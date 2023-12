Obras de gran formato: qué ver en la sección Meridians de Art Basel Miami Beach

Meridians transforma el Miami Beach Convention Center en un bastión de arte monumental que invita a la reflexión y al descubrimiento. (Federico Saint Romain)

Meridians, la sección dedicada a obras monumentales en Art Basel Miami Beach, redefine la experiencia de las ferias de arte al presentar 19 proyectos que van más allá del diseño convencional de stands. Curada por la mexicana Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, en Miami Art Week 2023 Meridians se destaca por invitar a la reflexión sobre nuestra relación con entornos naturales y culturales en constante cambio.

Este año, el sector ofrece una selección excepcional que aborda la naturaleza, la Tierra y las diversas geografías culturales y espirituales en un mundo marcado por fronteras cambiantes. Entre las obras destacadas se encuentra Gilt (2022) del artista guyanés-británico Hew Locke, un conjunto de trofeos de oro que referencia la colección del Met y juega con la culpa de aquellos que contribuyeron a ella mediante actos nefastos.

Otra pieza sobresaliente es el díptico Our Bodies Our Choice (2023) de Julie Buffalohead, miembro de la tribu Ponca de Oklahoma, presentada por la galería Jessica Silverman, de San Francisco. El arte de Buffalohead se centra en experiencias e historias indígenas, y a menudo utiliza metáforas e imágenes alegóricas en su trabajo para criticar cuestiones de la sociedad moderna.

También Paula Cooper Gallery exhibirá As Quiet As It’s Kept, la reflexión de Ja’Tovia Gary en torno a la novela de Toni Morrison The Bluest Eye, una película de 26 minutos proyectada en un espacio que recrea la intimidad de un hogar. En sus filmes, Gary, basada en la teoría feminista negra, desafía la mirada sobre el cuerpo femenino negro, colocándolo en una posición transgresora frente a las estructuras de poder existentes.

La curadora mexicana Magalí Arriola selecciona obras que interrogan el cambio en la relación con nuestro entorno en la destacada sección Meridians de Art Basel Miami Beach.

Otro aporte impactante al sector Meridians es 1968: El fuego de las ideas del artista y activista argentino Marcelo Brodsky, una extensa exhibición de imágenes de manifestaciones globales que marcaron 1968. El artista da forma a una nueva cartografía política mediante la reinterpretación y la superposición del archivo de imágenes, utilizando su propia caligrafía para escribir consignas y frases emblemáticas, características de cada ubicación y vinculándolas entre sí mediante marcas e inscripciones sobre el muro.

Meridians no solo permite la exhibición de obras monumentales, sino que también sirve como plataforma para artistas que expanden sus prácticas, como Saif Azzuz y su escultura más grande hasta la fecha en Nicelle Beauchene Gallery. Otra escultura de gran formato es la primera instalación del pintor Reginald O’Neal, The Cellist, la figura de un violonchelista de jazz de tres metros de altura.

Art Basel dará la bienvenida a 277 galerías de todo el mundo, 25 de ellas que estarán participando por primera vez. Dos tercios de los expositores provienen de América del Norte y América Latina. Introducido en 2019, el sector Meridians traspasa los límites del formato tradicional de feria de arte, brindando la oportunidad de exhibir obras que de otro modo no se mostrarían en una feria, y que pueden ir desde pinturas monumentales hasta instalaciones inmersivas.

Saif Azzuz

"Private Collection", de Saif Azzuz, en el sector Meridians de Art Basel Miami Beach durante Miami Art Week 2023.

Esta obra de Saif Azzuz, de 183 x 488 x 488 centímetros, es la de mayor dimensión que haya realizado el artista y la presenta la Nicelle Beauchene Gallery. El artista libio prohíbe la entrada a su Private Collection, obligando a los espectadores a asumir el papel de intrusos. El area cerrada asemeja un patio cercado, en sus paneles interiores cuelgan paredes y en el centro del espacio descansan esculturas. Los espectadores solo podrán ojear la obra a través de agujeros en la cerca o por encima de la misma si son lo suficientemente altos. Con ello el autor hace preguntas sobre el privilegio, el acceso, el colonialismo de asentamiento y la resistencia y resiliencia indígena.

Oliver Beer

El rostro como instrumento de percusión en "Composition for Face and Hands (ASMR)", de Oliver Beer, en Meridians.

A través de esta nueva obra, presentada por la galería Almine Rech, Composition for Face and Hands (ASMR), 2023, Oliver Beer explora las propiedades acústicas ocultas de los cuerpos. Esta pieza representa un desarrollo de su aclamada obra Composition for Mouths (Songs My Mother Taught Me), 2018. La videoinstalación consiste en dos películas performativas presentadas como un díptico en dos grandes pantallas LED. En estas películas, dos percusionistas, representados como homólogos masculinos y femeninos, utilizan el rostro del otro como instrumento de percusión. Este enfoque permite explorar las diferentes tonalidades del rostro mediante una acumulación gradual de gestos, desde toques suaves hasta contactos más poderosos, creando ritmos y musicalidad a través del cuerpo. La pieza, a la vez tierna e inquietante, exhibe una intensidad visceral incluso en los momentos de quietud.

Brian Bress

El galerista londinense Josh Lilley presenta en el sector Meridians una obra del artista de Los Ángeles Brian Bress. S’kill or be S’killed es un nuevo tipo de trabajo para Bress, quien se especializa en video. En la obra, el artista explora la relación entre el arte y la tecnología o lo físico y lo efímero.

Marcelo Brodsky

Marcelo Brodsky es conocido por hacer vincular su arte a la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica.

La influyente galería argentina Rolf Art presenta la obra del artista y activista argentino Marcelo Brodsky. 1968: El fuego de las ideas es un gran archivo de imágenes de manifestaciones multitudinarias que conmovieron al mundo en ese tumultuoso año. El artista las interviene con frases emblemáticas en los idiomas originales.

Julie Buffalohead

En "Our Bodies Our Choices", Buffalohead se apropia del mito fundacional iroqués para afirmar el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo.

La pintura de Julie Buffalohead, Our Bodies Our Choises, presentada por Jessica Silverman, toma inspiración del mito iroqués que relata la creación de la Mujer del Cielo. La muestra captura la esencia de dicha mitología, donde se describe cómo las aves atenúan la caída de la Mujer del Cielo y otros animales colaboran para crear la tierra desde el fondo oceánico. Buffalohead utiliza este relato como fuente de inspiración, ofreciendo una reinterpretación visual de la cosmogonía iroquesa.

Gabriel de la Mora

Proyectos Moncloa presenta 86,054 Ob. / 89,911 An. de la serie Ígnea de Gabriel de la Mora. El nombre de la obra refiere a que es un díptico de 86.054 fragmentos de obsidiana tallados a mano y 89.911 fragmentos de andesita tallados a mano sobre madera.

Ja’Tovia Gary

Ja'Tovia Gary lleva a Art Basel una visión cinematográfica crítica inspirándose en la literatura de Toni Morrison y el feminismo negro.

As Quiet As It’s Kept, presentada por Paula Cooper Gallery, son reflexiones de la artista sobre la primera novela de Toni Morrison, The Bluest Eye. Esta película de 26 minutos se apoya en la teoría feminista negra y hace un pastiche con videos de Instagram y Tik Tok de various influencers, fragmentos de entrevista de la propia Morrison, video original de Ja’Tovia Gary y más, para construir un discurso contemporáneo desafiante a la “deseabilidad” de la piel clara, la soledad de las mujeres negras y la creación según sus propios términos.

Seung-taek Lee

"Earth Play" de Seung-taek Lee, una de las piezas más visitadas por el público durante la Art Basel Miami Beach. (EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Earth Day, del artista coreano Seaung-taek Lee es presentada por Gallery Hyundai. La obra, un impresionante globo gigante pintado como una representación de una imagen satelital de la Tierra, ha sido utilizada por el artista para diversas performances a través de los años que están documentadas por imágenes en la exposición.

Hew Locke

Art Basel Miami Beach acoge la obra “Gilt” de Hew Locke, una reflexión crítica sobre la culpa y el poder.

Gilt, presentada por Almine Rech constituye la tercera entrega de una serie de encargos destinados a la fachada histórica del Met. Hew Locke, tomando como referencia el formato de los trofeos como emblemas de competencia y victoria, ha creado cuatro esculturas que reflexionan sobre la práctica y representación del poder. Adoptando una estética de exceso y artificio, Gilt explora la relación entre la culpa y el oro a lo largo de 3.000 años de historia del arte, indagando en las trayectorias que siguen los objetos a lo largo del tiempo y los valores materiales y simbólicos que adquieren al cambiar de manos.

Eric N. Mack

Las dos obras cuelgan de móviles de aluminio que les permite girar independientemente de forma lenta, sensibles al movimiento del aire en la habitación.

Tres galerías, Paula Cooper Gallery, Morán Morán y Galleria Franco Noero colaboraron para traer Flourish, una colorida instalación textil de Eric N. Mack. Consta de dos collages de tela a gran escala suspendidos del techo. Cada composición flotante está unida a una armadura de aluminio liviana que actúa como una arquitectura suspendida.

Alfredo Ramos Martínez

Entre las pinturas del mexicano Alfredo Ramos Martínez, tal vez las más conocidas sean las que hizo de los zapatistas.

Louis Stern Fine Arts trajo Estudio Mural para Vendedora de Flores del importante pintor mexicano Alfredo Ramos Martínez, considera en su país como el padre del arte moderno.

Hugo McCloud

Para la sección Meridians de 2023, Sean Kelly de Nueva York y Vielmetter Los Ángeles colaboran para presentar una serie de ocho grandes pinturas plásticas de Hugo McCloud inspiradas en su reciente mudanza de México a Los Ángeles.

Masako Miki

La obra de Miki hace referencia al mundo de los tsukunogami, artículos ordinarios de una casa que han cobrado vida.

CULT Aimee Friberg, en colaboración con el artista Brian Lee, presenta la instalación inmersiva y específica del sitio de Masako Miki, Hyakki Yagyo, Night Parade of 100 Demons. La obra de Miki, compuesta por esculturas de lana de fieltro, murales y vinilos para paredes y pisos, presenta formas semiabstractas en colores y texturas brillantes, haciendo referencia al mundo natural y a los tsukunogami. Estas criaturas imaginarias, arraigadas en el animismo sintoísta, fusionan tradiciones de arte, diseño y artesanía, representando mitologías en constante cambio.

Lee Mullican

El enorme tríptico de Marc Mullican es una de las obras más llamativas de Meridians en Miami Art Week 2023.

Marc Selwyn Fine Art trajo esta obra de gran formato del artista del Movimiento Dynaton Lee Mullican. Marc Selwyn cmentó a Infobae que la obra está a la venta por la suma de USD 175.000.

Reginald O’Neal

Reginald O'Neal junto a dos de sus esculturas, "The Cellist" (que integra la selección de Meridians) y "The Saxophonist".

Natural de Miami, del oprimido e históricamente segregado barrio negro de Overtown, Reginald O’Neal explora la experiencia afroamericana a través de su arte. The Cellist, presentada de la mano de Spinello Projects representa a un violonchelista de jazz de tres metros de altura que remonta a una época en que los artistas afromericanos eran bienvenidos en los lugares para blancos, como Miami Beach, para trabajar y entretener, pero solo se les permitía hospedarse o residir en barrios segregados, como Overtown.

Ebony G. Patterson

moniquemeloche presenta una monumental obra de cinco partes, un collage en papel de la artista jamaicana Ebony G. Patterson, titulado …and the dew cracks the earth, in five acts of lamentation… between the cuts… beneath the leaves… below the soil… Esta obra explora el jardín como símbolo poscolonial y su conexión con un pasado que persiste de manera apenas visible. Patterson emplea fotografías trituradas y rasgadas como base, creando formas nuevas que simbolizan la coexistencia de la belleza y en horror en sus jardines inmersivos.

Vian Sora

Luis De Jesus Los Ángeles presenta la obra Abzu del artista iraquí Vian Sora. Con tonos vibrantes, Sora explora paisajes históricos y psicológicos, utilizando el agua como símbolo de flujo y resiliencia. La pintura aborda la pérdida de fertilidad en Irak y reflexiona sobre las fuerzas que impactan el medio ambiente. Sora, mediante el uso perspicaz de la iconografía mesopotámica y una estética figurativa abstracta, crea una extraña noción del tiempo y la naturaleza como cíclicos.

Fotos: Nacho Martin Films (@nachomartinfilms)

Art Basel Miami Beach

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Ctr Dr, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: del 8 al 10 de diciembre de 11am a 6pm

Cuánto: boleto de primer acceso USD 95, permite entrar desde las 11am; público general (de 12pm a 4pm) USD 75; estudiantes, personas mayores y residentes de Miami Beach USD 58