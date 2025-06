Aprueban en EEUU una nueva sanción para conductores que impondrá fuertes multas a partir de julio 2025

Las multas serán de 25 dólares, o 50 si se es reincidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los pasajeros de vehículos motorizados en Virginia estarán obligados a tener en cuenta una nueva ley que busca garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ahora, y sin excepción alguna, los viajeros deberán usar el cinturón de seguridad, independientemente de su edad o posición en el vehículo. Esta medida amplía la normativa previa que solo exigía el uso de este dispositivo a los ocupantes de los asientos delanteros y a los menores de edad.

La nueva legislación, aprobada por el gobernador Glenn Youngkin el 24 de marzo de 2025, busca reforzar la seguridad vial en el estado, según reportó la televisora local WVVA.

¿Qué dice la ley HB 2475 que entrará en vigor el 1 de julio?

Según lo expuesto en la ley HB 2475, los adultos que no cumplan con esta normativa podrán enfrentar una multa de 25 dólares, mientras que la sanción se eleva a USD 50 si el infractor es un menor de edad que no esté debidamente asegurado.

La normativa modifica la sección 46.2-1094 del Código de Virginia, que regula el uso de sistemas de seguridad en vehículos motorizados. Según el texto legal, los conductores y pasajeros mayores de 18 años deben usar el cinturón de seguridad en todo momento mientras el vehículo esté en movimiento en vías públicas.

La ley establece excepciones específicas para ciertos grupos. Entre ellos se encuentran personas con condiciones médicas que dificulten el uso del cinturón, siempre que cuenten con una declaración firmada por un médico que justifique la exención.

También están exentos los agentes de la ley que transporten personas bajo custodia o que se encuentren en situaciones donde el uso del cinturón sea impráctico, así como los conductores de vehículos de reparto, como carteros rurales y repartidores de periódicos, cuyo trabajo implique entrar y salir del vehículo con frecuencia. Además, los conductores y pasajeros de taxis, así como el personal de vehículos comerciales o municipales que realicen tareas de recolección o entrega de bienes, también están exentos bajo ciertas condiciones.

El texto legal aclara que las violaciones a esta normativa no serán consideradas negligencia ni podrán ser utilizadas como evidencia en casos civiles relacionados con accidentes de tráfico. Asimismo, no se asignarán puntos de demérito en las licencias de conducir por incumplimientos de esta ley, y no se impondrán costos judiciales adicionales. Sin embargo, la ley especifica que las infracciones podrán ser registradas en formularios de citación de tráfico estándar.

Una medida que busca garantizar la seguridad vial de los ciudadanos

Una disposición importante de la ley es que prohíbe a los agentes del orden detener vehículos exclusivamente por violaciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad. Esto significa que no se podrá realizar una parada de tráfico únicamente para verificar el cumplimiento de esta normativa. Además, cualquier evidencia obtenida como resultado de una parada que viole esta disposición no será admisible en procedimientos legales.

La legislación también permite que la ciudad de Lynchburg adopte ordenanzas locales relacionadas con el uso de cinturones de seguridad, siempre que no contradigan las disposiciones estatales. En estos casos, las multas por violaciones locales no podrán exceder los 25 dólares.

“Cualquier persona que infrinja esta sección estará sujeta a una sanción civil de 25 dólares, que se ingresará en la tesorería estatal y se acreditará al Fondo Literario. No se asignarán puntos de demérito conforme al Artículo 19 del Capítulo 3 de este título, ni se impondrán costas judiciales por infracciones a esta sección”, se lee en la ley.

Con la implementación de esta ley, Virginia se suma a otros estados que han adoptado medidas más estrictas para garantizar la seguridad de todos los ocupantes de vehículos motorizados. La normativa busca reducir el número de lesiones y muertes relacionadas con accidentes de tráfico, promoviendo el uso universal del cinturón de seguridad como una herramienta clave para la protección de los pasajeros.