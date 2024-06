3 consejos para afrontar los cambios en la vida de las personas de éxito, según Melinda French Gates

French Gates ofreció tres lecciones sobre cómo manejar la incertidumbre. (Jasper Juinen/Bloomberg)

Melinda French Gates reflexionó sobre la importancia de los cambios y las transiciones en la vida durante su discurso de graduación en la Universidad de Stanford. A sus 59 años, reconoció que ha enfrentado diversas transformaciones, tanto esperadas como inesperadas. “Últimamente pienso mucho en las transiciones”, dijo. “No se llega a mi edad sin pasar por todo tipo de transiciones. Algunas las aceptas y otras no las esperas. Algunas las esperabas y otras luchaste todo lo que pudiste”.

French Gates destacó varios hitos importantes, como el inicio de su carrera en Microsoft, donde no solo desarrolló su trayectoria profesional, sino también conoció el amor y formó su familia. Además, subrayó su trabajo en la filantropía, específicamente a través de la Bill & Melinda Gates Foundation, junto a su ex esposo Bill Gates.

Durante su discurso, también habló sobre su reciente decisión de dejar su cargo como directora de la fundación, una posición que ocupó por muchos años junto a Bill Gates. Para aquellos enfrentando cambios en sus vidas, French Gates ofreció tres lecciones sobre cómo las personas exitosas manejan la incertidumbre.

La práctica radical de la apertura del corazón

Melinda French Gates destacó la práctica de la apertura del corazón como una forma valiosa de enfrentar los cambios en la vida, ya sean estos emocionantes, frustrantes o trágicos. En un momento de transición, según Gates, es esencial mantener una actitud de apertura para descubrir lo que estos momentos tienen para ofrecernos.

La práctica de la apertura del corazón es crucial en momentos de cambio. (REUTERS/Nic Bothma)

Según French Gates en momentos de cambio nos encontramos fuera de la zona de confort y en un “espacio grande y abierto donde todo es nuevo”. Aseguró que hay dos maneras de enfrentar estos espacios: “puedes bajar la cabeza y enfocarte en encontrar la distancia más corta de una cosa conocida a la siguiente. O bien, puedes encontrar el coraje para quedarte en ese espacio liminal y ver lo que tiene para decirte”.

Algunos prefieren avanzar rápidamente a través de la incertidumbre, reconoció Gates. Ella misma, cuando era más joven, se dedicaba a cumplir rápidamente con una lista de objetivos, lo que facilitaba el proceso para ella. “Tenía una lista de metas que quería alcanzar, y tan pronto como lograba una, corría cruzando el claro hasta la siguiente. Era mucho más fácil así”, dijo. Pero con la edad, Gates comenzó a entender el valor de abrazar la incertidumbre.

En una publicación del 2020 por CNBC Make It, el psicólogo clínico Kevin Antshel propuso una técnica para aquellos que luchan con la adaptación a los cambios. Sugirió cambiar la perspectiva con afirmaciones positivas. En lugar de decir, “Iniciar este nuevo trabajo es tan aterrador,” se podría decir, “No puedo esperar para aprender y crecer en este nuevo rol”. “Eso, para mí, es practicar la apertura del corazón”, añadió Gates.

La pequeña ola

La cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates, compartió una historia del autor espiritual Ram Dass. La anécdota aborda la interacción entre dos olas en el océano: una grande y otra pequeña. La ola grande, preocupada al ver cómo otras olas se estrellaban contra la orilla, advirtió a la pequeña que el fin estaba cerca. La ola pequeña tranquilizó a la grande diciéndole: “No estás acabada... No eres una ola. Eres agua”.

French Gates subrayó la importancia de relaciones de confianza en la carrera profesional. (Shutterstock)

French Gates se identificó con esta historia, particularmente a lo largo de las dificultades en su trayectoria profesional, mencionando la importancia del apoyo de seres queridos. Recordó los primeros días de su carrera en Microsoft, donde se sintió desalentada por la cultura corporativa predominante, descrita como “fuerte y agresiva”, lo cual no era compatible con su personalidad.

“Desde el momento en que llegué a Microsoft, me encantó el trabajo que estábamos haciendo, pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que no me gustaba la cultura”, recordó. En esos momentos difíciles, una colega llamada Charlotte resultó ser su apoyo crucial. Era una persona con más experiencia que había aprendido a navegar en esa cultura sin perder su identidad.

“Eventualmente, llegué a un punto en el que pensé que tal vez podría dejar la compañía. Y como la ola grande, pensé que las cosas estaban llegando a su fin para mí. Pero Charlotte me ayudó a ver las cosas de manera diferente”, dijo.

Gates ofreció un valioso consejo para los jóvenes profesionales, subrayando la importancia de cultivar relaciones de confianza y encontrar mentorías significativas. Su sugerencia es buscar a alguien que pueda ser su ‘pequeña ola’, alguien que ofrezca apoyo y guía en momentos decisivos.

Melinda French Gates Instó a los graduados a construir una red de confianza merecida y recíproca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Vínculos fuertes en un mundo roto

Melinda French Gates instó a los recién egresados de la Universidad de Stanford a forjar “vínculos fuertes y recíprocos” con otras personas, aun cuando existan desacuerdos sobre diversos temas. En su discurso de graduación, citó al difunto Charlie Munger, ex vicepresidente de Berkshire Hathaway, quien recomendaba construir una “red impecable de confianza merecida”.

“Charlie decía famosamente que la forma más elevada que puede alcanzar la civilización es una red impecable de confianza merecida. Personas completamente confiables, confiando correctamente unas en otras”, dijo French Gates. “Qué aspiración tan noble”.

En su discurso, French destacó que, “como sociedad, no siempre estamos diseñados para sentir responsabilidad por la persona que está a nuestro lado o por la persona que está al otro lado de una división o un debate”, añadió. “Pero nos necesitamos mutuamente”.

“No importa quién seas, habrá momentos en tu viaje en los que necesitarás ser llevado o cuando alguien más necesitará que lo lleves”, enfatizó.