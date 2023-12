Cuatro ferias de arte para no perderse antes del fin de Miami Art Week

Miami Art Week 2023 es un epicentro cultural con más de 30 ferias de arte alrededor de Art Basel. (@nachomartinfilms)

Miami Art Week 2023 es un hito cultural con la presencia de más de casi 30 ferias de arte internacionales que exhiben a miles de artistas. Desde que la prestigiosa Art Basel Miami Beach se convirtió en el núcleo de esta efervescencia artística, en 2002, cada vez más iniciativas han mostrado la potencia y el dinamismo de la cultura en el sur de Florida. Estas ferias satelitales no sólo complementan la experiencia del gran show de galerías globales, sino que ocupan nichos específicos para creadores y públicos diversos y, además, convierten en protagonistas a diversas localidades de Miami.

Estos eventos representan una oportunidad única para que residentes y visitantes accedan a muestras artísticas de calidad que a menudo son el área de interés de coleccionistas y expertos. A su vez, dinamizan aún más la vida cultural de Miami, que se encuentra en un momento de crecimiento en numerosas áreas. Esta es una lista de cuatro ferias satélites que conviene aprovechar antes de que termine la Semana del Arte.

Prizm Art Fair

El tema de Prizm Art Fair 2023, "La civilización no es civilizada", invita a la reflexión sobre la sociedad moderna con obras como "Time, Place and Us", de Greg Bailey.

La 11ª edición de la feria Prizm se destaca por abordar narrativas y perspectivas de la diáspora africana. Su edición 2023 tiene por tema La civilización no es civilizada, para abordar la naturaleza de las sociedades modernas que rara vez se construyen por consentimiento. Este evento reúne a 60 galerías que exhiben obras de artistas emergentes y establecidos. La feria se divide en cuatro secciones principales: Prizm Panels, Prizm Perform, Prizm Film y Prizm Preview, ofreciendo un espacio rico y diverso para el análisis y exhibición artística.

Prizm, que se presenta en consonancia con Art Basel Miami Beach, actúa como plataforma para artistas locales e internacionales con un enfoque especial en aquellos de África y su diáspora, llevando las tendencias del arte a un público más global. La feria no solo contempla la exposición de obras, sino que también organiza una serie de eventos culturales en una de las semanas más influyentes del arte a nivel mundial.

Para su edición de 2023, Prizm se presenta también en línea, durante una semana más allá del fin de Miami Art Week hasta hasta el 17 de diciembre en su sitio web.

Dónde: Omni Building, 1501 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

Cuándo: hasta el viernes 8, de 10am a 6pm

Cuánto: entrada general USD 25, pase para todos los días, USD 50

Miami River Art Fair

En The Penthouse Riverside Wharf, Miami River Art Fair ofrece vistas panorámicas de 360° de la arquitectura y la naturaleza del sur de Florida.

En su duodécima convocatoria, esta feria se muda de ubicación, a The Penthouse Riverside Wharf, un espacio que proporciona espectaculares panorámicas de 360° del centro de Miami. El tema de 2023, Cosmos Hybrid Art Edition, se centra en la intersección entre arte y tecnología, se prestará especial atención a la inteligencia artificial, y contará con proyectos de NFT y stands virtuales. La organización del evento corre a cargo de Nina Torres, en alianza con la Fundación de Arte Contemporáneo (FCA).

En la azotea de 11.000 pies cuadrados (más de 1.000 metros cuadrados) habrá también cabinas individuales para una selección de artistas seleccionados, un concept similar al de visitas a estudios, donde un creador destacado puede establecer contactos directamente con coleccionistas, curadores y profesionales del arte.

Dónde: The Penthouse Riverside Wharf, 125 SW North River Dr, Miami, FL 33130

Cuándo: el día 6 está reservado a invitados y tickets VIP, el 6 y el 7 la feria abre al público general de 12pm a 6pm, con citas para reservar de 2pm a 5pm

Cuánto: entrada general, USD 60; pase para todos los días, USD 85

Art Beat Miami

Little Haiti resalta su influencia cultural a través de Art Beat Miami, exhibiendo talentos locales y de la diáspora en un evento artístico y comunitario.

Al celebrar este año su décima edición, esta feria pone en relieve la riqueza cultural de la Pequeña Haití y la cultura afrocaribeña. Hasta el 10 de diciembre, Art Beat Miami presenta una gama de artistas emergentes y consagrados en disciplinas como pintura, escultura, murales e instalaciones. El festival, que es una vitrina de talentos locales y de la diáspora, incluirá además performance, música, moda y gastronomía.

La feria es organizada por Little Haiti Optimist Club, Welcome to Little Haiti y Chefs of the Caribbean, y cuenta con la producción de Marie Louissaint, Joann Milord y Lobey Art & Travel. Con un compromiso de destacar el arte multidisciplinario, Art Beat Miami no solo es un evento artístico, sino una expresión de comunidad y reconocimiento de la riqueza cultural afrocaribeña.

Dónde:

Little Haiti Cultural Center and Caribbean Marketplace, 212-260 NE 59 Ter, Miami, FL 31337

Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142

Brightline Miami Central Station, 600 NW 1st Ave, Miami, FL 33136

Cuándo: hasta el domingo 10, de 12pm a 6pm; la exhibición seguirá en línea en el sitio de Art Beat hasta el 31 de enero de 2024

Cuánto: actividad gratuita

Fridge Art Fair

La "Rainbow Popsicle Edition" de esta feria parte de Miami Art Week honra a la comunidad LGBT+ con evento inclusivo y ecléctico en Coconut Grove.

Miami Art Week también es el escenario de la décima edición esta muestra, que tiene como tema The Rainbow Popsicle Edition en celebración de la comunidad LGBT+. Hasta el domingo 10, los asistentes podrán disfrutar de proyectos artísticos que son marca del lugar, a la vez que nuevos: el Imaginary Fridge Art Fair Marching Band, Rainbow Popsicles, la enorme paleta giratoria multicolor de David Craig Ellis y un proyecto de postales del colectivo collaboARTive, fundado por Jean e Iggy Font. La feria es una iniciativa sin fines de lucro liderada por el artista Eric Ginsburg.

Fridge Art Fair también presenta un refrigerador comunitario de Buddy System MIA, una sala multimedia de Kaitlin Martin y el regreso del muro de la fama Doggie Woggie con arcoíris, otra creación de Ginsburg. Esta exhibición es reconocida por su carácter ecléctico que reúne una diversidad de medios y estilos, y por ser la feria de arte más amigable para perros de todos los eventos alrededor de Art Basel Miami Beach.

Dónde: Courtyard Miami Coconut Grove, 2649 S Bayshore Dr, Miami, FL 33133

Cuándo: el 7 y el 8 la feria abre al público de 1pm a 9pm; el 9 de 12pm a 9pm y el 10 de 12pm a 7pm

Cuánto: actividad gratuita; tickets VIP, USD 50