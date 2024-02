Mitch McConnell dejará su puesto como líder republicano del Senado de Estados Unidos tras una carrera récord en el cargo

Mitch McConnell (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Mitch McConnell, el líder del Senado con más años de servicio en la historia de Estados UNidos y que mantuvo su poder frente a dramáticas convulsiones en el Partido Republicano durante casi dos décadas, dejará ese cargo en noviembre.

McConnell, que cumplió 82 años la semana pasada, tenía previsto anunciar su decisión el miércoles en el recinto del Senado, un lugar al que miró con asombro desde sus bancas traseras en 1985 cuando llegó y donde se sintió cada vez más cómodo en el asiento de primera fila que le ofrecían los dirigentes del partido.

“Uno de los talentos más subestimados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo de la vida”, dijo en comentarios preparados obtenidos por la agencia AP. “Así que hoy me presento ante ustedes... para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado”.

Su decisión marca una poderosa transición ideológica en curso en el Partido Republicano, desde el estilo de conservadurismo tradicional y fuertes alianzas internacionales de Ronald Reagan, hasta el populismo ardiente, a menudo aislacionista, del expresidente Donald Trump.

McConnell dijo que planea cumplir su mandato en el Senado, que finaliza en enero de 2027, “aunque desde un asiento diferente en la cámara”. Los asistentes dijeron que el anuncio de McConnell sobre el puesto de liderazgo no estaba relacionado con su salud. El senador de Kentucky sufrió una conmoción cerebral por una caída el año pasado y dos episodios públicos en los que su rostro se congeló brevemente mientras hablaba.

“Mientras pensaba en cuándo entregaría algunas noticias al Senado, siempre imaginé un momento en el que tuviera total claridad y paz sobre el final de mi trabajo”, dijo McConnell en sus comentarios preparados. “Un momento en el que estoy seguro de que he ayudado a preservar los ideales en los que creo firmemente. Llegó hoy”.

El senador había estado bajo una presión cada vez mayor por parte del ala inquieta y, en ocasiones, hostil de su partido que se ha alineado firmemente con Trump. Los dos están distanciados desde diciembre de 2020, cuando McConnell se negó a aceptar la mentira de Trump de que la elección del demócrata Joe Biden como presidente fue producto de un fraude.

Hubo fricciones desde el principio, y Trump frecuentemente atacaba al senador (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Pero si bien los críticos de McConnell dentro de la conferencia republicana se habían vuelto más ruidosos, su número no había aumentado apreciablemente, un indicador de la habilidad estratégica y táctica de McConnell y de su capacidad para comprender las necesidades de sus compañeros senadores republicanos.

McConnell no dio ninguna razón específica sobre el momento de su decisión, que ha estado contemplando durante meses, pero citó la reciente muerte de la hermana menor de su esposa como un momento que provocó la introspección. “El final de mis contribuciones está más cerca de lo que preferiría”, dijo McConnell.

Pero sus comentarios también fueron ligeros en ocasiones cuando habló sobre el arco de su carrera en el Senado.

Señaló que cuando llegó al Senado, “me alegraba que alguien recordara mi nombre”. Durante su campaña de 1984, cuando Reagan estaba de visita en Kentucky, el presidente lo llamó “Mitch O’Donnell”.

McConnell respaldó la visión de Reagan sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y el senador ha persistido frente a la oposición, incluida la de Trump, en que el Congreso debería incluir un paquete de asistencia exterior que incluya 60 mil millones de dólares para Ucrania.

“No tengo ningún conflicto sobre el bien dentro de nuestro país y el papel irremplazable que desempeñamos como líder del mundo libre”, dijo McConnell.

Contra todo pronóstico, logró asegurar 22 votos republicanos para el paquete que ahora está considerando la Cámara.

“Créanme, conozco la política dentro de mi partido en este momento particular. Tengo muchos fallos. Comprender mal la política no es uno de ellos”, dijo McConnell. “Dicho esto, creo más firmemente que nunca que el liderazgo global de Estados Unidos es esencial para preservar la brillante ciudad en una colina de la que habló Ronald Reagan. Mientras siga respirando en esta tierra, defenderé el excepcionalismo estadounidense”.

Trump ha empujado fuertemente al partido hacia la derecha ideológica, cuestionando alianzas militares de larga data como la OTAN y los acuerdos comerciales internacionales y presionando por una severa represión contra la inmigración, mientras se aferra a la falsedad de que le robaron las elecciones en 2020.

McConnell y Trump habían trabajado juntos durante el primer mandato de Trump, reestructurando la Corte Suprema y el poder judicial federal con una imagen mucho más conservadora, y en materia de legislación fiscal. Pero también hubo fricciones desde el principio, y Trump frecuentemente atacaba al senador.

McConnell no dio ninguna razón específica sobre el momento de su decisión (REUTERS/Tom Brenner)

Básicamente, su relación terminó desde que Trump se negó a aceptar los resultados del Colegio Electoral. Pero la ruptura se profundizó dramáticamente después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. McConnell culpó y responsabilizó a Trump y dijo que debería rendir cuentas ante el sistema de justicia penal por sus acciones.

Los críticos de McConnell insisten en que podría haber hecho más, incluso votar para condenar a Trump durante su segundo juicio político. McConnell no lo hizo, argumentando que como Trump ya no estaba en el cargo, no podía ser objeto de juicio político.

En lugar de perder prominencia después de los disturbios en el Capitolio, Trump continuó afirmando su control sobre el partido y se encuentra en un claro camino hacia la nominación republicana. Otros miembros del liderazgo republicano del Senado han respaldado a Trump. McConnell no lo ha hecho, y eso ha generado críticas de otros senadores republicanos.

El camino de McConnell hacia el poder no fue lineal, pero desde el día en que llegó al Senado en 1985 y ocupó su asiento como el senador republicano de menor rango, puso su mirada en ser el líder del partido. Lo que lo distinguió fue que muchos otros líderes del Senado querían postularse para presidente. McConnell quería presidir el Senado. Perdió elecciones para puestos inferiores del partido antes de ascender constantemente y finalmente se convirtió en líder del partido en 2006 y ganó nueve elecciones consecutivas.

Recientemente rechazó un desafío encabezado por el senador Rick Scott de Florida en noviembre pasado.

McConnell construyó su base de poder mediante una combinación de cuidado y apoyo a sus miembros, incluida la comprensión de sus imperativos políticos. Después de ver el peligro potencial de un Tea Party en ascenso, también estableció un súper comité de acción política, el Fondo de Liderazgo del Senado, que ha proporcionado cientos de millones de dólares en apoyo de los candidatos republicanos.

A pesar de las preocupaciones sobre su salud, sus colegas han dicho en los últimos meses que creen que se ha recuperado. McConnell no tenía ningún deterioro cognitivo, pero sí algunas limitaciones físicas adicionales.

“Amo al Senado”, dijo en sus comentarios preparados. “Ha sido mi vida. Puede que haya miembros más distinguidos de este organismo a lo largo de nuestra historia, pero dudo que haya alguno que sienta más admiración por él”.

Pero, añadió, “el Padre Tiempo sigue invicto. Ya no soy el joven sentado atrás, esperando que sus colegas recuerden mi nombre. Es hora de que la próxima generación de liderazgo”.

Habrá un momento para recordar, dijo, pero no hoy.

“Todavía tengo suficiente gasolina en el tanque para decepcionar completamente a mis críticos y pretendo hacerlo con todo el entusiasmo al que están acostumbrados”.

(Con información de AP)