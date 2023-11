Rupert Murdoch testificará bajo juramento en demanda de Smartmatic contra Fox Corp

Rupert Murdoch será interrogado en relación con las acusaciones de Smartmatic sobre difamación. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Rupert Murdoch será interrogado bajo juramento este martes y miércoles como parte de la demanda por difamación de 2.700 millones de dólares interpuesta por la empresa de tecnología de votación Smartmatic contra Fox Corp. La demanda se relaciona con la cobertura de la cadena sobre las reclamaciones desacreditadas de manipulación de votos durante las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020.

El empresario de medios de 92 años será depuesto en Los Ángeles, y aunque no es un demandado nombrado en el caso, su testimonio podría ser crucial para establecer la responsabilidad de Fox Corp en la cobertura realizada, según reportó Reuters.

En el contexto de la transición empresarial de Murdoch, su hijo Lachlan Murdoch tomó las riendas como presidente único de News Corp y sigue como presidente y director ejecutivo de Fox. Smartmatic, con sede en Florida, reclama daños contra Fox Corp, Fox News y cinco individuos, incluyendo a los abogados Rudolph Giuliani y Sidney Powell, así como los presentadores de Fox Maria Bartiromo y Jeanine Pirro, y el antiguo presentador Lou Dobbs.

Se alega que difundieron a sabiendas afirmaciones falsas de que el software de Smartmatic había sido utilizado para alterar votos a favor de Joe Biden y en contra de Donald Trump. Fox ha negado las acusaciones y ha defendido su derecho a reportar sobre las afirmaciones de fraude electoral.

Rupert Murdoch sostiene que las elecciones de 2020 fueron justas a pesar de las controversias en la cobertura de Fox News REUTERS/Bing Guan

La estrategia legal podría enfocarse en las opiniones personales de Murdoch sobre las elecciones de 2020 y su seguimiento de la cobertura de Fox News, buscando demostrar que podría haber limitado el alcance de los presentadores pero no lo hizo. Murdoch declaró en la deposición por el caso de Dominion, otra empresa de sistemas de votación que también demandó a Fox por difamación, que él creía que las elecciones habían sido justas a pesar de sus preocupaciones sobre la cobertura.

Dominion había acusado a Fox de arruinar su negocio al emitir afirmaciones que indicaban que sus máquinas se utilizaron para amañar las elecciones de 2020. Fox Corp y Fox News resolvieron esta demanda con un acuerdo de 787,5 millones de dólares en abril, la mayor indemnización por difamación jamás anunciada públicamente por una empresa de medios estadounidense.

Quién es Rupert Murdoch

Rupert Murdoch, empresario de origen australiano-estadounidense, dirige News Corporation, uno de los conglomerados mediáticos más grandes del mundo. REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo

Rupert Murdoch es un empresario y magnate de medios de origen australiano-estadounidense, reconocido por ser la cabeza de News Corporation, un conglomerado mundial de medios. Nació el 11 de marzo de 1931 en Melbourne, Australia. Es hijo de Sir Keith Murdoch, un periodista y un influyente director de periódico en su país.

Murdoch comenzó su carrera en Australia, donde heredó varios periódicos de su padre en los años 50. Rápidamente comenzó a expandir su imperio mediático comprando más periódicos en Australia y Nueva Zelanda. Su expansión continuó en Reino Unido, donde adquirió News of the World y The Sun, seguido por The Times y The Sunday Times. En Estados Unidos, se hizo con el New York Post y fundó la cadena de televisión Fox.

Su empresa, News Corporation, se convirtió en una de las más grandes operaciones mediáticas del mundo, con presencia en cine, televisión, satélites, libros y prensa escrita. Entre sus activos más destacados se cuentan el estudio de cine 20th Century Fox (ahora parte de The Walt Disney Company), la cadena de televisión Fox, el servicio de televisión satelital Sky y la editorial HarperCollins.

Además de su influencia en medios de comunicación, Murdoch ha sido una figura notable en diversos debates políticos y sociales, dado que sus plataformas mediáticas tienen un alcance significativo y a menudo se las asocia con perspectivas conservadoras.

En 2012, se vio envuelto en el escándalo de escuchas telefónicas en el Reino Unido, lo que llevó a un cierre del News of the World y puso de relieve las prácticas éticas empleadas en algunas de sus publicaciones. A raíz de este y otros desafíos, News Corporation se dividió en dos empresas en 2013: 21st Century Fox, que se centró en medios y entretenimiento; y una compañía que retuvo el nombre de News Corp, enfocada en la publicación de periódicos y otros productos impresos.

Murdoch ha sido una figura prominente en el panorama de los medios durante más de medio siglo, y su influencia ha alcanzado la política, la economía y la cultura a nivel mundial.

Smartmatic

Es una empresa multinacional que se especializa en tecnología y servicios de votación electrónica. Fundada en el año 2000, la compañía tiene su sede en Londres, aunque también cuenta con centros de operación en Estados Unidos y varias otras partes del mundo. La empresa ofrece una gama de servicios, incluidos sistemas de votación, conteo y compilación de resultados electorales, así como software y servicios relacionados para mejorar la administración electoral.

Smartmatic se ha involucrado en numerosos procesos electorales alrededor del mundo, proporcionando tecnología y asesoría para aumentar la eficiencia y transparencia de las elecciones. Su participación en procesos electorales en diversos países ha sido a menudo acompañada de un escrutinio público y, en algunos casos, controversia.

En relación con la demanda a FOX, Smartmatic presentó una acción legal contra Fox News y varios de sus presentadores después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. La demanda sostiene que la cadena de noticias y algunos de sus presentadores hicieron afirmaciones falsas y difamatorias sobre el papel de Smartmatic en las elecciones, alegando sin pruebas que la tecnología de la empresa había sido utilizada para manipular los resultados.

La compañía alega que estas afirmaciones han dañado su reputación y sus negocios, y ha buscado reparaciones legales a través del sistema judicial. La empresa defiende la integridad y la fiabilidad de sus servicios y sistemas electorales, sosteniendo que sus productos son seguros y no estuvieron comprometidos durante las elecciones en Estados Unidos ni en otros procesos electorales en los que ha participado.

