Así le irá a la selección Colombia en la Copa América según pronóstico de Danibet: también habló de Falcao

Danibet habló del regreso de Falcao al fútbol colombiano y entregó su pronóstico para la Selección Colombia en la Copa América - crédito @falcao y @danibetcol/Instagram

El creador de contenido español Danibet, conocido en el mundo digital por sus acertados pronósticos sobre los resultados deportivos, especialmente de fútbol con los que hace sus apuestas en línea, llegó a Colombia para apoyar a la selección Colombia en su camino invicto a la Copa América.

En conversación con Infobae Colombia, el pronosticador entregó su predicción de cómo ve al equipo colombiano en el siguiente torneo internacional que este 2024 tendrá lugar en Estados Unidos. Por otra parte, el influencer se refirió a la posible llegada de Radamel Falcao al equipo local Millonarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Danibet tiene toda su fe y esperanzas puestas en que la Selección Colombia tendrá un buen desempeño en la Copa América 2024 teniendo en cuenta el excelente rendimiento que ha tenido la tricolor en el último año en el que incluso consiguió ganarle a España en un encuentro amistoso en Inglaterra. “Veo un equipo sólido que con 21 partidos invictos llegarán fortalecidos mentalmente, además de que físicamente también han demostrado estar muy bien”, comentó.

Danibet entregó su pronóstico de la Selección Colombia en la Copa América - crédito Infobae Colombia

El motivo por el que el español pone toda su fuerza en la tricolor es por la acogida que han tenido sus videos en Colombia, país en el que estará radicado un tiempo analizando el fútbol colombiano y haciendo que sus seguidores aprendan a seguir de cerca las jugadas para que obtengan mejores resultados en sus apuestas, ya que con sus pronósticos busca que su público pueda salir campeón en los juegos de azar.

No obstante, sabe muy bien que para que esto sea una realidad, la pasión debe quedar a un lado, así como también recomienda no confiar en sitios en línea que hagan jugosas ofertas de dinero fácil, ya se puede ser víctima de estafas. “Hay que asesorarse muy bien, y seguir la premisa de que: de eso tan bueno, no dan tanto. Huir de la inmediatez y éxitos tan grandes”.

¡Hay nivel!

De acuerdo con la visión de Danibet, la Selección Colombia deberá mantener su ritmo y concentrarse en cada partido sin pensar en la final. “Como van lo están haciendo muy bien, es clave que mantengan los pies en la tierra para que no se dejen llevar por el afán de estar arriba”, mencionó.

Lautaro Martínez y Luis Díaz anotaron los goles del empate a un tanto entre Argentina y Colombia - crédito FCF

Par el analista español, el equipo tricolor clasificará en la fase de grupos sin problema y su encuentro frente a Brasil será determinante. “No veo porque vaya a tener problemas a la hora de entrar en la clasificatoria grupal. Pero si me parece que ese encuentro contra Brasil es determinante para mostrar el nivel con el que seguirán”.

De acuerdo con lo revelado por Danibet a Infobae Colombia, la Selección nacional podría repetir los resultados que obtuvo en el 2021 durante el mismo torneo, sin embargo, al ser un torneo tan corto en el que compite contra grandes, incluido el actual campeón debe tratar de sacar sus mejores fichas para no dejarse sorprender. “La Copa Américo es un torneo pequeño, no son más de siete partidos y están las selecciones de Argentina, actual campeón del mundo y Brasil que siempre ha sido un gran equipo, así que Colombia no la tiene fácil”, aseguró.

Para el creador de contenido español, Luis Díaz podría ser el goleador que se robe el show en las canchas y que le entregue alegrías a Colombia durante su paso por la Copa América. “Arias también será importante, pero sin duda este será el torneo de Luis Díaz”.

En cuanto a las expectativas que creó el ‘Tigre’ Falcao con su fichaje en el equipo bogotano Millonarios, Danibet opina que sería una buena decisión por parte del samario. “Es una leyenda que le haría bien al futbol nacional para nutrirlo con su experiencia. Estaría cerrando un ciclo de una forma muy bonita, terminar en donde comenzó es una forma gloriosa para retirarse”, añadió.

Vive la pasión del fútbol con Danibet

Dream Team Arena: es un festival, diseñado especialmente para la familia, amigos y apasionados del fútbol, que podrán vivir el torneo futbolero de América, de una forma totalmente diferente y que espera congregar durante un mes, a más de 30.000 personas”, explica Esaú Mazo Montoya, organizador del festival en Medellín.

Imagen de archivo del delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao (c). EFE/Marcial Guillén

Zonas de Entretenimiento, Pantalla gigante con audio de alta calidad, gastronomía y bebidas representativas de los países participantes en el campeonato, mini museo futbolero, tienda de souvenirs, reconocidos streamers comentando los partidos, áreas gamer para los jóvenes, zona de pronóstico de los partidos, stage para conciertos en vivo y rumba durante cada encuentro de la copa, es lo que tendrán los asistentes, para compartir día a día, las incidencias del torneo de fútbol de la copa.

El evento que contará con la alianza y participación de Danibet, dará inicio el 20 de junio con el primer partido del torneo y culminará con la gran final el 14 de julio, contará con un escenario de entretenimiento con capacidad para 1.500 personas por día, en las ciudades de Medellín, (Mall Bora Bora) y 1.000 en Bogotá, (Rosa Negra).

Adicional, los asistentes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de los partidos del gran torneo de selecciones de América como nunca, gracias a una pantalla gigante y tecnología de vanguardia, así como un mini museo que exhibirá accesorios, fotografías y una semblanza de la historia de las Copas.

La selección Colombia integra el grupo D de la Copa América junto a Paraguay, Brasil y Costa Rica - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En lo que respecta a la participación de Danibet, realizará un análisis y narración exclusiva para el público colombiano y su comunidad, de los partidos de la Selección Colombia, así como en el inicio y la final del torneo, acompañado de otros reconocidos streamers.