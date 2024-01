Arrestaron a una maestra en Estados Unidos por tener relaciones sexuales con un alumno en complicidad con el padre del menor

La maestra actuó en complicidad con el padre del alumno, quien también fue arrestado por las autoridades (Oficinal Penitenciaria de Comal)

Una profesora de matemática de Missouri, Hailey Clifton-Carmack, de 26 años, fue acusada de violación por haber mantenido relaciones sexuales con un estudiante de 16 años. Los informes sugieren que otros estudiantes sirvieron de “vigilantes” mientras se desarrollaba el acto, que también ha llegado a involucrar al padre del adolescente, quien enfrenta cargos por consentir el vínculo.

El incidente salió a la luz el 7 de diciembre de 2023, cuando un compañero del estudiante denunció la relación ilícita al oficial de recursos de la Escuela Secundaria Laquey, quien contactó inmediatamente con el Departamento del Sheriff del Condado de Pulaski.

De acuerdo con la denuncia, el testigo mostró fotografías a un oficial, en las que se veían rasguños en la espalda de su compañero, alegando que eran resultado de encuentros sexuales con Clifton-Carmack.

Según los documentos judiciales, la profesora habría estado en problemas previamente con la administración escolar por “estar demasiado cerca de los estudiantes”. Según el testimonio de un estudiante, la profesora buscó el divorcio por algunos problemas amorosos.

Cuando fue confrontada por los agentes policiales tras las acusaciones el 8 de diciembre de 2023, Clifton-Carmack negó tener cualquier tipo de relación sexual con los estudiantes. Aunque la policía confiscó su teléfono, no pudo acceder a su contenido hasta que se expidió una orden el 22 de diciembre, momento en el cual encontraron mensajes de texto que evidenciaban la relación entre la profesora y el estudiante.

La maestra dejó Missouri alrededor del 23 de diciembre para visitar a su familia en Texas, donde finalmente fue arrestada. El 3 de enero de 2024, autoridades entrevistaron a “individuos viviendo en la residencia donde anteriormente residía Hailey” en Missouri, quienes compartieron que ella se “había mudado a Texas para vivir con su familia y no estaban seguros de si iba a regresar”.

Los cargos en su contra incluyen el peligro de bienestar de un menor de primer grado, violación estatutaria de segundo grado, contacto sexual con un estudiante y abuso sexual de cuarto grado. Se estableció su fianza en USD 250.000.

Por otro lado, el padre del adolescente, Mark Creighton, fue arrestado bajo cargos de poner en peligro el bienestar de un niño. Documentos judiciales sugieren que él estaba al tanto de la relación sexual de su hijo con la maestra y de que otros estudiantes actuaban como vigías. Además, se explicita que Creighton conocía la relación y en lugar de denunciarla, continuó encubriéndola, incluso permitiendo que la relación continuase en su propia casa.

La profesora, acusada de abusos en Missouri, se había mudado a Texas antes de la orden de arresto (Oficina del Sheriff de Comal)

El superintendente del distrito escolar Laquey R5, Kent Stoumbaugh, aseguró que Clifton-Carmack no ha estado en las instalaciones escolares desde que las acusaciones salieron a la luz en una declaración proporcionada a ABC 17.

“La supuesta conducta indebida es inexcusable y no cumple con los estándares profesionales para los empleados del distrito. La empleada no ha estado en el distrito desde el 8 de diciembre de 2023 y no anticipamos su retorno”, escribió Stoumbaugh, en un comunicado publicado Facebook.

La maestra habría trabajado en la escuela durante aproximadamente un año y medio, y este fue su primer trabajo como profesora. Clifton-Carmack aguarda su extradición a Missouri desde la cárcel del Condado de Comal. En tanto, el padre del joven permanece detenido bajo una fianza de USD 50.000. El caso ha generado conmoción y encendido el debate sobre la responsabilidad y la conducta ética dentro de las instituciones educativas.