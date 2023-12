Puerto de Miami marca un año récord en la industria de cruceros

PortMiami ha marcado un nuevo récord en su historia con más de 7 millones de pasajeros acogidos en el año fiscal 2023. (Instagram/@portmiami)

En un acontecimiento sin precedentes para la industria de cruceros, PortMiami ha registrado el año más concurrido en su historia durante el año fiscal 2023. De acuerdo con NBC Miami, el puerto acogió a un total de 7,299,294 pasajeros, superando su récord anterior de 6,823,816 pasajeros en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 impactara significativamente en la industria.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó este logro, enfatizando el papel vital de PortMiami en la economía local. El puerto es un motor económico clave para la región, contribuyendo con aproximadamente USD 43 mil millones anuales y respaldando más de 334,500 empleos. Este aumento del 6.97% en el tráfico de pasajeros no solo refleja la recuperación de la industria tras la pandemia, sino también su capacidad para adaptarse y crecer en circunstancias desafiantes.

Además de su notable recuperación, PortMiami se está preparando para un futuro aún más prometedor. Según CBS News Miami, en el año fiscal 2024, el puerto dará la bienvenida a una nueva flota de barcos. Entre ellos, se encuentra el Icon of the Seas de Royal Caribbean Group, que será el crucero más grande del mundo. Este barco representa no solo un avance en términos de capacidad, sino también en innovación y sostenibilidad en la industria de cruceros.

La economía de Miami-Dade recibe un impulso significativo de PortMiami, que genera alrededor de USD 43 mil millones anuales y soporta cientos de miles de trabajos. (Instagram/@portmiami)

Desde la pandemia, PortMiami ha inaugurado tres nuevas terminales de cruceros: la Terminal de Cruceros B de Norwegian Cruise Line, conocida como la Perla de Miami; la Terminal de Cruceros F de Carnival Corporation; y la Terminal de Cruceros V de Virgin Voyages, apodada el Palm Grove. Estas instalaciones no solo aumentan la capacidad del puerto para recibir a más pasajeros, sino que también reflejan su compromiso con una infraestructura moderna y eficiente.

La expansión de PortMiami incluye la construcción de nuevas terminales para MSC Cruises, conocidas como terminales AA y AAA, con una apertura programada para 2024. Estas terminales representan una parte significativa del plan de crecimiento y modernización del puerto. Además, los comisionados de Miami-Dade han dado luz verde para la construcción de una nueva terminal para Royal Caribbean Group, denominada Terminal G, que se espera esté lista para finales de 2027. La incorporación de estas nuevas terminales demuestra el compromiso de PortMiami con el desarrollo continuo y su visión de futuro para mantenerse como un líder en la industria de cruceros, según información de CBS News Miami.

Estos desarrollos no solo fortalecen la posición de PortMiami como un líder en la industria de cruceros a nivel mundial, sino que también subrayan su compromiso con un crecimiento sostenible e innovador. El puerto continúa siendo un destino clave para las líneas de cruceros y un pilar fundamental para la economía de Miami-Dade.

PortMiami recibirá al "Icon of the Seas", el futuro crucero más grande del mundo, marcando un hito en la industria. (Instagram/@portmiami)

De acuerdo con NBC Miami, este récord en el tráfico de pasajeros y los continuos desarrollos en infraestructura posicionan a PortMiami no solo como la “Capital Mundial de los Cruceros”, sino también como un ejemplo de resiliencia y adaptación en tiempos de cambio. Con su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento económico, PortMiami se establece como un modelo a seguir en la industria de cruceros y un activo invaluable para la comunidad de Miami-Dade.

El impacto de estos logros se extiende más allá de las cifras. Representa una señal alentadora para la industria de cruceros global, demostrando que es posible no solo recuperarse de crisis sin precedentes, sino también prosperar y expandirse. La capacidad de PortMiami para adaptarse a los nuevos desafíos y mantener su posición como líder en el sector es un testimonio de su resiliencia y visión estratégica. Con la incorporación de nuevas terminales y la llegada de barcos innovadores, el puerto se prepara para seguir siendo un destino de cruceros de primer nivel y un motor económico vital para la región en los años venideros.