Mentiras, lealtad y una orden mordaza confirmada: Michael Cohen declaró en el juicio penal contra Trump

Michael Cohen, otrora abogado y hombre de confianza Donald Trump, saliendo de su edificio camino al tribunal, en la ciudad de Nueva York, el 14 de mayo de 2024. (Foto AP /Seth Wenig)

La defensa de Donald Trump en el juicio penal al que éste se enfrenta en Nueva York trató este martes de poner en evidencia la credibilidad del ex abogado del magnate Michael Cohen, después de que el que fue la mano derecha del ex presidente (hoy distanciado de él) respondiera durante casi diez horas a las preguntas de la Fiscalía.

Todd Blanche, uno de los actuales letrados de Trump, comenzó el interrogatorio preguntando a Cohen si recordaba que en 2021, durante la investigación de este caso, la propia Fiscalía estaba “frustrada” porque las conversaciones con su abogado Lanny Davis o con él “terminaban en televisión”.

El ex mediador de Trump regresará al estrado de los testigos el jueves para un nuevo interrogatorio antes de que los fiscales desestimen su caso, alegando un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 al silenciar a mujeres que alegaron haber tenido encuentros sexuales con él. Trump niega haber tenido relaciones sexuales con las mujeres y niega haber actuado mal en el caso.

A continuación se presentan algunas conclusiones clave de las actuaciones del martes:

Todas las mentiras de Cohen

Los fiscales confrontaron frontalmente el historial de falsedades de Cohen en un intento de adelantarse a un tema que los abogados de Trump están aprovechando para atacar la credibilidad del abogado ahora inhabilitado. Los fiscales también intentaron presentar a Cohen como un devoto leal a Trump, cuyos crímenes fueron cometidos en nombre del ex presidente.

Al ser interrogado por la fiscal Susan Hoffinger, Cohen admitió que mintió al Congreso durante una investigación sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016. Cohen se declaró culpable como parte de la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller y admitió que mintió, entre otras cosas, sobre la cantidad de veces que habló con Trump sobre un proyecto inmobiliario en Moscú.

Hoffinger también preguntó a Cohen sobre las preocupaciones de que pudiera haber mentido en el estrado de los testigos en el juicio por fraude civil del ex presidente el año pasado. En ese juicio, Cohen insistió en que no cometió evasión fiscal y dijo que le había mentido al juez que aceptó su declaración de culpabilidad del cargo en 2018.

Cohen le dijo a Hoffinger que no cuestionaba los hechos de su declaración de culpabilidad, pero que no creía que debería haber sido acusado de un delito “como un infractor por primera vez que siempre pagaba sus impuestos en la fecha debida”.

Cohen también dijo al jurado que mintió repetidamente a favor de Trump, incluso después de que Cohen le pagó a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares para evitar que hiciera públicas justo antes de las elecciones de 2016 sus afirmaciones de un encuentro sexual con Trump.

Cuando Hoffinger le preguntó por qué lo haría, Cohen dijo: “Por lealtad y para protegerlo”.

El expresidente Donald Trump camina para hablar con los medios de comunicación luego de salir del tribunal penal de Manhattan, en Nueva York, el lunes 13 de mayo de 2024. (Spencer Platt/Pool Photo vía AP)

Ya no es leal

Cohen describió a los miembros del jurado cómo su vida y su relación con Trump cambiaron después de que el FBI allanó su oficina, apartamento y habitación de hotel en 2018. Eso llevaría a Cohen a declararse culpable de cargos federales e implicar a Trump en el plan de dinero para guardar silencio. Trump nunca fue acusado de ningún delito relacionado con esa investigación federal.

Cuando el fiscal le preguntó cómo se sentía en ese momento, Cohen dijo: “¿Cómo describir el cambio de su vida? Preocupado. Abatido. Enojado.”

Inicialmente, Cohen dijo que se sintió reconfortado porque Trump, que estaba en la Casa Blanca en ese momento, le aseguró que no se preocupara. Los abogados de Trump también seguían pagando sus honorarios legales y él seguía siendo parte de un acuerdo de defensa conjunta con Trump y sus abogados, testificó.

Pero su familia finalmente lo convenció de que se volviera contra Trump, dijo Cohen.

“Mi familia, mi esposa, mi hija, mi hijo, todos me dijeron: ‘¿Por qué te aferras a esta lealtad? ¿Qué estás haciendo? Se supone que somos su primera lealtad’”, dijo Cohen al jurado.

Después de que Cohen se declarara culpable, Trump lo criticó en Twitter y escribió: “¡Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen!”.

El turno de la defensa

El equipo de Trump abrió su contrainterrogatorio presionando a Cohen sobre los comentarios críticos y publicaciones vulgares que ha hecho en las redes sociales sobre el ex presidente desde que comenzó el juicio. Las preguntas de la defensa del martes no abordaron los hechos centrales del caso, sino que estaban diseñadas para retratar a Cohen como un leal obsesionado con Trump que, impulsado por su ex jefe, ahora tiene la misión de conseguir fama y venganza.

“¿Es justo decir que estás motivado por la fama?” Blanche, la abogada de Trump, le preguntó a Cohen.

“No señor, no creo que sea justo decirlo”, respondió Cohen. Más tarde añadió, en respuesta a una pregunta sobre si estaba motivado por la publicidad, que está “motivado por muchas cosas”.

Blanche le pidió a Cohen que escuchara con auriculares un episodio de un podcast de octubre de 2020 en el que el ex abogado dijo que Trump necesita usar esposas y que “la gente no estará satisfecha hasta que este hombre esté sentado dentro de una celda”.

Cohen le dijo a Blanche que no recordaba haber dicho eso, pero agregó: “No lo dejaría pasar”.

Blanche también presionó a Cohen sobre si quiere que Trump sea condenado por el caso. Cohen inicialmente se mostró evasivo y dijo: “Me gustaría ver rendición de cuentas. No es para mi. Es para el jurado y este tribunal”.

Pero cuando se le preguntó nuevamente, Cohen respondió: “Claro”.

FOTO DE ARCHIVO: La actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, posa para fotografías al final de su espectáculo de striptease en el club Gossip Gentleman en Long Island, Nueva York, EE. UU., 23 de febrero de 2018. REUTERS/Eduardo Muñoz/ Foto de archivo

Orden de mordaza

Mientras el jurado escuchaba el testimonio de Cohen, Trump sufrió otro golpe legal cuando un tribunal de apelaciones confirmó una orden de silencio que limita lo que puede decir sobre el caso.

Trump había desafiado la orden de silencio, que prohíbe al ex presidente comentar públicamente sobre los jurados, testigos y otras personas relacionadas con el caso, incluida la familia del juez y los fiscales distintos del fiscal de distrito Alvin Bragg.

El tribunal de apelaciones dictaminó que el juez Juan M. Merchán “determinaba adecuadamente” que las declaraciones públicas de Trump “representaban una amenaza significativa a la integridad del testimonio de los testigos y testigos potenciales”.

Trump cuestionó las restricciones a su capacidad para comentar sobre Matthew Colangelo, un ex funcionario del Departamento de Justicia que forma parte del equipo de la fiscalía, y la hija de Merchan, directora de una firma de consultoría política que ha trabajado para el rival de Trump, Joe Biden, y otros candidatos demócratas.

Los abogados de Trump argumentaron que la orden de silencio es una limitación inconstitucional a los derechos de libertad de expresión del presunto candidato republicano mientras hace campaña para presidente y lucha contra cargos penales. El juez multó a Trump por violar repetidamente la orden de silencio y advirtió al expresidente que futuras violaciones podrían enviarlo a la cárcel.

Los partidarios de Trump

Limitado por lo que puede decir públicamente sobre el caso, a Trump se le ha unido en el tribunal un creciente séquito de partidarios republicanos que se hacen eco de sus quejas sobre la fiscalía. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, fue el último en hacerlo el martes, atacando al sistema legal como “corrupto” y al caso contra Trump como una “farsa”.

Fue un momento sorprendente, que subrayó el poder político de Trump incluso cuando se enfrenta a un juicio por cargos penales.

En declaraciones a los periodistas fuera del tribunal, Johnson criticó a Cohen como un hombre que tiene “problemas con la verdad” y que está “claramente en una misión de venganza personal”. Al describir a Trump como víctima de un sistema legal con motivaciones políticas, Johnson dijo que el caso “no se trata de justicia”.

“La gente está perdiendo la fe en este país, está perdiendo la fe en nuestro sistema de justicia”, dijo Johnson. “Vine aquí nuevamente hoy solo para apoyar al presidente Trump porque soy uno de los cientos de millones de personas y un ciudadano que está profundamente preocupado por esto”, dijo.

(Con información de AP)