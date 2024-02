La ciudad de Orlando amplía restricción a nuevos clubes nocturnos

La extensión de la suspensión para el desarrollo de nuevos clubes nocturnos en Orlando responde a incidentes de seguridad y esfuerzos por mejorar la planificación urbana. (Grosby)

El Ayuntamiento de Orlando ha decidido prolongar la suspensión para el desarrollo de nuevos clubes nocturnos en el centro de la ciudad, medida que extiende la restricción que se había implementado originalmente el 20 de marzo del año pasado. Esta decisión surge en el contexto de una serie de incidentes violentos asociados a estos establecimientos y como parte de un esfuerzo más amplio de la administración municipal para revisar y mejorar las regulaciones en torno a la seguridad y la planificación urbana. La prolongación de la suspención refleja la necesidad de un análisis más detallado y una estrategia a largo plazo para el desarrollo urbano del centro de Orlando.

Según información proporcionada por Telemundo 31, el Concejo Municipal de Orlando optó por extender la moratoria en una reunión celebrada el 19 de febrero de 2024. Esta extensión tendrá vigencia hasta el 20 de septiembre de 2024, dando a la ciudad un plazo adicional para llevar a cabo su investigación y divulgación sobre el tema. La restricción inicial, que se había extendido previamente el 14 de agosto de 2023, tenía previsto expirar el 20 de marzo de este año.

El Ayuntamiento de Orlando aplica medidas de seguridad más estrictas para clubes nocturnos existentes, incluyendo permisos especiales para la venta de alcohol. (Imagen ilustrativa Infobae)

El contexto de esta medida incluye diversos incidentes de seguridad que han elevado la preocupación por la concentración de clubes nocturnos en Orlando. Informes de WKMG revelan que, aproximadamente una semana antes de la votación para extender la moratoria, dos agentes de policía fueron heridos de bala en el centro de la ciudad, subrayando la urgencia de abordar las cuestiones de seguridad relacionadas con los establecimientos nocturnos. “Subrayando la urgencia de abordar las cuestiones de seguridad”, esta declaración encapsula la seriedad de la situación y la necesidad de acción inmediata.

El fundamento para extender esta pausa en el desarrollo de nuevos locales responde también a una ley estatal de 2023 que restringió temporalmente a ciudades como Orlando de modificar los códigos de desarrollo territorial. Según destacó WFTV, esta ley estatal ralentizó los planes de la ciudad para hacer revisiones en el código que restringirían la ubicación de nuevos clubes nocturnos en el centro, buscando un equilibrio entre los clubes y otros usos comerciales potenciales.

Incidentes violentos en el centro de Orlando impulsan la decisión de prolongar la suspensión en el desarrollo de nuevos establecimientos nocturnos. (Pexels)

La extensión de la moratoria no solo se focaliza en la revisión de las políticas de seguridad y planificación. La ciudad ha emprendido iniciativas para regular de manera más estricta la operación de los negocios nocturnos existentes. Según reporta WFTV, desde mayo del año pasado, Orlando ha implementado regulaciones que exigen a bares y clubes nocturnos obtener un permiso especial para vender alcohol entre la medianoche y las 2 am. Esta regulación permite a la ciudad suspender o retirar dichos permisos a aquellos establecimientos que no cumplan con los requerimientos establecidos, como el uso de escáneres de identificación y sistemas adecuados de detección de armas en locales con capacidad para más de 50 personas.

Además, la administración municipal planea presentar su plan de acción Proyecto DTO 2.0, que tiene como objetivo diversificar la mezcla de uso del centro de la ciudad, incorporando más negocios minoristas y restaurantes, para fomentar una mayor actividad comercial diurna. Esta estrategia, que se espera sea presentada a finales de este año, busca contribuir a una transformación sostenible y segura del centro de Orlando. Buscar contribuir a una transformación sostenible y segura del centro de Orlando, resalta el compromiso y la visión a largo plazo de la ciudad para mejorar la calidad de vida y el atractivo comercial de su núcleo urbano.

La prórroga de la moratoria sobre el desarrollo de nuevos clubes nocturnos en el centro de Orlando refleja un esfuerzo por parte de la administración municipal para abordar preocupaciones de seguridad, mientras se lleva a cabo una planificación urbana que promueva un desarrollo equilibrado y diversificado. La medida subraya la importancia de una gestión urbana que priorice tanto la seguridad de los ciudadanos como una visión a largo plazo para el crecimiento y la diversificación de la actividad comercial en el corazón de la ciudad.