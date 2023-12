La playa de Miami Beach alberga Scope y Untitled, dos de las ferias de arte más revolucionarias del momento

Innovación y tendencia se encuentran en las conocidas ferias de arte contemporáneo Scope y Untitled, sobre la arena de Miami Beach, durante Miami Art Week.

La arena de Miami Beach se convertirá en el escenario de dos de las más importantes y revolucionarias ferias de arte del momento. Scope construirá su enorme estructura climatizada en Ocean Drive y 8th St, mientras que Untitled estará unas cuadras más al norte, en Ocean Drive y 12 St.

Aunque ambas ferias se colocan a la vanguardia del arte emergente, lo hacen desde perspectivas distintas. Scope ofrece un ambiente que grita transgresión: la música te atrapa, las luces te encandilan, las imágenes proyectadas sobre y desde diversas instalaciones te estimulan y hay un trago siempre disponible en varios puntos alrededor del local. Todo eso combinado con su reconocida capacidad para pronosticar nuevas tendencias visuales que terminan adoptándose a nivel mundial.

Si Scope es ese sonido frenético del beat, las luces parpadeantes y el manto de colores que bailan al ritmo de la música en una fiesta de música electrónica bailable, Untitled propone un espacio de colaboración para la comunidad artística, apoyando el ecosistema artístico, tanto a nivel mundial como local en Miami.

Scope

La feria Scope presentará lo mejor del arte contemporáneo con participantes de 23 países y una estimación de 60.000 visitantes en su vigésima segunda edición.

Es tal vez la segunda feria de arte en importancia durante Miami Art Week. Esta será la edición número 22 en South Beach. Contará con 110 participantes procedentes de 23 países y 70 galerías que se presentan por primera vez y se estima que recibirá unas 60.000 visitas durante el transcurso de seis días que dura el evento.

Scope es conocida por exhibir arte contemporáneo y plantear los debates más actuales y punzantes sobre arte. En su sector New Contemporary ofrecerá un programa experiencial multidisciplinario alrededor del tema general “Artefactos de la experiencia”. Ofrecerá un calendario diario que incluirá instalaciones de gran envergadura, actuaciones musicales y mesas redondas durante el día. Funcionará como galería y como un contemporáneo club nocturno para el after party. Además, por las mañanas, contará con un programa dedicado a la curación y la meditación.

Jeremy Pope y Tarell Alvin McCraney protagonizarán uno de los encuentros más esperados de Scope, cuyo nombre mismo simboliza la amplia gama y diversidad de expresiones artísticas que exhibe. Pope, reconocido por sus nominaciones a los premios Tony, Emmy y Globo de Oro, dialogará con McCraney, laureado con el Oscar y autor de Moonlight, convertida en película por Barry Jenkins. La conversación girará en torno a la serie fotoperiodística de McCraney denominada FLEX(bitch), que forma parte de una instalación artística.

El reconocido sector New Contemporary de Scope ofrece un programa multidisciplinario alrededor del tema general “Artefactos de la experiencia”.

New Contemporary también será el escenario para descubrir una enorme pieza del artista visual y escultor BK Adams. The Messenger, Time, A Blue (collar) Horse, mide 7,5 metros (24,6 pies) de altura y 6,5 metros (21,3 pies) de largo y ofrece una visión moderna del Caballo de Troya. La escultura, revestida con pintura industrial azul para automóviles, lleva como toque final una cubierta elaborada con 130 relojes, para simbolizar el paso del tiempo y su impacto en la vida humana.

Otra de las instalaciones a gran escala de Scope es el reconocido proyecto Feltz Bagels de Lucy Sparrow: una réplica de una tienda de bagels que captura la esencia cultural de este bocadillo, con trece variedades de bagels realizados en fieltro cosido a mano. Además, la colaboración entre Curren Caples y Connor Tingley desemboca en una instalación que funde la pintura con la cultura del skateboarding, la música y reflexiones sobre la era del Antropoceno y la relación del ser humano con la naturaleza. Otras notables obras de artistas como Tomislav Topic, Tearoom y Aaron T. Stephan prometen una experiencia artística sin precedentes en esta edición del evento.

Jeremy Pope, nominado a los Tony, Emmy y Globo de Oro, junto con Tarell Alvin McCraney, ganador del Oscar, ofrecen una conversación sobre arte y experiencia en Scope.

En colaboración con el Museo STRAAT, Scope presentará en sus muros exteriores obras arte monocromáticas bajo el título Not So Black and White, sobre las variaciones más sutiles de la vida cotidiana. En esta edición, además, la feria se unirá a Photo Basel, la principal feria de arte internacional de Suiza centrada exclusivamente en la fotografía. Ambos eventos colaborarán estrechamente para desarrollar un sector fotográfico boutique que exhibirá lo más destacado de Photo Basel, complementado con la curación de arte emergente de calidad museística propia de Scope.

Dónde: 801 Ocean Drive (en la playa), Miami Beach, FL 33139

Cuándo: del 6 al 10, de 11am a 8pm

Cuánto: entrada general USD 60

Untitled

Untitled ofrece un enfoque inclusivo con temas curatoriales que resaltan la representación de género y la evolución digital en el arte contemporáneo.

Con 160 expositores, que representan a 38 países y exhibe a casi 600 artistas, esta 12° presentación de esta feria es la más grande, internacional y diversa hasta la fecha. Untitled girará en torno a dos temas curatoriales que dan forma a la presentación de este año: la igualdad de género en las artes y la curaduría en la era digital.

Se destaca por la creación de oportunidades para artistas de todos los géneros, una representación más significativa de comunidades étnicas y de pueblos originarios, así como expositores latinoamericanos y asiáticos. Este año se registró un incremento en la participación de galerías artísticas fuera de los circuitos tradicionales, ubicadas más allá de las ciudades consagradas en el ámbito del arte como Nueva York y Los Ángeles, que están ganando presencia con expositores destacados. Entre ellas se distinguen Curro (México), Constitución (Argentina), ko (Nigeria), Richard Koh (Singapur, Tailandia y Malasia) y Tern Gallery (Bahamas).

Los proyectos especiales en Untitled incluyen desde dibujos computarizados pioneros hasta esculturas interactivas.

El evento gozará de presentaciones especiales, paneles de discusión (dos de ellos en español) y un sector llamado Nest dedicado a espacios de arte emergentes y organizaciones sin fines de lucro, para los cuales Untitled ofrece espacios subsidiados. Las galerías de la sección Nest incluyen la Casa Hoffman de Bogotá, Dimensiones Variables de Miami y Pasto de Buenos Aires.

El arte de la performance ocupará un lugar destacado en la feria con diez actuaciones en vivo, que pondrán de relieve el compromiso de Untitled con el fomento y la promoción de géneros no comerciales y prácticas artísticas multidisciplinares.

Los proyectos especiales que serán presentados a lo largo de la feria combinarán nuevas voces artísticas con artistas consagrados. Algunos de los más destacados son:

Bitforms Gallery (Nueva York) traerá una selección de los primeros dibujos generados por computadora de Manfred Mohr.

Untitled complementa su oferta artística con presentaciones de performance, enfocándose en el desarrollo de prácticas artísticas multidisciplinarias y géneros no comerciales.

Henrik Godsk construirá una escultura interactiva titulada Carrusel 1884 (2023), una reelaboración modernista de una reliquia familiar.

Ediciones Marea, en colaboración con el Estudio Pedro Reyes, presentará cinco obras del repertorio del fallecido Luis Ortiz Monasterio (1906-1990).

Aunque se trata de un evento de impacto internacional, Untitled asegurará que las principales galerías del sur de Florida estén representadas. Los organizadores también trabajan con la ciudad de Miami Beach para garantizar una presentación de impacto ambiental cero, reutilizando su carpa diseñada a medida para cada edición y donando muebles a escuelas locales.

Fotos: Nacho Martin Films (@nachomartinfilms)

La playa se convierte en una galería al aire libre durante Miami Art Beach gracias a las ferias Scope y Untitled, una cita imperdible para los amantes del arte emergente.

Donde: Ocean Drive & 12th Street, Miami Beach, FL 33139

Cuando: del 6 al 9 de 11am a 7pm y el 10, de 11am a 5pm

Cuanto: entrada general USD 45; pase para todos los días USD 75. Los descuentos para estudiantes y adultos mayores se otorgan en el lugar previa prueba de identidad. Los niños menores de 12 años no pagan entrada.