Tribeca Festival, R-Evolution™ y (De)Construction marcan la pauta de la Semana del Arte en Miami

Robert De Niro dialogará con el fotógrafo francés JR en un ciclo especial de colaboración entre Art Basel Miami Beach y Tribeca Festival. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Semana del Arte de Miami se ha establecido como uno de los eventos culturales imperdibles del calendario internacional. Con Art Basel Miami Beach en el centro, una serie de exposiciones, instalaciones y actuaciones que exploran los límites del arte contemporáneo convierten a Miami en el epicentro de la creatividad y atraen a creadores y aficionados de todas partes. Dentro de esta efervescente mezcla cultural, destacan tres eventos novedosos y que estarán en el centro de las conversaciones de Miami Art Week: (De)Construction, R-Evolution™ de Marco Cochrane y el Tribeca Festival. Las tres presentan enfoques distintivos, pero igualmente cautivadores, de la expresión artística.

Mientras (De)Construction se ubica como el primer evento artístico de diciembre con una experiencia interactiva sobre la relación compleja entre el espacio público y la historia social, R-Evolution™ se presenta como una manifestación escultural imponente que celebra la fuerza y liberación femeninas, y seguirá una vez terminada la Semana del Arte de Miami. Por su parte, el Tribeca Festival traerá por primera vez música al evento: hará que los sentidos de los visitantes disfruten de las melodías modernas, y además las bailen.

La colaboración entre el famoso festival de cine de Nueva York y Art Basel Miami Beach promete una velada excepcional: el actor Robert De Niro dialogará con el fotógrafo francés JR, quien muestra un mural participativo, The Chronicles of Miami, en el Design District.

A continuación, todos los detalles sobre cada uno de estos eventos que se presentarán durante Miami Art Week.

Tribeca Festival at Art Basel Miami Beach

Eartheater cautivará al público con su voz distintiva y sus habilidades multi-instrumentales en la apertura del Tribeca Festival en Art Basel Miami Beach. (Eartheater)

El Tribeca Festival se realizará del 6 al 9 de diciembre de 2023 y el Jardín Botánico de Miami Beach servirá como escenario para presentar diversas actividades que combinan música en vivo y diálogos exclusivos con artistas de talla mundial. Este acontecimiento se alinea con la 21ª edición de la prestigiosa feria internacional de arte contemporáneo Art Basel, que tendrá lugar en el Miami Beach Convention Center del 8 al 10 de diciembre.

Las festividades abren (miércoles 6, 8pm) con un Music Lounge que presenta a talentos emergentes como Eartheater y DJ Dangerous Rose. Por otro lado, el programa Soul in the Horn (jueves 7, 6pm) presenta al reconocido jazzista Yussef Dayes y sus ritmos fusionados con instrumentos de viento junto a los DJ sets de Natasha Diggs y L3ni, y el último día se presentarán en vivo Actress y Takuya Nakamura (sábado 9, 8pm).

A destacar también es la participación de artistas de la banda sonora de la serie original de MAX Rap Sh!t, quienes actuarán (viernes 8, 8pm) tras una interesante mesa redonda (4:30pm) sobre el descubrimiento de nuevos talentos musicales a través de la televisión y el cine.

El actor y cofundador del Tribeca Festival, Robert De Niro, participará de Miami Art Week. (EFE/ALBA VIGARAY)

En cuanto al ciclo de conversaciones, los directores Nardeep Khurmi y David Fortune, ganadores de AT&T Presents: Untold Stories, compartirán sus ideas sobre cómo llegar a un público más amplio con sus primeros largometrajes, Land of Gold y Color Book (jueves 7, 1pm). John Stamos, conocido por su trabajo en televisión y su nominación a los premios Emmy, explorará su recorrido creativo y hablará sobre su best-seller If You Would Have Told Me (viernes 8, 2:30pm). La directora ejecutiva del festival de cine neoyorquino, Jane Rosenthal, y el cofundador de Whalar, Neil Waller, hablarán de la evolución de la economía de los creadores (viernes 8, 4:30pm).

La mesa más esperada se verá al final del ciclo. Robert De Niro, cofundador del Tribeca Festival, y el artista JR dialogarán (sábado 9, 4:30pm) sobre la continuación del legado familiar de arte a través del cine y harán un adelanto de su próximo proyecto en común.

Esta serie de eventos, pionera tanto para el Tribeca Festival como para Art Basel, se inspira en los populares Music Lounges en Baby’s All Right en Brooklyn y en Understory en Miami, realzando la experiencia artística global de cada asistente con actuaciones y sets de DJs que han definido la escena musical contemporánea.

Dónde: Miami Beach Botanical Garden, 2000 Convention Ctr Dr, Miami Beach, FL 33139, USA

Cuándo: miércoles 6, 8pm Eartheater y Dangerous Rose; jueves 7, 1pm conferencia Untold Stories: Diversifying the Narrative y 6pm Soul in the Horn con Yussef Dayes, Natasha Diggs y L3ni; viernes 8, 12pm Radio Comunitaria de Miami, 2:30 Tribeca Storytellers: John Stamos in Conversation, 4:30 Redefining Artistry: The Creator Economy and the Evolution of Entertainment y 8pm As Heard On: Rap Sh!t; sábado 9, 12 pm Radio Comunitaria de Miami, 4:30 Tribeca Storytellers: Robert De Niro & JR in Conversation y 8pm Actress y Takuya Nakamura.

Cuánto: entrada general, USD 50

R-Evolution™ by Marco Cochrane

La escultura R-Evolution™ celebra la fuerza y la liberación femenina en un evento destacado de la semana del arte miamense. (Eleanor Preger)

Por otro lado, en Lincoln Road se puede ver R-Evolution™, una escultura cinética monumental de 45 pies de altura y 14 toneladas, creada por Marco Cochrane. Tras impactar en eventos de renombre como Burning Man y ser exhibida en locaciones como el Smithsonian Art Museum y Resorts World de Las Vegas, la escultura hace su debut en el sur de Florida.

R-Evolution no solo destaca por su tamaño, sino también por su capacidad de brillar durante el día e iluminarse por la noche, para simbolizar la fuerza y la liberación femeninas.

La obra estará expuesta hasta abril de 2024 para el deleite de residentes y visitantes. Además, Cochrane tendrá una tienda efímera del 5 al 8 de diciembre en el 420 de Lincoln Rd, donde exhibirá fotografías de sus trabajos más notables. El 7 de diciembre, de 5pm a 8pm, habrá un evento especial que permitirá al público conocer al artista y disfrutar de un ambiente festivo con música en vivo y cocteles. La entrada es gratuita y abierta al público.

Dónde: Lincoln Rd y Meridian Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: hasta abril de 2024

Cuánto: actividad gratuita

(De)Construction: Bridge Deconstruction Site

"(De)Construction" pone en acto la política (en este caso, la historia racista) del espacio público y es el primer evento de diciembre, el mes de Miami Art Week. (FIU)

La continuidad de (De)Construction ofrece un viaje artístico a cargo de la artista Loni Johnson, quien dirigirá una procesión que rinde homenaje a un siglo de trabajadores afroamericanos en Miami Beach. Con 5:31: Sundown Procession, Johnson hace referencia a las antiguas leyes del balneario que impedían que los afroamericanos vivieran en la ciudad y se quedaran después de la puesta del sol. El resultado es un poderoso mensaje sobre la discriminación y justicia social.

El evento sucederá el viernes 1 de diciembre comenzará en la entrada de la playa de 10th St y Ocean Dr, y la procesión avanzará hacia el museo Wolfsonian. Una vez en el espacio dedicado al arte y el diseño de la Universidad Internacional de Florida (FIU), se activará un altar para unir el pasado y el presente. Posteriormente, se realizará un panel interdisciplinario que iluminará cómo el espacio público se cruza con la política, con la participación de personalidades prominentes como Cathy Dos Santos y Sue Welch, entre otros.

La instalación pública Bridge Deconstruction Site, ubicada alrededor de la Bridge Tender House del Wolfsonian, estará abierta para que los asistentes puedan descubrir una amplia gama de obras de arte inspiradas en puentes.

Dónde: Ocean Dr. y 10th St, hasta The Wolfsonian, 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: 1 de diciembre, de 5:31pm a 8pm

Cuánto: actividad gratuita