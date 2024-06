El nacimiento de una rara cría de búfalo blanco en el parque de Yellowstone cumple una profecía indígena

El parto del búfalo blanco ocurre después de un invierno severo en 2023, que llevó a la muerte y desplazamiento de más de 1.500 bisontes, destacando la necesidad de mejores medidas de conservación y gestión de las manadas de Yellowstone

El nacimiento de un raro búfalo blanco en el Parque Nacional de Yellowstone cumple una profecía Lakota que presagia tiempos mejores, según los miembros de la tribu india americana, que advierten de que también es una señal de que hay que hacer más para proteger la tierra y sus animales.

“El nacimiento de este becerro es tanto una bendición como una advertencia. Debemos hacer más”, afirmó el Jefe Arvol Looking Horse, el líder espiritual de los Lakota, Dakota y Nakota Oyate en Dakota del Sur, y el decimonoveno guardián de la Sagrada Pipa y Paquete de la Mujer Búfalo Blanco.

El nacimiento del sagrado becerro se produce después de un invierno severo en 2023 - que comienza en diciembre y termina en marzo -, que obligó a miles de búfalos de Yellowstone, también conocidos como bisontes, a descender a elevaciones más bajas. Más de 1.500 bisontes fueron asesinados, enviados al matadero o transferidos a tribus que buscaban recuperar la administración de un animal con el que sus antepasados convivieron durante milenios.

Erin Braaten, de Kalispell, tomó varias fotos del becerro poco después de su nacimiento el 4 de junio en el Valle de Lamar, en la esquina noreste del parque. Su familia estaba visitando el parque cuando ella avistó “algo realmente blanco” entre una manada de bisontes a través del Río Lamar. El tráfico terminó deteniéndose mientras los bisontes cruzaban la carretera, por lo que Braaten sacó su cámara por la ventana para observar más de cerca con su lente teleobjetivo.

La rareza del becerro blanco ha sido confirmada por diversos expertos. En honor al evento, se ha realizado una ceremonia de nombramiento, y se planea otra celebración el próximo 26 de junio en la sede de la Campaña del Campo de Búfalos en el Oeste de Yellowstone - (Erin Braaten/Dancing Aspens Photography via AP)

“Miro y es este becerro de bisonte blanco. Y estaba totalmente impactada”, dijo Braaten. Después de que los bisontes despejaron la carretera, los Braaten dieron la vuelta a su vehículo y encontraron un lugar para estacionar. Observaron al becerro y su madre durante 30 a 45 minutos. Aunque Braaten regresó cada uno de los siguientes dos días, no volvió a ver al becerro blanco.

Para los Lakota, el nacimiento de un becerro de búfalo blanco con nariz, ojos y pezuñas negras es “similar a la segunda venida de Jesucristo”, dijo Looking Horse. La leyenda Lakota dice que hace unos 2,000 años—cuando nada estaba bien, la comida escaseaba y los bisontes desaparecían—la Mujer Búfalo Blanco apareció, presentó una pipa y un paquete a un miembro tribal, les enseñó a orar y dijo que la pipa podría usarse para traer búfalos al área para obtener alimentos. Al marcharse, se convirtió en un búfalo blanco. “Y algún día, cuando los tiempos sean difíciles de nuevo”, dijo Looking Horse relatando la leyenda, “regresaré y estaré sobre la tierra como un becerro de búfalo blanco, nariz negra, ojos negros, pezuñas negras”.

Un becerro de búfalo blanco similar nació en Wisconsin en 1994 y fue nombrado Milagro, explicó. Troy Heinert, el director ejecutivo del Consejo InterTribal de Buffalo con sede en Dakota del Sur, comentó que el becerro en las fotos de Braaten parece un verdadero búfalo blanco porque tiene una nariz negra, pezuñas negras y ojos oscuros. “Por las fotos que he visto, ese becerro parece tener esas características”, indicó Heinert, quien es Lakota. Un búfalo albino tendría ojos rosados.

Se ha realizado una ceremonia de nombramiento para el becerro de Yellowstone, según Looking Horse, aunque no reveló el nombre. Una ceremonia para celebrar el nacimiento del becerro está programada para el 26 de junio en la sede de la Campaña del Campo de Búfalos en el Oeste de Yellowstone. Otras tribus también veneran al búfalo blanco. “Muchas tribus tienen su propia historia de por qué el búfalo blanco es tan importante”, comentó Heinert. “Todas las historias se remontan a que son muy sagrados”.

Heinert y varios miembros de la Campaña del Campo de Búfalos dicen que nunca han oído hablar de un búfalo blanco nacido en Yellowstone, que tiene manadas salvajes. Los funcionarios del parque no habían visto al búfalo aún y no pudieron confirmar su nacimiento en el parque, y no tienen registros de un búfalo blanco nacido en el parque previamente.

Aunque el nacimiento del becerro blanco es un símbolo de respeto y buen vivir según Troy Heinert del Consejo InterTribal de Buffalo, persisten los desafíos en la gestión de la población de bisontes en Yellowstone, enfrentando la oposición de rancheros y decisiones políticas pendientes

Jim Matheson, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bisonte, no pudo cuantificar cuán raro es el becerro. “Hasta donde yo sé, nadie ha registrado la ocurrencia de búfalos blancos nacidos a lo largo de la historia. Así que no estoy seguro de cómo podríamos determinar con qué frecuencia ocurre”.

Además de las manadas de animales en terrenos públicos o supervisados por grupos de conservación, unas 80 tribus en los EE. UU. tienen más de 20.000 bisontes, una cifra que ha estado creciendo en los últimos años. En Yellowstone y sus alrededores, la matanza o remoción de grandes cantidades de bisontes ocurre casi cada invierno, bajo un acuerdo entre agencias federales y de Montana que ha limitado el tamaño de las manadas del parque a unos 5.000 animales.

La semana pasada, funcionarios de Yellowstone propusieron una población ligeramente mayor de hasta 6.000 bisontes, con una decisión final esperada para el próximo mes. Pero los rancheros en Montana han sido opositores desde hace mucho tiempo a aumentar las manadas de Yellowstone o transferir los animales a tribus. El gobernador republicano Greg Gianforte ha dicho que no apoyaría ningún plan de manejo con un objetivo poblacional mayor a 3.000 bisontes en Yellowstone.

Heinert ve el nacimiento del becerro como un recordatorio “de que debemos vivir de una buena manera y tratar a los demás con respeto”. “Espero que ese becerro esté a salvo y viva su mejor vida en el Parque Nacional de Yellowstone, exactamente donde fue diseñado para estar”, concluyó Heinert.