante de origen africano se desploma por agotamiento y deshidratación a su llegada a una zona deshabitada cerca de al-Assah, en la frontera entre Libia y Túnez. (Mahmud Turkia / AFP)

Bajo el insoportable calor del mediodía, una patrulla libia cerca de la frontera con Túnez se topa con un hombre desplomado sobre la arena marrón rojiza del desierto. Apenas respira, y los agentes intentan reanimarlo, suavemente, con unas gotas de agua en los labios.

La guardia fronteriza libia proporciona agua a los inmigrantes de origen africano que han sido abandonados por las autoridades tunecinas (Mahmud Turkia / AFP)

Este hombre es sólo uno de los cientos de inmigrantes que llegan a diario a Libia tras ser abandonados en el desierto fronterizo por las fuerzas de seguridad tunecinas, según los guardias fronterizos libios y los propios inmigrantes.

Para cuando llegan a Libia, los migrantes procedentes del África subsahariana están a punto de caer de agotamiento, con temperaturas que han superado los 40 grados centígrados.

Un migrante colapsado tras llegar a la frontera (Mahmud Turkia / AFP)

El domingo, la agencia AFP fue testigo de cómo los guardias fronterizos rescataban a un centenar de hombres y mujeres de una zona deshabitada cerca de Sebkhat al-Magta, un lago salado situado en la frontera entre Libia y Túnez.

En la lejana bruma de calor resplandeciente, emergen seis figuras, las últimas en llegar a la zona. Hablan árabe y dicen venir de Túnez.

A principios de julio, cientos de migrantes procedentes de países del África subsahariana fueron expulsados de la ciudad portuaria tunecina de Sfax al estallar las tensiones raciales (Mahmud Turkia / AFP)

Los guardias fronterizos libios dijeron a la AFP que, en las últimas dos semanas, han rescatado a cientos de migrantes que declararon haber sido abandonados por las autoridades tunecinas en la región fronteriza cerca de Al-Assah, a unos 150 kilómetros al oeste de Trípoli.

A principios de julio, cientos de migrantes procedentes de países del África subsahariana fueron expulsados de la ciudad portuaria tunecina de Sfax al estallar las tensiones raciales tras la muerte de un tunecino en un enfrentamiento entre la población local y los migrantes.

El país norteafricano es una importante puerta de entrada para migrantes y solicitantes de asilo que intentan peligrosas travesías marítimas con la esperanza de una vida mejor en Europa (Mahmud Turkia / AFP)

Los tunecinos “me trajeron aquí”

Haitham Yahiya, de Sudán, dijo que trabajó durante un año en el sector de la construcción de Túnez tras llegar clandestinamente al país a través de Níger y Argelia.

“Estaba trabajando cuando me agarraron y me trajeron aquí, primero en un coche de policía y luego en un camión (de las fuerzas de seguridad). Luego me dejaron y me dijeron que fuera a Libia”, declaró en Al-Assah.

En su punto más cercano, cerca de Sfax, Túnez está a sólo unos 130 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa.

El país norteafricano es una importante puerta de entrada para migrantes y solicitantes de asilo que intentan peligrosas travesías marítimas con la esperanza de una vida mejor en Europa. Para frenar las llegadas, la Unión Europea cerró hace dos semanas un acuerdo con Túnez que prevé ayuda económica a cambio del compromiso tunecino a luchar contra la inmigración irregular.

Un comunicado conjunto de las agencias de las Naciones Unidas se refirió a la “tragedia en desarrollo” de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en las regiones fronterizas de Túnez. (Mahmud Turkia / AFP)

Human Rights Watch señaló que hasta 1.200 africanos negros fueron “expulsados o trasladados a la fuerza por las fuerzas de seguridad tunecinas” en julio a las desérticas regiones fronterizas del país con Libia y Argelia.

A mediados de julio, la Media Luna Roja Tunecina afirmó haber dado cobijo al menos a 630 migrantes que habían sido trasladados después del 3 de julio a Ras Jedir, a unos 40 kilómetros al norte de Al-Assah.

Sin embargo, unos días después, la AFP recogió el testimonio de cientos de migrantes que seguían atrapados en la zona de seguridad de Ras Jedir. Dijeron que las fuerzas de seguridad tunecinas les habían obligado a permanecer allí.

Los migrantes llegan de dos en dos, de tres en tres o por docenas. Algunos se desploman. Los guardias les tapan la boca con botellas de agua. (Mahmud Turkia / AFP)

En Ras Jedir, 350 personas permanecían en un campamento improvisado, entre ellas 65 niños y 12 mujeres embarazadas.

“Sus condiciones de vida son muy problemáticas”, declaró a la AFP un responsable humanitario, añadiendo que “no es sostenible a largo plazo, no hay aseos, ni depósitos de agua, ni verdaderos refugios”.

En Al-Assah, los inmigrantes aturdidos siguen entrando a trompicones, algunos sólo con sandalias en los pies.

Human Rights Watch señaló que hasta 1.200 africanos negros fueron “expulsados o trasladados a la fuerza por las fuerzas de seguridad tunecinas” en julio a las desérticas regiones fronterizas del país con Libia y Argelia. (Mahmud Turkia / AFP)

Llegan de dos en dos, de tres en tres o por docenas. Algunos se desploman. Los guardias les tapan la boca con botellas de agua.

Ante la afluencia, los libios del Batallón 19 de guardias fronterizos del ejército, y una unidad contra la inmigración saharaui, patrullan a diario.

“Estamos en la línea de demarcación entre Libia y Túnez y cada día vemos llegar más inmigrantes”, declaró Ali Wali, portavoz del Batallón 19.

Los migrantes han cruzado la frontera sin saberlo. Caminan, dicen, en la dirección que las fuerzas de seguridad tunecinas les indicaron: hacia Libia. (Mahmud Turkia / AFP)

Dijo que la AFP había recibido permiso para acompañar a las unidades “para acallar a aquellos (en Túnez) que afirman que nosotros lo inventamos todo y trajimos a los migrantes aquí”.

Su zona de patrulla abarca 15 kilómetros alrededor de Al-Assah. Wali explica que, según el día, pueden encontrar “150, 200, 350, a veces hasta 400 o 500 inmigrantes irregulares”.

Este día hay 110, dos de ellos mujeres. Se supone que hay otros dos. Un soldado los busca con sus prismáticos.

Mientras una ola de calor asfixia el Mediterráneo, algunos migrantes dijeron que habían caminado durante dos días, sin comida ni agua. (Mahmud Turkia / AFP)

Al menos 17 muertos

El jueves, un comunicado conjunto de las agencias de las Naciones Unidas se refirió a la “tragedia en desarrollo” de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en las regiones fronterizas de Túnez.

“Están atrapados en el desierto, enfrentándose a un calor extremo y sin acceso a refugio, alimentos o agua. Hay una necesidad urgente de proporcionar asistencia humanitaria crítica y vital mientras se encuentran soluciones urgentes y humanas”, han afirmado.

La ONU también ha señalado a Libia en varios informes anteriores, denunciando la violencia contra los 600.000 migrantes que detiene, la mayoría de ellos en campamentos.

Cuando llegan a Libia, los migrantes procedentes del África subsahariana están a punto de caer de agotamiento, con temperaturas que han superado los 40 grados centígrados. (Mahmud Turkia / AFP)

El gobierno de Trípoli ha hecho saber en los últimos días que rechaza el “reasentamiento” en su territorio de los migrantes llegados de Túnez.

Los migrantes, por su parte, han cruzado la frontera sin saberlo. Caminan, dicen, en la dirección que las fuerzas de seguridad tunecinas les indicaron: hacia Libia.

Mientras una ola de calor asfixia el Mediterráneo, algunos como Alexander Unche Okole dijeron que habían caminado durante dos días, sin comida ni agua.

Okole, nigeriano de 41 años, explicó que entró en Túnez a través de Debdeb, en Argelia, y “pasé algún tiempo en Túnez, pero luego me atrapó la policía tunecina. Me detuvieron en la calle y luego me llevaron al desierto del Sáhara”.

Mostró un teléfono móvil cuya pantalla fue destrozada, según dijo, por los tunecinos.

“Con la gracia de Dios, los libios me rescataron” y me proporcionaron comida y agua, dijo Okole.

Él sobrevivió, pero otros no.

Migrantes en la zona fronteriza de Ras Jedir. Grupos humanitarios en Libia contactados hablaron de al menos 17 muertos en las últimas tres semanas.. (Mahmud TURKIA / AFP)

Wali dijo que los agentes encontraron dos cadáveres el sábado, un par de días después de recuperar otros cinco, entre ellos una mujer y su bebé. También habían descubierto cinco cadáveres una semana antes, dijo.

“¿Cómo esperas que sobrevivan? ¿El calor, la falta de agua y una marcha de dos o tres días?”. preguntó Wali.

Grupos humanitarios en Libia contactados por la AFP hablaron de al menos 17 muertos en las últimas tres semanas.

La desesperación de los migrantes en la zona fronteriza de Ras Jedir (Mahmud TURKIA / AFP)

