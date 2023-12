Pool parties y beats de clase mundial: los mejores eventos nocturnos de Miami Art Week

Art Basel Miami se convierte en un epicentro de arte y celebración nocturna en la ciudad de Miami. (@nachomartinfilms)

Miami es conocida por sus playas, su vida nocturna y también por su dedicación a las artes, sobre todo a fin de cada año, cuando alberga una nueva edición de Art Basel y otras 30 ferias y espacios que conforman Miami Art Week. Un público global —se estima que en 2023 serán 80.00 visitantes— llega a la ciudad para ver y comprar arte. Y a la noche para hacerse ver en una serie de fiestas que prometen ser el complemento perfecto para la experiencia. A continuación, se detallan cinco eventos que marcarán la agenda nocturna durante la Semana del Arte de Miami.

E11EVEN Miami

29 NE 11th St, Miami, FL 33132

Desde su apertura en 2014, ha revolucionado la escena nocturna del sur de Florida, estableciéndose como un referente global en clubes nocturnos. Conocido por sus actuaciones íntimas y memorables de grandes nombres de la música y el entretenimiento, se destaca por su ambiente y su diseño de vanguardia. Durante Miami Art Week 2023, E11EVEN presentará una serie de actuaciones estelares:

Miércoles, 6 de diciembre: Cedric Gervais

Jueves, 7 de diciembre: Diplo

Viernes, 8 de diciembre: Snoop Dogg (En vivo)

Sábado, 9 de diciembre: Un invitado sorpresa para la noche más hot de la semana

Domingo, 10 de diciembre: deadmau5

E11EVEN Miami presenta una serie de actuaciones durante Art Basel, destacándose como un destino imprescindible para los amantes del arte y la música en Miami. (Instagram/@11miami)

<br/>

LIV Nightclub

4441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Uno de los clubes nocturnos más icónicos de Miami, ubicado en el histórico hotel Fontainebleau, es famoso por su ambiente lujoso y su capacidad para atraer a grandes nombres de la música. Este año, para cerrar la Miami Art Week y el Art Basel, presentará al reconocido DJ Khaled el sábado 10 de diciembre, prometiendo una noche llena de energía y música inolvidable. LIV, conocido por su diseño vanguardista y su sistema de sonido de última generación, se ha convertido en un punto de encuentro para celebridades y amantes de la música de todo el mundo.

DJ Khaled en LIV Miami Beach, un evento destacado en el calendario de Art Basel, presenta al renombrado artista y productor en una actuación exclusiva en Miami. (John David Mercer-USA TODAY Sports)

<br/>

Zamna Miami en Island Gardens

888 MacArthur Causeway, Miami, FL 33132

Conocido por sus fiestas en la selva de Tulum, este festival llega a Miami por primera vez. Coincidiendo con Art Basel y ubicado en Island Gardens, presenta una serie de fiestas encabezadas por dúos electrónicos como The Chemical Brothers, el superastro Diplo y los artistas ucranianos ARTBAT, junto a pioneros del house como CAMELPHAT o maestros del techno melódico como Mathame. Zamna Miami promete ser una experiencia inmersiva que combina la energía de la música electrónica con el encanto único del sur de Florida.

Zamna Miami llega a Island Gardens con la primera edición en Miami del festival de música electrónica inspirado en Tulum. (@zamna.music)

<br/>

Queen Miami Beach

550 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Inaugurado en febrero como un club para cenas de lujo en el histórico Paris Theater, este espacio destaca por su decoración inspirada en el Art Deco que caracteriza la arquitectura de South Beach y su gran comedor con banquetas de terciopelo bajo techos de 26 pies (8 metros). Queen Miami Beach, adornado con candelabros Lobmeyr y un mural inspirado en Carmen Miranda del artista local Gonzalo Fuenmayor, promete ser el escenario de algunas de las fiestas más espectaculares durante su debut en Miami Art Week.

Queen Miami Beach, en el histórico Paris Theater, combina la opulencia Art Deco con la mejor energía de fiesta durante Miami Art Week. (@queenmiamibeach)

<br/>

Art With Me en Virginia Key Beach Park

4020 Virginia Beach Dr, Miami, FL 33149

Este festival, desde Tulum, se adelanta a Art Basel y toma Virginia Key Beach Park. Art With Me combina música electrónica con arte, presentando instalaciones impactantes y músicos internacionales de primer nivel. Entre los numersosos artistas confirmados se encuentran SG Lewis, Moderat, Jamie XX, Audiofly, Cole Knight y Facundo Mohrr. El evento, que se extiende por dos días, también incluye stands para comprar comida casera y orgánica, actividades para niños y otras para el bienestar de los adultos, a fin de crear un ambiente integral que fusiona arte, música y naturaleza.

Art With Me, en Virginia Key Beach Park, fusiona música electrónica y arte en un festival previo a Art Basel. (@artwithmelife)

<br/>

Rakastella en Virginia Key Beach

4020 Virginia Key Beach Drive, Miami, FL 33149

Este evento se caracteriza por su duración de 15 horas, desde el atardecer hasta el amanecer, en el idílico Virginia Key Beach. Rakastella, curado por Life and Death e Innervisions, ofrece una experiencia musical única con múltiples escenarios y un elenco de artistas de renombre como Diplo, Dixon, Or:la, TSHA, DJ Tennis, Seth Troxler, Moodymann, Powder, Quest, Yu Su y más. Además, contará con anfitriones de escenarios como Where Are My Keys? y el colectivo inclusivo de clubes HE.SHE.THEY, prometiendo una noche inolvidable de música y baile junto al océano.

Rakastella ofrece 15 horas de música y baile en un entorno costero durante la Semana del Arte de Miami. (@rakastella_official)

<br/>

Hyde Beach

1701 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Este club de piscina interior-exterior en el hotel SLS South Beach es conocido por sus fiestas y su ambiente nocturno. Durante Miami Art Week, Hyde Beach se destaca con una impresionante alineación de DJs y fiestas, consolidándose como un destino de fiesta esencial para los asistentes a Art Basel Miami Beach.

Hyde Beach en SLS South Beach, un club de piscina icónico, se destaca con fiestas y DJs durante Miami Art Week. (@hydebeachmiami)

<br/>

Delusionville elrow en Factory Town

Dirección: 4800 NW 37th Ave, Miami, FL 33142

Conocido por sus fiestas temáticas y experiencias inmersivas, trae a Miami su más reciente creación: Delusionville. Este evento, que se extiende desde el atardecer hasta el amanecer, se realizará en Factory Town y es una colaboración con el legendario artista callejero Ron English, la familia Arnau y Link Miami Rebels de Club Space y Space Park. En dos escenarios se presentarán artistas como BLOND:ISH, Cloonee, Paco Osuna, Archie Hamilton, Jaden Thompson y otros, ofreciendo una experiencia única en el panorama de las fiestas de Art Basel.

Delusionville elrow presenta una experiencia inmersiva de fiesta en Factory Town durante Art Basel Miami Beach. (El Row)

<br/>

Epic Pool Parties en el Sagamore Hotel

1671 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Durante cinco días, el Sagamore Hotel se transformará en el epicentro de las fiestas en piscinas con algunos de los DJs más solicitados del mundo. Este evento promete música house y techno de alto calibre en un escenario estilo festival, con tecnología de audio y visual de vanguardia, puntos de venta de comida, servicio de botellas y más. Entre los artistas confirmados se encuentran Mikey Lion, Oscar G, Danny Tenaglia, Sasha y otros, asegurando una experiencia y llena de energía bajo el sol de Miami.

Epic Pool Parties transforma el Sagamore Hotel en cinco días de música house y techno en el corazón de Miami Beach.

<br/>

Otras fiestas destacadas de Art Basel-Miami Art Week

Sofi Tukker. Con Richie Hell, Francisca Oyhanarte, Mia Moretti y Margot. 5 de diciembre, Faena Theater (3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139), USD 250.

Eartheater. Con Dangerous Rose. 6 de diciembre, Miami Beach Botanical Garden (2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139), USD 50. (Festival Parte de Tribeca)

John Summit y Fatboy Slim. 6 de diciembre, Club Space (34 NE 11th St., Miami, FL 33132), entre USD 75 y USD 140.

Mooon Party Miami. Con Mooon 4 Peace, DJ Uzo, Brayden Pierce, Knoll Doll y otros. 6 de diciembre, Hotel Kimpton Surfcomber (1717 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139), entre USD 40 y USD 10,000.

Rvdiovctive Art Basel. Con Soul Clap, DJ Minx, Ardalan, Nala, Demi Riquísimo, Shubostar y otros. 6 de diciembre, 1-800-Lucky (143 NW 23rd St., Miami, FL 33127), Gratis.

Elrow Miami Dance With the Serpent. Con Andrea Oliva, Bastian Bux, Claptone, Fatboy Slim, Manda Moor, Matroda y otros. 7 de diciembre, Factory Town (4800 NW 37th Ave., Miami, FL 33142), entre USD 54.06 y USD 128.95.

Essential. Con Miguel Migs, Jay-J, Jask, Mark Brickman y otros. 7 de diciembre, Rácket (150 NW 24th St., Miami, FL 33127), entre USD 25 y USD 30.

Fun With Friends. Con DJ Puffy, Quiana Parks, Craze, Jun-ill, Aya y Gab Soul. 7 de diciembre, Freehold (2219 NW Second Ave., Miami, FL 33127), entre USD 20 y USD 40.

SOS. Con Walshy Fire, 2Wo Bunnies, Blaq Pages, Flygerian, Jumbee, Jason Panton y otros. 7 de diciembre, 1-800-Lucky (143 NW 23rd St., Miami, FL 33127), USD 20.

Soulection. 7 de diciembre, Oasis Wynwood (2335 N. Miami Ave., Miami, FL 33127), Gratis - USD 50.

Miami Art Week 2023 transforma la ciudad en un centro de arte contemporáneo y entretenimiento nocturno. (Imagen ilustrativa Infobae)

Yussef Dayes. Con Natasha Diggs y L3ni. 7 de diciembre, Miami Beach Botanical Garden (2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139), USD 50. (Festival Parte de Tribeca)

A-Trak & Friends. Con Lee Foss, Roger Sanchez, Kristen Knight, the Dare, DJ Minx, Nick León y otros. 8 de diciembre, Oasis Wynwood (2335 N. Miami Ave., Miami, FL 33127), Gratis.

Afrobeats to the World. 8 de diciembre, Blackbird Ordinary (729 SW First Ave., Miami, FL 33130), entre USD 10 y USD 30.

As Heard on Rap Sh!t. 8 de diciembre, Miami Beach Botanical Garden (2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139), USD 50. (Festival Parte de Tribeca)

Diynamic Outdoor. Con Solomun, James Blake, Nala, Layla Benítez, Boys Noize, DJ Seinfeld y otros. 8 de diciembre, Factory Town (4800 NW 37th Ave., Miami, FL 33142), entre USD 61 y USD 176.

Miami Community Radio. 8 y 9 de diciembre, Miami Beach Botanical Garden (2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139), Gratis. (Tribeca)

Music On. Con Marco Carola, Dennis Cruz, Carlita y Miguelle & Tons. 8 de diciembre, Club Space (34 NE 11th St., Miami, FL 33132), entre USD 85 y USD 175.

Muzika Miami Art Basel. Con Sparrow & Barbossa and &Friends. 8 de diciembre, Bâoli Miami (1906 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139), entre USD 30 y USD 50.

Actress. Con Takuya Nakamura. 9 de diciembre, Miami Beach Botanical Garden (2000 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139), USD 50. (Tribeca)

III Points Basel. Con Kenny Beats, Yaeji, HorsegiirL, Logic1000 y Kitty Ca$h. 9 de diciembre, Factory Town (4800 NW 37th Ave., Miami, FL 33142), entre USD 27 y USD 75.

Rodríguez Jr. 9 de diciembre, Do Not Sit on the Furniture (423 16th St., Miami Beach, FL 33139), USD 36.37.

Basel Closing Party. 10 de diciembre, Club Space (34 NE 11th St., Miami, FL 33132), entre USD 75 y USD 175.

Eduardo Castillo. 10 de diciembre, Faena Theater (3201 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139), USD 110.

Factory Basel Closing. Con John Summit, Dombresky, Seth Troxler, Meduza, James Hype y otros. 10 de diciembre, Factory Town (4800 NW 37th Ave., Miami, FL 33142), entre USD 51 y USD 120.99.

¡Que Flow! Con Dos Flakos, PlayTheMusic, Supernova y Ultra Violet. 10 de diciembre, Oasis Wynwood (2335 N. Miami Ave., Miami, FL 33127), Gratis - USD 50