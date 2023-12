Miami Art Week es más que Art Basel: Aqua Art Miami, The ArtM.Jacobs Experience y Art Gaysel

Aqua Hotel South Beach acoge a Aqua Art Miami en el contexto de Miami Art Week. (Aaron Davidson/Getty Images for Aqua Art Miami)

Durante Miami Art Week, la gran movida de arte que se genera alrededor de Art Basel Miami Beach, hay muchas otras ferias, muestras y actividades especiales de interés. Entre ellas hay algunas ya habituales, como Aqua Art Miami, un evento que fusiona la energía artística con un ambiente relajado en el Aqua Hotel South Beach; o muestras individuales como The ArtM.Jacobs Experience en Miart Space, en Wynwood, que ofrece una fusión de arte y música en las obras de Mauro Jacobo; también la octava edición de la exhibición colectiva de arte LGBT+ el Hotel Gaythering de Lincoln Road.

Aqua Art Miami

Con un enfoque en galerías internacionales respetadas y un ambiente distintivo que combina relajación con energía, Aqua Art Miami se celebra en su ya habitual espacio, el Aqua Hotel South Beach. Ofrece un espacio de exhibición al aire libre acorde con el clima cálido de la localidad (aunque diciembre de 2023 no está tan cálido como suele presentarse) y se espera la participación de más de 60 expositores de arte.

Te puede interesar: Pinta Miami se convierte en punto de encuentro clave durante Miami Art Week

Entre las galerías y artistas más destacados que expondrán este año en Aqua Art Miami se encuentran los trabajos abstractos de Jenny Chandler Art, piezas en acrílico compuestas de un movimiento y una dimensión cohesivos y a la vez incoherentes; los elegidos de Alessandro Berni Gallery, que presenta una plataforma para la experimentación y la innovación; Capital Culture Gallery, cuya obra defiende y representa la cultura, el paisaje y la diversidad de una gran variedad de pintores, fotógrafos, grabadores y escultores; Arte Globale, una galería internacional en línea; Victoria White Gallery, pintora y escultora reconocida por sus retratos monocromáticos de gran tamaño de figuras icónicas; Roselle Gallery, una tienda en línea para difundir a los artistas cubanos por todo el mundo; Marnali Art, con distintas materias —desde la impresión digital y serigráfica hasta la técnica lenticular multiperspectiva— para el pop art.

Además, Aqua Art Miami ofrece un programa de eventos que incluye desde performances de artistas emergentes hasta presentaciones que abordan temas como la identidad y empoderamiento femenino, colaboraciones internacionales con entidades académicas y la representación de una diversidad de medios artísticos.

El evento artístico Aqua Art Miami celebra su edición en el Aqua Hotel South Beach con la participación de más de 60 expositores y un programa especial de performances. (Aaron Davidson/Getty Images for Aqua Art Miami)

Dónde: Aqua Hotel South Beach, 1530 Collins Ave., Miami Beach, 33139

Te puede interesar: La playa de Miami Beach alberga Scope y Untitled, dos de las ferias de arte más revolucionarias del momento

Cuándo: 9 de diciembre hasta las 9pm; 10 de diciembre de 11am a 6pm

Cuánto: VIP USD 285; público general USD 30; estudiantes y personas mayores USD 20

The ArtM.Jacobs Experience

La confluencia del arte y la música se manifiesta en la exploración visual de MJacobs, conocido por su innovador enfoque de pintar hits musicales. Antes empresario de bienes raíces, Jacobs —cuyo nombre es Mauro Jacobo— descubrió su pasión por la pintura poco antes de la pandemia y decidió aventurarse a mostrar sus obras. Con una colección de 65 cuadros que incluyen interpretaciones pictóricas de canciones de Soda Stereo, The Police y UB40 entre otros, su exposición, que lleva por título The ArtM.Jacobs Experience, se puede ver en la galería Miart Space, de Wynwood.

Te puede interesar: Miami Art Week recibió a la galería colombiana La Cometa, que abrió su sede en Miami

En su obras destacan piezas como “Winding Road”, inspirada en la canción de The Beatles “The Long and Winding Road”, o “Bitter Symphony”, un tema urbano que se inspira en “Bitter Sweet Symphony”, de The Verve. También han figurado en sus obras temas de artistas de su natal Argentina como Charly García, Fito Páez y Los Abuelos de la Nada.

Una obra de M.Jacobs sobre "Costumbres argentinas", de Los Abuelos de la Nada, en exhibición en Miart Space, de Wynwood.

Dónde: Miart Space, 151 NW 36 St. Miami FL 33127

Cuándo: hasta el 10 de diciembre de 10am a 5pm

Cuánto: gratis

Art Gaysel

Esta feria de arte LGBT+ celebra su octava edición en el Hotel Gaythering de Miami Beach, presentando a más de 30 artistas queer. Hasta el 9 de diciembre, el evento, alineado con la Semana del Arte de Miami, abre sus puertas desde las 5pm hasta la medianoche, con libre acceso al público. Alex Guerra y Blamie Forret son los anfitriones de esta feria que se destaca por su horario inusual y su ambiente inclusivo.

Art Gaysel transforma 23 habitaciones del Hotel Gaythering en espacios creativos. La propuesta de la feria es ofrecer un recorrido artístico más relajado, durante horas en las que otras exhibiciones ya han cerrado sus puertas. “La feria de arte más queer del sur de la Florida”, según la definen sus organizadores, se posiciona como una plataforma significativa.

El Hotel Gaythering, cuyo bar fue premiado como el Mejor Bar Gay por Best of Miami 2021 del Miami New Times, asegura una experiencia completa para sus visitantes, con actividades diarias que reflejan el carácter acogedor de este establecimiento. Así, Art Gaysel no es solo una feria de arte, sino que representa un hito cultural de encuentro e integración para la comunidad gay y sus aliados en el corazón de Miami Beach.

Art Gaysel ofrece un espacio creativo para la feria de arte LGBT+ más destacada del sur de Florida.

Dónde: Hotel Gaythering, 1409 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: hasta el sábado 9 de diciembre a medianoche

Cuánto: gratis