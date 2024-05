El impresionante show de drones de última generación con el que Disney sorprenderá a sus visitantes en Orlando (EFE/Sylvain Beche/Disney)

Magia, aventuras, emociones, sorpresas y mucha ilusión son, sin duda, los ingredientes que nunca faltan en una visita a los icónicos parques Disney en Orlando, Florida. Pero si la adrenalina de experimentar fuerzas de hasta 2.5G en atracciones como Mission Space en Epcot, o el vértigo de caer 13 pisos en The Tower of Terror en Disney’s Hollywood Studios no son suficientes, ahora se suma una nueva experiencia para los huéspedes de Walt Disney World Resort.

“El lugar más feliz del mundo” se prepara para deslumbrar a sus visitantes con un espectáculo nocturno sin precedentes que se llevará a cabo en Disney Springs a partir del 24 de mayo.

Bajo el nombre “Disney Dreams That Soar”, el show se destacará por el uso de 800 drones de última generación que recrearán imágenes gigantescas en los cielos de Florida y se podrá apreciar dos veces por noche durante todo el verano estadounidense, hasta el 2 de septiembre, “ofreciendo a los visitantes el final perfecto para un día de compras, actividades y cenas en nuestros restaurantes”, según afirmó la compañía en un comunicado.

Disney Dreams That Soar, el nuevo show con drones de Disney Springs (EFE/Sylvain Beche/Disney)

Esta nueva experiencia permitirá a los visitantes de los parques Disney en Orlando disfrutar de imágenes inspiradas en personajes y escenas clásicas de sus películas, como ‘Peter Pan’, ‘Dumbo’, ‘Wall-E’, ‘Big Hero 6′, ‘Star Wars’, entre otras.

“Mostraremos personajes de Disney que siempre han soñado con volar. No solo la idea de que pueden volar, sino de llevar sus vidas al siguiente nivel”, dijo Tony Giordano, director del espectáculo.

“Nos aseguramos de que, sin importar tu edad o cuán fan de Disney seas, veas a un personaje que amas”, añadió.

El espectáculo incluye la presentación de figuras enormes de personajes como Baymax, que alcanzarán casi el doble de altura de Spaceship Earth, la icónica geoesfera de Epcot que mide unos 55 metros.

“Nada puede prepararte para la impresión de ver un Baymax inflarse, transformarse y desaparecer justo ante tus ojos”, comentó Giordano.

El director de desarrollo creativo de Disney Live Entertainment, Tom Vazzana (izq.), y el director del programa, Tony Giordano (EFE/Sylvain Beche/Disney)

La labor detrás del espectáculo busca conectar emocionalmente a la audiencia. “Queremos crear una experiencia donde quieras sostener la mano de la persona que está a tu lado”, explicó.

Además, el show contará con música de las bandas sonoras más conocidas de Disney y una canción original compuesta exclusivamente para este espectáculo que tendrá una duración aproximada de 9 minutos.

Disney ha invertido gran esfuerzo en asegurarse de que este espectáculo no solo destaque por su innovación tecnológica, sino también por su capacidad de evocar la magia de sus historias.

“El espectáculo nocturno de Disney Springs será una aventura emocionante y visualmente impactante que traerá a la vida las queridas historias de Disney en el cielo,” comentó un portavoz de la compañía.

Quienes se acerquen a Disney Springs a partir de este 24 de mayo podrán ser testigos de la sincronización de imágenes en el cielo que cambiarán de forma y en tiempo real, con una música de fondo que enriquecerá la experiencia multisensorial.

El personaje de Dumbo en el cielo, durante las pruebas del nuevo espectáculo nocturno que se presentará del 24 de mayo al 2 de septiembre en Orlando (EFE/Sylvain Beche/Disney)

“El uso de música icónica y una nueva composición creada especialmente para el evento añade una capa de emoción que hace que la exhibición sea aún más memorable,” agregó Disney.

“No puedo esperar para estar junto a los invitados y escuchar sus reacciones. Esa es mi parte favorita de crear cualquier espectáculo porque esas reacciones son la razón por la que hacemos lo que hacemos”, afirmó Giordano.

Nuevas atracciones

El próximo 28 de junio, Magic Kingdom se vestirá de gala para darle la bienvenida a una nueva experiencia: Tiana’s Bayou Adventure, inspirada en la película ‘La princesa y el sapo’, y que sustituirá a Splash Mountain, la icónica atracción famosa por su caída de 16 metros de altura, que formó parte del parque durante décadas.

Tiana’s Bayou Adventure invitará a los visitantes a unirse a la princesa Tiana y a Louis, el lagarto amante del jazz, durante la temporada de Mardi Gras, mientras se preparan para una celebración única para los residentes de Nueva Orleans.

En el recorrido, los visitantes podrán disfrutar de la música de Zydeco, una mezcla especial de ritmo y blues originaria de Luisiana.

“Estamos muy emocionados de ver cómo la magia de Tiana cobra vida como nunca antes”, afirmó un portavoz de Disney.

La atracción estará inspirada en la película ‘La princesa y el sapo’

La decisión de modificar esta popular atracción, presente también en Disneyland en California, se centra en la búsqueda de una representación “más inclusiva y diversa” en los parques temáticos de la compañía.

Splash Mountain, basada en la película de 1946 “Song of The South”, fue objeto de críticas por su representación de personajes y temas considerados insensibles en la actualidad.

La película ha sido criticada por su visión idealizada de la vida en las plantaciones del sur de Estados Unidos y por su representación de los personajes afroamericanos, especialmente el estereotipado Tío Remus.

Disney ha tenido que realizar este tipo ajustes en varias de sus atracciones para adaptarse a las sensibilidades contemporáneas.

Un ejemplo de ello ocurrió en 2017, cuando modificó la atracción “Piratas del Caribe” en Disneyland, debido a ciertos aspectos que fueron considerados sexistas por algunos visitantes.

Una de las escenas en cuestión mostraba a un pirata persiguiendo a una mujer dentro de una casa, lo que generó críticas y llevó a la empresa a realizar cambios en la experiencia.