Estados Unidos refuerza su presencia en Medio Oriente ante las amenazas de un ataque iraní a Israel

EEUU refuerza su presencia en Oriente Medio ante las amenazas de un ataque iraní a Israel (Europa Press)

Estados Unidos anunció este viernes que está reforzando su presencia en Oriente Medio con el envío de “activos adicionales” para fortalecer la defensa de Israel ante las amenazas de un ataque iraní.

“Estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses”, comentó un funcionario que, no obstante, no precisó de qué bienes o medios se trata.

Sólo momentos antes, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, había asegurado que la amenaza de un atentado de Irán contra Israel “es real, es factible” y, por tanto, están “siguiendo esto muy, muy de cerca”, asegurándose de que la nación tenga “lo que necesita” para defenderse y esté debidamente preparada.

Kirby comentó que la amenaza de Irán contra Israel "es real, es factible” (EFE)

Por su parte, The Wall Street Journal citó a una fuente familiarizada con el asunto que dijo que el gabinete de Benjamin Netanyahu estaría esperando un ataque directo contra el norte o el sur del país este mismo viernes o el sábado. Otra persona, no obstante, aseguró que el régimen de Teherán sigue discutiendo sus planes de ataque y aún no ha tomado una decisión final.

Sea como sea, Estados Unidos e Israel han dejado en claro que su alianza está más fuerte que nunca y afrontarán juntos cualquier escenario que surja.

“Estamos hombro con hombro. Nuestros enemigos creen que pueden separar a Israel y Estados Unidos pero es todo lo contrario: nos están uniendo y fortaleciendo nuestros lazos”, declaró el ministro de Defensa de Tel Aviv, Yoav Gallant, tras reunirse con el jefe del Comando Central de Washington, el general Michael “Erik” Kurilla, con quien abordó los preparativos en caso de que se desencadene una “escalada regional”.

“Israel sabrá responder por tierra y aire en estrecha cooperación” con sus socios, insistió.

El presidente Joe Biden también sostuvo su voluntad absoluta por defender a la nación. “Como le dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra estas amenazas de Irán y sus representantes es férreo”, comentó este miércoles.

Biden reiteró a Netanyahu el "férreo apoyo" de su nación al país (Europa Press)

Tras su encuentro, Gallant apuntó además contra el régimen persa, que prometió en reiteradas oportunidades una venganza tras el ataque a su embajada en Siria, que acabó con la muerte de siete oficiales de la Guardia Revolucionaria, y que fue adjudicado a Tel Aviv.

El ayatollah Ali Khamennei prometió el “colapso y la destrucción” de la nación mientras que el jefe de Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, agregó que “definitivamente, (la respuesta) se dará en el momento adecuado, con planificación y con un daño máximo al enemigo, de manera que le haga arrepentirse de su acción”

“Estoy seguro de que el mundo ve el verdadero rostro de Irán: el organismo terrorista que incita ataques terroristas en todo el Medio Oriente y financia a Hamas, Hezbollah -y otras fuerzas- y, ahora, también amenaza al Estado de Israel”, agregó Gallant en un recordatorio al mundo de su influencia en la guerra en curso y las masacres del 7 de octubre.

Netanyahu, en tanto, también redobló la apuesta contra su enemigo regional y advirtió que no dudará en “golpear” a quienes vayan contra su país.

“Establecimos un principio simple: cualquiera que nos ataque, nosotros lo golpearemos”, comenzó diciendo antes de agregar que sus tropas están preparadas para “satisfacer todas las necesidades de seguridad” tanto defensiva como “ofensivamente”.

(Con información de AFP y EFE)