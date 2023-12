El Interamerican Institute for Democracy premiará a diversas personalidades por su contribución a la libertad en la región

El Interamerican Institute for Democracy (IID), organización distinguida a nivel regional por fomentar y defender las libertades democráticas y la institucionalidad en América Latina, celebrará en Miami, Florida, este miércoles a las 6:00 PM (23:00 GMT) su distinguida Sesión de Honor para hacer entrega de sus Premios 2023 a destacadas personalidades por su contribución a la libertad de prensa, la innovación periodística, la investigación y su defensa de la democracia en el continente.

El acto inaugural estará a cargo del ex alcalde de Miami Tomás Regalado y los premios serán presentados por Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno de Bolivia.

Los honores incluirán la Orden de las Damas y Caballeros de la República, reconociendo a individuos como Beatrice Rangel, Hernán Maldonado, Grant Miller y José Basulto León por su compromiso con la “República”.

Además, se entregará el Premio Interamericano de Prensa “Dr. Horacio Aguirre” a figuras como Daniel Hadad por el Periodismo de Innovación, Iván García Quintero por la Libertad de Expresión y Elizabeth Trenado por el Periodismo de Investigación.

Imagen de archivo de un debate organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID)

Jamil Mahuad Witt, ex presidente de Ecuador, será distinguido con el Premio “George Washington” por su legado a la libertad y democracia, mientras que el embajador cubano-estadounidense Armando Valladares recibirá el Premio “Carlos Alberto Montaner”, que será presentado por Linda Montaner. Este evento busca reconocer y celebrar el compromiso y dedicación de las personas que promueven y defienden los valores democráticos en el hemisferio occidental.

Es importante resaltar los aportes significativos de cada uno de los premiados y su impacto en áreas clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el periodismo de calidad en la región. En un contexto donde estos valores enfrentan desafíos constantes, iniciativas como la del Interamerican Institute for Democracy adquieren especial relevancia, no sólo como un acto de reconocimiento sino también como un llamado a la acción para continuar la labor en pro de una sociedad más libre y justa.

La ceremonia de premiación se realizará en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Florida.

El Interamerican Institute for Democracy se define como un think thank privado sin fines de lucro, constituido por académicos, políticos, profesionales y empresarios de distintas nacionalidades cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Además, señala que es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia.