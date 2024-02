Así es la primera megatorre de lujo de Mercedes-Benz que se construirá en Miami

El mercado inmobiliario de Miami experimenta un nuevo hito con el anuncio de la construcción de una torre residencial de lujo por parte de Mercedes-Benz. (YouTube/JDS Development)

El mercado inmobiliario de Miami acogerá pronto la primera torre residencial de Mercedes-Benz en Estados Unidos, denominada Mercedes-Benz Places, ubicada en el emblemático vecindario de Brickell. La lujosa torre, producto de una colaboración entre Mercedes-Benz y JDS Development Group, resalta por su diseño innovador y la inclusión de tecnologías sostenibles, siguiendo la premisa de un proyecto anterior de la marca en Dubai.

La construcción de esta torre de 67 pisos refleja el creciente interés de marcas de automóviles de lujo en incursionar en el sector inmobiliario de Miami, un fenómeno que ya incluye proyectos como la Torre de Diseño Porsche Miami y las Residencias Aston Martin. Mercedes-Benz Places ofrecerá 791 residencias, casi 200 habitaciones de hotel y aproximadamente 23,225.75 metros cuadrados (250,000 pies cuadrados) de espacio de oficinas, según la firma inmobiliaria JDS Development. Este proyecto busca integrar atributos distintivos de la marca, como esquemas de color y estaciones de carga para autos eléctricos, dentro de su estructura residencial, de acuerdo con The Miami Herald.

Mercedes-Benz Places, un proyecto pionero en Miami, propone más de 23,000 metros cuadrados de espacio de oficinas modernas y adaptadas a las necesidades del futuro. (Instagram/@mercedesbenz)

En lo que respecta al diseño, Mercedes-Benz ha contratado a Field Operations, conocidos por su trabajo en el Highline de Nueva York y el Underline de Miami, para asegurar que Mercedes-Benz Places incluya la mayor área verde del vecindario de Brickell. La estructura busca capturar la filosofía de diseño de “pureza sensual” de Mercedes-Benz, caracterizada por líneas fluidas y una predominancia de tonos plateados. Este enfoque no solo pretende ofrecer una experiencia de vida de alta calidad sino también, una que esté alineada con principios sostenibles y de innovación, de acuerdo con la información de Hypebeast.

Las residencias en Mercedes-Benz Places comenzarán con un precio de USD 550,000 para estudios, llegando hasta los USD 4 millones para apartamentos de tres habitaciones. Aunque los detalles sobre los áticos y sus precios todavía no han sido divulgados, la gama de propiedades disponibles apunta a satisfacer una variedad de necesidades y preferencias. La torre incluirá además 18,580.6 metros cuadrados (200,000 pies cuadrados) de espacio para oficinas, instalaciones de salud y bienestar, y otras comodidades como un hotel de 174 habitaciones, indica The Next Miami.

Introduciendo una nueva dimensión de lujo, la torre residencial Mercedes-Benz integra estaciones de carga para vehículos eléctricos y esquemas de colores exclusivos de la marca. (Instagram/@mercedesbenz)

SHoP Architects y Field Operations lideran el diseño arquitectónico y paisajístico del proyecto, respaldando la visión de Mercedes-Benz de crear un oasis urbano que combine sofisticación, conveniencia y sostenibilidad. Este desarrollo se posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos en Florida, destacando no solo por sus residencias pero también por sus servicios y espacios de hospitalidad, según Robb Report.

De acuerdo con Mercedes Benz, con una finalización prevista para 2028, Mercedes-Benz Places pretende no solo ser un hito arquitectónico en Miami, sino también establecer un nuevo estándar en vivienda de lujo y sostenibilidad. Este proyecto subraya el potencial de las colaboraciones entre marcas de automóviles de lujo y el sector inmobiliario para innovar en el diseño y funcionalidad de los espacios urbanos.

La torre Mercedes-Benz Places en Miami está programada para completarse en 2028, prometiendo convertirse en un icónico nuevo punto de referencia en el horizonte de Miami. (Instagram/@mercedesbenz)

El innovador diseño de Mercedes-Benz Places incluye áreas verdes extensas, diseñadas por Field Operations, ofreciendo el área verde más grande en el vecindario de Brickell. (Instagram/@mercedesbenz)