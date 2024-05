Las tasas de divorcio entre los baby boomers están en aumento, poniendo en riesgo las finanzas de las mujeres

Las tasas de divorcio para los mayores de 50 años han aumentado significativamente desde los años 90. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas de divorcio en EE.UU. han disminuido constantemente durante casi dos décadas, excepto en un segmento de la población que ha visto un aumento. Denominado divorcio “gris”, aquellos mayores de 50 años están dejando a sus cónyuges al doble de tasa que lo hacían en los años 90 (y para los mayores de 65, la tasa de divorcio se ha triplicado), según un estudio de 2022 publicado en The Journals of Gerontology. Ningún cónyuge sale indemne de un divorcio. Los hombres mayores que viven solos son más solitarios que sus contrapartes femeninas, pero las mujeres, en términos generales, tienen más que perder financieramente. En los matrimonios heterosexuales, las mujeres son más propensas que los hombres a abandonar la fuerza laboral en sus años de mayor ingreso para cuidar de los hijos, poniéndolas en desventaja en los procedimientos de divorcio. Después de una separación, muchas mujeres deben reingresar a la fuerza laboral, potencialmente por primera vez en décadas. Un estudio de 2021 de The Journals of Gerontology encuentra que las mujeres de 50 años o más que se divorcian experimentan un declive del 45% en su nivel de vida, comparado con el 21% para los hombres, y Pew encuentra que son más propensas a vivir en la pobreza que los hombres.

Dicho esto, Kelly Mould, vicepresidente senior y asesora financiera en Johnson Financial Group, me dijo que generalmente son las mujeres en relaciones heterosexuales las que inician el divorcio después de los 50. Para este momento, los hijos suelen ser mayores y haber salido de casa, y las mujeres mayores pueden haber acumulado el coraje para emprender su propio camino, en lugar de permanecer en matrimonios infelices.

Las mujeres que se divorcian después de los 50 enfrentan mayores desventajas financieras en comparación con los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese fue el caso de Kimberlee Davis, quien se divorció de su marido a principios de sus 50, a pesar de las significativas consecuencias financieras. Davis no había trabajado en el mundo corporativo por más de una década. Había pausado su carrera para apoyar a su marido en la suya y para cuidar de sus tres hijos. Pero ella siempre había sido ambiciosa. Cuando su matrimonio terminó, le tomó años reconstruir su crédito y ganar lo suficiente para empezar a ahorrar.

Ahora, a los 65, Davis es asesora financiera y autora, y prospera en su nueva vida. Aún tiene que recuperar sus ahorros para la jubilación, dice, pero se ha vuelto a casar, es propietaria de una casa, e incluso se compró un auto de carrera. El divorcio fue una “explosión nuclear” en su vida, dice, pero “la libertad que ha encontrado ha valido la pena”.

Mould anima a ambos cónyuges a tener su propio asesor financiero y abogado para abogar por ellos a lo largo del divorcio. Y Davis aconseja a las parejas obtener acuerdos prenupciales que delineen a qué tiene derecho financieramente un cónyuge si renuncia a su carrera para ser el cuidador de la familia. Y siempre mantenerse al tanto de todas las cuentas financieras de su familia, incluso si no es el que trabaja fuera del hogar.

“Quizás tengas que vivir con un presupuesto más ajustado”, dice Davis sobre la vida después del divorcio, “pero la libertad y la oportunidad de autorrealizarse y vivir la vida que querías valen más que cualquier estrés financiero”.

