Así es el nuevo sistema de autocontrol de seguridad para pasajeros inaugurado en el aeropuerto de Las Vegas

La TSA inauguró carriles de autoverificación en Las Vegas. (The Associated Press)

En un esfuerzo por modernizar la experiencia de seguridad aeroportuaria, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) inauguró un nuevo sistema de carriles de autoverificación para pasajeros en el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas.

Esta iniciativa, presentada como “un paso hacia el futuro” por Dimitri Kusnezov, subsecretario de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, busca agilizar el proceso de control previo al vuelo permitiendo a los viajeros y sus equipajes de mano pasar por una inspección con mínima o nula intervención de los oficiales de la TSA.

La nueva tecnología de autoseguridad, actualmente en fase de prueba y limitada a usuarios del programa TSA PreCheck y que solo ofrece instrucciones en inglés, se destaca por sus innovadores sistemas de inspección de equipaje y control corporal, según el equipo periodístico de CBS News que ya probó el nuevo sistema.

La nueva tecnología busca evitar los chequeos físicos en el aeropuerto. (The Associated Press)

El sistema utiliza una máquina con apariencia futurista, similar a la de una resonancia magnética, pero a menor escala, y está equipada con un retorno automático de bandejas que se desinfecta con luz ultravioleta entre usos. Los viajeros ingresan a una cabina de escaneo corporal de vidrio, donde tecnología de ondas milimétricas, similar a la ya utilizada en otros puntos del país, realiza la inspección.

John Fortune, gestor del programa “Screening at Speed” del Departamento de Seguridad Nacional y cofundador del prototipo, explicó a The Associated Press, que el objetivo principal de esta innovación es “evitar que los pasajeros tengan que ser sometidos a cacheos físicos” y de esa manera, agilizar el proceso.

La introducción de estos carriles de autoverificación podría reducir significativamente la cantidad de oficiales de la TSA necesaria para gestionarlos, pasando de 12 a 8 en dos carriles, según compartió Christina Peach, administradora de la TSA involucrada en el diseño del sistema. Aunque Dimitri Kusnezov y Karen Burke, directora de seguridad federal de la TSA en Nevada, asistieron que ningún empleado perderá su trabajo, este ajuste permitirá a los agentes centrar su atención en preocupaciones de seguridad más amplias.

Los viajeros de TSA PreCheck son los primeros en experimentar la autoverificación en el aeropuerto de Las Vegas. (The Associated Press)

En palabras de Keith Jeffries, ex director de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y ahora vicepresidente del grupo de cribado de seguridad K2 a ABC News, la implementación de esta tecnología tiene como objetivo principal “agilizar el paso por los controles de seguridad” para aquellos viajeros que buscan minimizar inconvenientes y demoras.

Comparado con la introducción de carriles de auto pago en supermercados durante los años 80, Jeffries anticipa que, aunque algunos viajeros pueden tardar en adaptarse a estos cambios, eventualmente este sistema ganará popularidad especialmente entre las nuevas generaciones de pasajeros.

Los viajeros que pasen por el Aeropuerto Internacional Harry Reid tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano lo que podría ser el futuro de la seguridad aeroportuaria, aunque se enfatiza que el sistema aún se encuentra en fase de pruebas y no está listo para una implementación generalizada a nivel nacional.

La introducción de estos nuevos carriles permitiría disminuir el número de agentes requeridos para la operación de seguridad. (The Associated Press)

El Aeropuerto Internacional Harry Reid, se consolidó como la séptima terminal aérea con mayor tráfico de pasajeros en Estados Unidos en 2022 y estableció un nuevo récord de 57.6 millones de pasajeros en tránsito en 2023. Experimentó su día más ajetreado en febrero de este año, el día después de que se celebrara el Super Bowl de la NFL, con cerca de 104,000 viajeros y su equipaje siendo inspeccionados.