Miami Art Week: los eventos más importantes del sábado 9

Robert De Niro participará en una charla especial con el fotógrafo JR durante el Tribeca Storytellers en el contexto de Art Basel Miami Beach.(REUTERS/Eduardo Munoz)

El 9 de diciembre reserva un amplio abanico de actividades en la Semana del Arte que se genera alrededor de Art Basel Miami Beach. Como cereza en el pastel resaltan las charlas de Robert de Niro con el fotógrafo francés JR y la conversación de Chance the Rapper en una entrevista de Lauren Hay: ambos eventos forman parte de un ciclo de conversaciones que esperan ser llenos totales.

Además, en Miami Beach, 12 artistas han tomado los emblemáticos hoteles de la playa como galerías en la cuarta edición del concurso No Vacancy. La ciudad balneario acoge Inkm Miami Art Fair, centrada en impresos y grabados de artistas modernos y contemporáneos. En Etra Fine Art, Beyond Sonorism explora la influencia del sonido en el arte y lo social. En la misma jornada destaca la apuesta del Museum of Graffiti, que este año inaugura un nuevo espacio llamado The Art of Hip Hop.

Estos son algunos de los eventos principales del sábado 9, el penúltimo de Miami Art Week:

Tribeca Festival

Robert De Niro y el fotógrafo JR protagonizarán un esperado encuentro en el cierre del ciclo de actividades que unen al festival de cine de Nueva York con Art Basel Miami Beach. El diálogo promete una reflexión sobre el arte en sus distintas expresiones y un adelanto de un proyecto conjunto.

En el marco de este evento, el actor, autor y productor nominado al premio Emmy, John Stamos, también compartirá sus experiencias en una charla informal. Stamos, conocido por best-seller If You Would Have Told Me, conversará sobre su proceso creativo.

Dónde: Miami Beach Botanical Garden, 2000 Convention Ctr Dr, Miami Beach, FL 33139, USA

Cuándo: sábado 9, 4:30pm, Tribeca Storytellers: Robert De Niro & JR in Conversation

Cuánto: entrada general, USD 50

Ciclo Conversations

Art Basel Miami Beach emerge un año más como espacio propulsor de diálogo cultural al anunciar su serie de conversaciones. Estos paneles de discusión, protagonizados por importantes figuras del ámbito artístico global, prometen enriquecer el entendimiento sobre las diversas facetas de la escena del arte contemporáneo. Artistas, galeristas, curadores, coleccionistas y críticos, son solo algunas de las voces que ofrecerán sus valiosas perspectivas sobre temáticas como la producción, colección y exhibición de arte.

El 9 de diciembre, estas son algunas de las charlas, todas en el Miami Beach Convention Center:

11am: Biohacking Creativity: ¿qué significa que los no humanos hagan arte?, con los artistas James Bridle (Atenas), Eduardo Kac (Chicago) y Xin Liu (London) con Jeni Fulton, jefa editorial de Art Basel, como moderadora. (Auditorium Grand Ballroom, segundo piso)

1pm: Found in Translation: el nuevo lenguaje del arte, con Tania Candiani (Ciudad de México), Juana Valdés (Educator) y la moderadora Emily Butler, organizadora de este ciclo en Art Basel Miami Beach.

3pm: Artist-Led Residencies: semilleros de intercambio en Florida, con un panel en el que participan Cathy Leff, directora ejecutiva de Bakehouse Art Complex; Lorie Mertes, directora ejecutiva de Locust Projects; Esther Park, vicepresidenta de programación de Oolite Arts; Sadie Woods, directora curatorial y de residencia de Atlantic Center for the Arts, y como moderadora Julia Halperin, periodista y cofundadora del Informe Burns Halperin.

5pm: El ciclo Conversaciones cerrará con Chance the Rapper, quien hablará de la influencia mutua del hip-hop y otras artes y de cómo empoderar a futuras generaciones, en una entrevista de Lauren Haynes (Queens Museum).

No Vacancy

La ciudad de Miami Beach presenta por cuarta vez este concurso en el cual 12 artistas crean obras para exhibir en un espacio específico de otros tantos hoteles emblemáticos de la playa. Organizado junto a las autoridades de convenciones de Miami Beach y de Greater Miami, No Vacancy otorgó a cada artista, elegido tras una convocatoria pública, un estipendio de USD 10.000 para el desarrollo de su obra. La exhibición está abierta al público hasta el 14 de diciembre. No Vacancy entregará dos premios en metálico; un Premio del Público de USD 10.000 y un Premio del Jurado de USD 25.000

Dónde:

Avalon Hotel Miami, 700 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

The Betsy South Beach, 1440 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

Cadillac Hotel & Beach Club, 3925 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

The Catalina Hotel & Beach Club, 1732 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Hotel Croydon Miami Beach, 3720 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Esmé Miami Beach Hotel, 1438 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Faena Miami Beach, 3201 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33140

International Inn on the Bay, 2301 Normandy Dr, Miami Beach, FL 33141

Kimpton Hotel Palomar South Beach, 1750 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139

Kimpton Surfcomber Hotel, 1717 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Riviera Hotel South Beach, 318 20th St, Miami Beach, FL 33139

Royal Palm South Beach, 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: abierto al público hasta el 14 de diciembre en los horarios de los hoteles

Cuánto: actividad gratuita

Ink Miami Art Fair

La 16ª edición de la feria exclusiva de impresos y grabados en el marco de la Miami Art Week se realizará en el emblemático Dorchester Hotel, destacando por ser el único evento enfocado exclusivamente en obras sobre papel de artistas modernos y contemporáneos. Esta feria, programada para reunir a 15 expositores seleccionados por la International Fine Print Dealers Association (IFPDA), se distingue no solo por su especialización sino también por el lugar en el que se desarrolla, una muestra extraordinaria de la arquitectura Art Deco en Miami.

Dónde: 1850 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el sábado 9 de 10am a 7pm y domingo 10 de 10am a 3pm

Cuánto: actividad gratuita

Museum Of Graffiti

El museo dedicado a la historia del graffiti inaugura un nuevo espacio denominado The Art of Hip Hop. Este novedoso ambiente está equipado con un lounge para artistas llamado Mi Campo, donde se ofrecerán cócteles artesanales, personalización de zapatillas, presentaciones de DJ y arte en directo. Asimismo, se dará apertura a la exposición Metaphysical Surrealism del artista de Los Ángeles Mear One, junto a un proyecto especial de fotografía Polaroid realizado por 1UP y Martha Cooper. También se destacará la presentación de un libro por Mana Public Arts, el cual reúne 300 páginas de murales de artistas callejeros internacionales.

Dónde:

Museum of Graffiti: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

The Art of Hip Hop: 299 NW 25th St, Miami, FL 33127

Cuándo: hasta el domingo 10, de 11am a 7pm

Cuánto: USD 16 (Museum of Graffiti), USD 12 (The Art of Hip Hop)

Beyond Sonorism

El concepto detrás de esta innovadora muestra se centra en examinar cómo el sonido afecta y se materializa en la sociedad contemporánea. Los creadores participantes, artistas de renombre internacional como Jacopo Ceccarelli (también conocido como 2501), Betsy Stuart, Claudia Hakim, Claudia Quacinella, Andrea Dasha Reich, Hugo Zapata, Juan Raul Hoyos, Lina Sinisterra, Roberto Milan, Ronny Vayda, Titi Kerndt y Yigit Yazicihan crearon esta experiencia multisensorial ofreciendo al público una posibilidad única de sumergirse en el arte de una manera holística y envolvente.

Dónde: Etra Fine Art, 6942 NE 4th Ave, Miami, FL 33138

Cuándo: de martes a sábado, solo con cita previa, hasta el 31 de enero de 2024

Cuánto: evento gratuito