No Vacancy y Afrikin Art Fair exhiben la diversidad cultural de Miami Art Week

Miami Art Week 2023 comenzó con exhibiciones anticipadas como la muestra No Vacancy y la feria Afrikin. (@nachomartinfilms)

Si bien la edición 2023 de Miami Art Week arranca el 4 de diciembre, algunas exhibiciones ya están abiertas y otras lo harán antes del comienzo oficial de la Semana del Arte. Tales son los casos de No Vacancy, una muestra de 12 artistas en 12 hoteles icónicos de Miami Beach, que comenzó el 16 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre, y Afrikin Art Fair, una feria que celebra el arte de la comunidad africana global, abierta desde el domingo 3 de diciembre.

No Vacancy

Ahora en su cuarto año, esta iniciativa organizada por la ciudad de Miami Beach en colaboración con el Miami Beach Visitor and Convention Authority, busca impulsar el talento de los artistas locales. Para el desarrollo de su obra, a cada uno de los creadores seleccionados se le otorgó un estipendio de USD 10.000.

Los artistas también competirán por dos premios que totalizan USD 35.000. Estos incluyen el Premio del Público de USD 10.000, para el cual una votación pública se está llevando a cabo en el sitio web de Miami Beach Arts and Culture, y un Premio del Jurado de USD 25.000 otorgado por profesionales de las artes locales.

Los artistas participantes fueron seleccionados, a partir de una convocatoria de presentaciones emitida por la ciudad, por representantes del Comité de Arte en Lugares Públicos de la Ciudad de Miami Beach, el Consejo de las Artes Culturales y la Miami Beach Visitor and Convention Authority. Las obras y los artistas expuestos son:

"Yield to Immigrants", de Carola Bravo, parte de la muestra "No Vacancy" en 12 hoteles icónicos de Miami Beach.

Yield to Immigrants, de Carola Bravo

Dónde: Riviera Hotel South Beach, 318 20th Street, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, de 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

The Future Eternal, de Carlos Betancourt

Dónde: Betsy Hotel, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: hasta el 10 de diciembre, de 6pm a 10pm

Before Miami Design Preservation League, de Liene Bosquê

Dónde: Faena Miami Beach, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: lunes a sábado, de 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

The Happy Hour, de Gonzalo Fuenmayor

Dónde: Avalon Hotel, 700 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, de 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

"Machine Mangrove Lobby", de Leo Castañeda, se puede ver durante "No Vacancy" en el hotel Esmé.

Machine Mangrove Lobby, de Leo Castañeda

Dónde: Esmé Miami Beach, 1438 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, de 12–9 pm; domingo de 12-8 pm

Miami Color Theory, de Laura Paresky Gould

Dónde: Royal Palm South Beach, 1545 Avenida Collins, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, de 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

SOBEautiful, de Marco Inzerillo

Dónde: Croydon Hotel, 3720 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: lunes a sábado, 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

Source of All Hair, Wearer of All Socks, de Samantha Nodder

Dónde: Catalina Hotel and Beach Club, 1732 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

"Get Haiii All the Tiiime", de Haiiileen, es una de las 12 obras que compiten por el premio del público y el premio del jurado en "No Vacancy".

Get Haiii All the Tiiime, de Haiiileen

Dónde: Kimpton Surfcomber Hotel, 1717 Avenida Collins, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, de 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

The Garden of Evil, de Christina Pettersson

Dónde: Cadillac Hotel and Beach Club, 3925 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Cuándo: lunes a sábado, 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

Murmuration, de Alette Simmons-Jiménez

Dónde: International Inn on the Bay, 2301 Normandy Drive, Miami Beach, FL 33141

Cuándo: lunes a sábado, 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

Extravagant, de Federico Uribe

Kimpton Hotel Palomar, 1750 Alton Road, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: lunes a sábado, 12pm a 9pm; domingo de 12pm a 8pm

Durante Afrikin se podrá ver obra de Stephen Osuchukwu.

Afrikin Art 2023

Luego de una gala de atuendo blanco, representativo de la pureza y espiritualidad africana, Afrikin Art 2023 abrió sus puertas a su muestra de jóvenes talentos de la comunidad afroamericana. La noche destacará por conjugar la elegancia, la confianza y la innovación en la moda, en un contexto que rinde homenaje a la belleza negra y su relevancia cultural continua.

Las actividades de AfriKin Art 2023 incluirán diálogos culturales centrados en el impacto de la eliminación del conocimiento negro, la cultura de la cancelación y la relación entre el arte africano y la inteligencia artificial. Destacan los paneles programados del 7 al 9 de diciembre, y un desfile de moda el 10 de diciembre que combinará afrofuturismo y herencia ancestral. La feria busca celebrar la diversidad y fomentar el entendimiento y el orgullo entre las culturas de la diáspora africana.

AfriKin no solo brinda una plataforma de exhibición, sino que también actúa como un agente motivador para las comunidades desatendidas, promoviendo la conciencia cultural y el apoyo a artistas locales para que desarrollen y presenten su trabajo, fortaleciendo así el diálogo y la unión comunitaria. Los organizadores resaltan que “El arte de un pueblo es la génesis de su libertad”, reflejando el influjo que tiene el arte en la inspiración y emancipación sociocultural.

Philipe Dodard es otro de los artistas expuestos en Afrikin.

Dónde: Maison AfriKin, 1600 NE 126th Street, North Miami, FL 33181

Cuándo: hasta el 10 de diciembre, de 11am a 9pm

Además de la muestra general, destacan las siguientes actividades:

Charla con artistas de AfriKin: Navegando por la tensión: arte, expresión y el peso de la cultura de la cancelación

Cuándo: viernes 8 de diciembre, de 7pm a 9pm

Charla AfriKin: Futurismo arraigado: una exploración de la simbiosis entre el arte tradicional africano, la inteligencia artificial y la esencia humana

Cuándo: sábado 9 de diciembre, de 7pm a 9pm

Moda AfriKin: ecos de los antepasados, visiones del horizonte digital

Cuándo: domingo 10 de diciembre, de 7pm a 9pm