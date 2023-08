Un hombre en Florida sobrevive dos días perdido en el Atlántico

Rescate exitoso de Charles Gregory, joven navegante desaparecido, capturado en video cerca de la costa de Florida. (TW/@Alertas_RD)

La Guardia Costera de Estados Unidos llevó a cabo una operación de rescate en las aguas del Atlántico tras recibir informes sobre un joven navegante desaparecido. Charles Gregory, de 25 años, fue localizado en un pequeño bote parcialmente sumergido, después de haber estado desaparecido por más de un día.

Según CNN, la operación de búsqueda se intensificó cuando Gregory fue avistado por una tripulación aérea en un avión HC-130 Hercules. Estaba a unas 12 millas mar adentro, cerca de la costa de Florida. Una vez rescatado, Gregory fue llevado al muelle de pesca de Vilano Beach, donde fue atendido por personal médico. Afortunadamente, no presentó problemas de salud graves.

La incansable búsqueda del Séptimo Distrito de la USCG culmina con el exitoso rescate del joven marino Charles Gregory.

Este sábado por la mañana, la tripulación del Hércules vio a Gregory sentado en su pequeño bote, que estaba parcialmente sumergido, según precisó la agencia federal.

La última vez que se le vio fue el jueves por la noche, cuando partió del Lighthouse Park Boat Ramp en su bote. Su ausencia fue notificada por su familia al día siguiente, lo que llevó a la Guardia Costera a iniciar la búsqueda.

Según detalló el comunicado emitido por el 7th District of the USCG a pesar de la ola de calor que afecta a la península de Florida, Gregory no sufrió problemas médicos. La Guardia Costera, en colaboración con el Departamento de Policía de St. Augustine y otras agencias, desplegó varios recursos, incluyendo un avión HC-130 Hércules, un helicóptero MH-60 Jayhawk y dos botes de respuesta rápida.

El papel fundamental del Séptimo Distrito de la USCG en garantizar la seguridad, demostrado en el rescate de Charles Gregory.

La búsqueda se inició la noche del viernes, poco después de recibir el aviso de los familiares de Gregory. El comandante Nick Barrow, del sector de la Guardia Costera de Jacksonville, enfatizó a El Diario NY la importancia de la seguridad marítima y la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad en el mar. Barrow también ofreció recomendaciones para aquellos que planean embarcarse en travesías marítimas, subrayando la importancia de contar con equipo de seguridad adecuado.

Dos días perdido en el mar

Charles Gregory, un joven de 25 años, enfrentó una situación desesperada cuando una ola golpeó su bote en las costas de St. Augustine, Florida, arrojándolo al agua. Durante casi dos días, se aferró al bote parcialmente sumergido, sufriendo picaduras de medusas y avistando tiburones. Desmontó el motor del bote y usó sus trajes de baño como señales, en un intento por atraer la atención de los barcos y aviones cercanos, según CNN.

La noche fue especialmente difícil, ya que Charles sufrió quemaduras solares y el frío del viento. Actualmente se encuentra en casa, recuperándose de la deshidratación, rabdomiólisis y quemaduras solares graves. A pesar de los moretones y mordeduras que dificultan su movimiento, se espera que se recupere completamente.

Navegante de 25 años sobrevive dos días en el Atlántico utilizando medidas extremas.

Recomendaciones generales para navegantes: elementos esenciales para la seguridad marítima

La navegación, ya sea recreativa o profesional, requiere una preparación meticulosa y un enfoque en la seguridad. Aquí hay una lista de elementos esenciales que todo navegante debería tener a bordo:

Chaleco Salvavidas: Es fundamental que cada persona a bordo tenga un chaleco salvavidas adecuado a su tamaño y peso. Además, es recomendable que todos lo lleven puesto, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Radio de Grado Marino VHF: Una radio VHF permite la comunicación con otros barcos y estaciones costeras. Es esencial para emitir llamadas de socorro en caso de emergencia.

Dispositivos de Señalización: Estos incluyen bengalas, espejos de señalización y silbatos. Son vitales para alertar a otros barcos o equipos de rescate en caso de que te encuentres en peligro.

Baliza de Localización Personal de Emergencia (EPIRB): Este dispositivo envía una señal de socorro con la ubicación exacta a los servicios de rescate en caso de emergencia. Es especialmente útil si te encuentras lejos de la costa.

Kit de Primeros Auxilios: Debe estar bien equipado y adaptado a las necesidades del viaje. Es esencial saber cómo usar cada uno de los elementos del kit.

Mapas y GPS Marino: Aunque muchos navegantes confían en la tecnología GPS, siempre es aconsejable llevar mapas náuticos físicos como respaldo.

Linternas y Luces de Navegación: Son esenciales para la navegación nocturna y en condiciones de baja visibilidad.

Bomba de Achique: En caso de que el barco comience a llenarse de agua, una bomba de achique puede ser esencial para mantenerlo a flote.

Agua Potable y Alimentos No Perecederos: En caso de emergencia o si el viaje se prolonga más de lo esperado, es vital tener suministros para sobrevivir.

Kit de Herramientas y Repuestos: Incluye elementos básicos para reparaciones menores, como tornillos, tuercas, cinta adhesiva resistente al agua y herramientas básicas.

Este incidente ha servido como un recordatorio sobre los peligros que pueden enfrentar los navegantes y la importancia de tomar todas las precauciones necesarias antes de embarcarse en cualquier travesía marítima.

