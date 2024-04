Un nuevo requisito de identificación para volar dentro de Estados Unidos se implementará en 2025

En 2025, la identificación REAL ID será indispensable para volar dentro de Estados Unidos. (REUTERS/Octavio Jones)

A partir de mayo de 2025, será obligatorio para los ciudadanos estadounidenses contar con una identificación REAL ID para embarcarse en vuelos domésticos, así como para acceder a instalaciones federales específicas y plantas de energía nuclear. Este cambio, motivado por razones de seguridad nacional, responde directamente a la Ley REAL ID de 2005, la cual fue instaurada con el objetivo de estandarizar los procedimientos y requisitos de seguridad para la emisión de licencias y tarjetas de identificación en Estados Unidos.

La documentación se distingue por incluir un sello en forma de estrella en la esquina superior derecha, signo de que cumple con los requisitos federales establecidos para este tipo de documentos. Tal medida busca fortalecer los protocolos de seguridad en el país y en sus fronteras, restringiendo el acceso a áreas críticas únicamente a individuos debidamente identificados bajo este nuevo estándar.

¿Qué es REAL ID?

La normativa es una ley aprobada por el Congreso en 2005 que establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. Estas normas tienen como objetivo mejorar la seguridad y la consistencia de estos documentos de identidad en todo el país.

¿Cuándo se hará cumplir la normativa?

La fecha de aplicación de la ley es el 7 de mayo de 2025.

“A partir del 7 de mayo de 2025, las agencias federales, incluyendo el DHS y la TSA, solo aceptarán licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por estados que cumplan con los estándares de seguridad de la normativa” para acceder a instalaciones federales, abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal y entrar en centrales nucleares.

¿Están todos los estados emitiendo tarjetas compatibles con la normativa?

Sí, todos los estados, el Distrito de Columbia y los 5 territorios cumplen con la misma y emiten licencias de conducir y tarjetas de identificación compatibles.

“Para obtener una documentación conforme a la misma, debes visitar la agencia de licencias de conducir de tu estado” y proporcionar documentación que muestre:

Nombre legal completo Fecha de nacimiento Número de Seguro Social Dos comprobantes de dirección de residencia principal Estado legal en el país.

Licencias y tarjetas no compatibles con REAL ID se marcan claramente como tales y presentan un diseño distinto. (Grosby)

¿Cómo sé si mi licencia o tarjeta de identificación cumple con la normativa?

Las tarjetas compatibles tendrán una de las siguientes marcas en la parte superior de la tarjeta: una estrella dorada o negra, o un símbolo específico del estado. Si la tarjeta no tiene una de estas marcas, no es compatible.

¿Los menores necesitarán licencias de conducir o tarjetas de identificación para volar dentro del país?

No, la TSA no requiere que los niños menores de 18 años proporcionen identificación cuando viajan con un acompañante dentro de los Estados Unidos. El acompañante necesitará una identificación aceptable.

¿Puedo usar mi tarjeta conforme a la normativa para cruzar la frontera hacia Canadá y México y para viajes internacionales?

No, las tarjetas conforme a la normativa no se pueden usar para cruces fronterizos hacia Canadá, México u otros viajes internacionales.

¿Necesito un pasaporte si tengo una identificación conforme a la normativa?

Si viajas internacionalmente, aún necesitarás tu pasaporte. Si viajas dentro del país, solo necesitarás una forma válida de identificación: tu documentación conforme a la normativa u otra alternativa aceptable como un pasaporte, no ambos.

¿Qué tipos de licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado acepta actualmente el Departamento de Seguridad Nacional como identificación para acceder a sus edificios e instalaciones y en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de la TSA?

Hasta que comience la aplicación total de la regulación el 7 de mayo de 2025, el DHS y sus agencias componentes, incluida la TSA en sus puntos de control de seguridad aeroportuaria, continuarán aceptando con fines de identificación todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por estados que cumplan con la regulación, así como estados que no cumplan pero tengan una extensión válida.

¿Aceptará una agencia federal mi Licencia de Conducir Mejorada (EDL)?

Sí, las Licencias de Conducir Mejoradas (EDL) emitidas por los estados son designadas como documentos aceptables para cruzar la frontera por el DHS bajo la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental y son alternativas aceptables para propósitos federales oficiales, como acceder a una instalación federal o abordar un avión comercial. Sin embargo, las políticas individuales de cada agencia aún pueden aplicarse.

La REAL ID incluye un sello distintivo en forma de estrella, simbolizando el cumplimiento con estándares federales de seguridad. (Grosby)

¿El DHS está tratando de crear una base de datos nacional con toda nuestra información?

No, la normativa es un conjunto de estándares nacionales, no una tarjeta de identificación nacional. La regulación no crea una base de datos federal de información de licencias de conducir. Cada jurisdicción continúa emitiendo su propia licencia única, mantiene sus propios registros y controla quién tiene acceso a esos registros y bajo qué circunstancias.

¿Cómo afecta la implementación de la regulación a los estados que proporcionan licencias de conducir y tarjetas de identificación a ciertos no ciudadanos/inmigrantes indocumentados?

La iniciativa permite a los estados que cumplen emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación donde la identidad del solicitante no se puede asegurar o para quienes no se determina la presencia legal. De hecho, algunos estados actualmente emiten tarjetas no conformes a individuos indocumentados. Las tarjetas no conformes deben indicar claramente en su anverso (y en la zona legible por máquina) que no son aceptables para fines de la regulación y deben usar un diseño o color único para diferenciarlas de las tarjetas conformes.

¿Puede una persona a la que se le otorgó el Estado de Protección Temporal (TPS) obtener una licencia/identificación compatible? ¿Por cuánto tiempo será válida?

Sí, un beneficiario de TPS puede obtener una licencia o tarjeta de identificación compatible. El período de validez de la licencia o tarjeta de identificación generalmente depende de la duración del período de TPS. Cuando el DHS designa o extiende el estado de TPS para un país, puede hacerlo por 6 meses o más a través de un Aviso del Registro Federal.

¿Qué hace la legislación con respecto a los ciudadanos de los Estados Libremente Asociados?

En el pasado, los ciudadanos de estos países, que son no inmigrantes, solo han recibido licencias temporales/de plazo limitado. La Ley de Modificación de la Ley para los Estados Libremente Asociados enmienda la normativa para separar a los ciudadanos de los Estados Libremente Asociados de las categorías de ciudadanos no estadounidenses que solo son elegibles para recibir una licencia de conducir o tarjeta de identificación temporal (de plazo limitado) con un período de validez no mayor que el período de estadía autorizada en los Estados Unidos, o si no hay un final definitivo del período de estadía autorizada, un año. Con esta enmienda, los ciudadanos de los Estados Libremente Asociados que presenten evidencia aceptable de identidad y estado legal según la regulación y sus regulaciones de implementación ahora deberían recibir una licencia de conducir o tarjeta de identificación de plazo completo, en lugar de una temporal.