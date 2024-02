La agencia Internacional de Transporte Aéreo confirmó que el 2023 fue el año más seguro para la aviación comercial

Durante el 2023 no se registraron accidentes fatales en vuelos de jets comerciales, a pesar de haberse registrado un total de 37,7 millones de vuelos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El año pasado se consolidó como el periodo más seguro en la historia de los vuelos comerciales, según reveló este miércoles 28 de febrero en su Informe Anual de Seguridad de 2023 para la aviación mundial, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Basándose en una minuciosa evaluación, el reporte destacó que no ocurrieron accidentes fatales en vuelos de jets comerciales, a pesar de haberse llevado a cabo un total de 37,7 millones de vuelos.

La IATA destacó que, aun con el aumento del 17% en el número de vuelos, llegando a los 37.7 millones, el riesgo de fatalidad y el índice de accidentes alcanzaron sus puntos más bajos. Según publicó Bloomberg, esto se traduce en que “una persona tendría que viajar en avión todos los días durante 103,239 años para experimentar un accidente mortal”, lo que resalta la excepcional seguridad de este medio de transporte.

Durante el 2023, el sector solo registró un accidente mortal: el siniestro de un avión ATR de hélice operado por Yeti Airlines en Nepal durante un vuelo doméstico que resultó en la pérdida de 72 vidas, según publicó la agencia de noticias AFP. Además, la IATA contabilizó otros 29 accidentes en 2023 que, de manera afortunada, no involucraron pérdidas humanas ni de las aeronaves. Sin embargo, el inicio del 2024 ha estado marcado por incidentes graves que recuerdan la importancia de no bajar la guardia.

Un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines, sufrió la explosión de un panel poco después del despegue, sin lamentar pérdidas humanas a inicios del 2024. (NTSB/REUTERS)

El 2 de enero un Airbus SE A350 operado por Japan Airlines Co. y un De Havilland Canada Dash 8 colisionaron en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, un accidente que mató a cinco tripulantes del avión de la guardia costera. Unos días más tarde, un panel de uno de los Boeing Co. 737 Max 9 de Alaska Airline explotó poco después del despegue, aunque no hubo víctimas mortales en ese incidente.

“Dos accidentes de alto perfil en el primer mes de 2024 muestran que, aunque volar es una de las actividades más seguras que una persona puede realizar, siempre hay espacio para mejorar”, afirmó Willie Walsh, director general de la IATA. “Aunque volar sea una de las actividades más seguras que puede realizar una persona, siempre hay margen de mejora” publicó la AFP.

Aunque la Asociación Internacional de Transporte Aéreo cubre aproximadamente el 83% del tráfico aéreo global, representando a unas 320 aerolíneas, sus estadísticas no abarcan vuelos de negocios, militares, privados, de mantenimiento o de entrenamiento.