Positions y Survey, la novedad y la historia en dos importantes sectores de Art Basel Miami Beach

Art Basel Miami Beach 2023: talento joven en la sección Positions y obras históricas en Survey. (Federico Saint Romain)

Dos de las seis secciones en que se divide Art Basel Miami Beach —las otras son Galleries, Meridians, Nova y Kabinett— marcan los extremos de un arco de interés: Positions es aquella donde las galerías jóvenes muestran sus apuestas, una prueba del talento de un artista emergente que tiene el honor de un pequeño solo show, y Survey es aquella donde se hacen exposiciones temáticas representativas de culturas o generaciones, a veces como mini retrospectivas de artistas con relevancia histórica y obras de antes de 2000.

En la edición que se presenta durante Miami Art Week 2023, 16 galerías en Positions presentan a sus voces nuevas y en Survey es posible ver 17 proyectos artísticos. Una pequeña selección entre ellos para los últimos días de la gran feria de arte del sur de Florida, que no está brindando a sus visitantes el sol y la temperatura cálida que le han dado fama, pero sí su dosis prometida de pintura, escultura, instalaciones, arte digital y más.

Positions

Cynthia Talmadge, presentada por 56 Henry

La galería de Nueva York muestra Half Light, de Cynthia Talmadge, toma el nombre de la última obra de Mary Pinchot Meyer, una composición geométrica que se puede ver en el Museo Smithsonian. El homenaje consta de seis paneles puntillistas que aplican la paleta de aquella obra de Meyer, asesinada en 1964 en circunstancias opacas, en particular si se considera que había sido amante de John F. Kennedy y estaba casada con un oficial de la CIA. Las obras de Talmadge transforman las paredes del stand en una instalación inmersiva que evoca el estudio de Meyer, supuestamente violentado por la CIA tras su muerte, para recuperar sus cuadernos de bocetos. Esta Half Ligth imagina cómo podría haber evolucionado la obra de Meyer.

Nickola Pottinger, presentada por Mrs.

Esta galería, también de Nueva York, expone por primera vez en Art Basel Miami Beach y lleva a Nickola Pottinger, una artista de Brooklyn pero nacida en Jamaica, cuya obra hace pulpa del papel de documentos familiares y les da forma en moldes que tienen las formas del cuerpo de Pottinger. El resultado son duppies, como se llama en el patois jamaiquino a los fantasmas que protegen a los vivos, según la tradición caribeña. Otros materiales, como objetos personales y madera reciclada, acompañan a los duppies, y crean escenas ceremoniales con piezas como el trono ubicado en el centro del stand o los adornos para el pelo.

Allan Weber, presentado por Galatea

El artista brasileño, quien se distingue por su exploración del mundo complejo —en lo material y en lo simbólico— de las favelas de Rio de Janeiro y sus habitantes; él mismo vive en el barrio Brás de Pina, al norte de la ciudad, donde tiene su galería 5 Bocas. Comenzó este proyecto en 2020, durante la pandemia, cuando trabajó como repartidor de compras mediante aplicaciones, uno de los trabajos esenciales menos reconocidos de aquel momento. Tamo junto não é gorjeta es una serie de fotográfica sobre la desigualdad social, las comunidades cariocas y la tradición constructivista en el arte brasileño.

Krzysztof Grzybacz, presentado por Dawid Radziszewski

Esta importante galería de Polonia quiere abrir un camino en el mercado estadounidense y presenta al joven artista de Cracovia conocido por sus imágenes surrealistas, a la vez simpáticas y angustiantes, que confunden la frontera entre lo real y lo fantástico. Sus trabajos parecen conjurar la influencia de los comics y los textos de Sigmund Freud sobre la interpretación de los sueños, el Art Deco y la cultura digital, el folcklore polaco y la estética post-comunista.

Los otros artistas y galerías que exponen en Positions durante esta edición 21° de Art Basel Miami Beach son: Azza El Siddique (Bradley Ertaskiran), Sedrich Chison (Matthew Brown), Devin Morris (Deli Gallery), Alejandra Venegas (Dürst Britt & Mayhew), Tobias Dirty (Isla Flotante), Mano Penalva (Llano), Kye Christensen-Knowles (Lomex), Ada Friedman (Kendra Jayne Patrick), Andrew Roberts (Pequod Co.), Radames Juni Figueroa (Proyectos Ultravioleta), Texas Isaiah (Residency Art Gallery) y Esaí Alfredo (Spinello Projects).

Survey

Survey, dedicated to galleries to showcase artistic practices of historical relevance, will include solo presentations of American artist and activist Karen Finley centered on her 1977 interactive installation at the Museum of Contemporary Art in Los Angeles, during a protracted legal battle with the National Endowment for the Arts, presented by Freight+Volume (New York). Also on display: American artist Vivian Browne, whose “Africa Series” paintings from the 1970s will be presented by Ryan Lee (New York).

Liliana Maresca presentada por Rolf Art

A poco de cumplirse 30 años de la muerte de la artista argentina, su legado llega a Art Basel Miami Beach en una pequeña retrospectiva. “Maresca es una artista fundamental de nuestra historia que tardó mucho tiempo en tener un reconocimiento, producto de una obra que es muy fuerte y no tan fácil de digerir para muchos”, dijo a Infobae Florencia Giordana Braun. La muestra presenta obras de las series Liliana Maresca con su obra (1983) e Imagen Pública - Altas Esferas (1993), fotoperformances en las que Maresca creaba el concepto y trabajaba su fotografía con otro artista, Marcos López. La obra de Maresca se encuentra en los principales museos de Argentina, en el Reina Sofía de España y en el de Tate Modern de Reino Unidos, entre otros.

Vivian Browne presentada por Ryan Lee Gallery

La serie de pinturas abstractas Africa, que Vivian Browne creó tras un viaje a Nigeria en 1971 porque quedó tan impresionada que sólo la abstracción le permitía abordar la experiencia, revela la hueella que la artista muerta en 1993 dejó en el activismo: “Durante la lucha por los Derechos Civiles, había que pintar temas, ideas, gente negra. Yo no lo hice”, dijo. “Estaba pintando mi tipo de protesta, pero no parecía arte negro”. La paleta de colores ciertamente desafía lo esperable y comprueba que esta artista y profesora de historia del arte defendió, entre otros derechos, el de crear de manera auténtica. Browne fue miembro fundadora de la Black Emergency Cultural Coalition y el colectivo Where We At, además de participante activa del Heresies Collective. Actualmente dos museos estadounidenses preparan su retrospectiva.

Rudolf Maeglin presentado por Meredith Rosen Gallery

Entre la década de 1930 y 1940, el artista suizo hizo retratos de los trabajadores de una fábrica de tintura, los Farbarbeiter (trabajadores del color) en los que un fuerte color rojo representaba los pigmentos tóxicos de su vida diaria. Él mismo fue —entre muchas otras cosas que hizo en su vida— un obrero de la industria química en Kleinbasel, cuando se instaló allí como parte del colectivo antifascista de artistas Gruppe 33. Su estilo distintivo —formas simples, colores vivos y perspectiva plana— brilla en las ocho obras que se muestran en Art Basel Miami Beach. Entre su ideología filo socialista y su atracción homoerótica, Maeglin expresa en estos trabajos su admiración por los trabajadores y el entorno urbano de una época de fuertes transformaciones.

Ed Bereal presentado por Elizabeth Leach Gallery

A los 86 años, Ed Bereal se describe como un caricarurista político y un pintor de paisajes desde que dejó Los Angeles para instalarse en una finca en el estado Washington, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Sus obras forman parte de las colecciones el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y de San Francisco, el Smithsonian Institute y el Museo de Bellas Artes de Houston, y ha tenido muestras en el Museo Getty y el Centro Georges Pompidou de París. La galería de Portland, Oregon, muestra obra histórica de este artista y educador del arte, activista y referente del movimiento artístico ligado a la cultura afroamericana y a la lucha por los derechos civiles.

Los otros artistas y galerías que exponen en Survey durante Art Basel Miami Beach en Miami Art Week 2023 son: María Teresa Hincapié (1 Mira Madrid), Nelson Ramos (Piero Atchugarry Gallery), Ching Ho Cheng (Bank), Karen Finley (Freight+Volume), Geoffrey Hendricks (Klaus von Nichtssagend Gallery), Antonio Henrique Amaral (Paulo Kuczynski), Stan VanDerBeek (Magenta Plains), Franco Fontana (Polka Galerie), José Leonilson (Galeria Marilia Razuk), Ron Gorchov (Vito Schnabel Gallery), Cynthia Hawkins (Stars), Ynez Johnston (Louis Stern Fine Arts) y Shirley Pettibone (Duane Thomas Gallery).