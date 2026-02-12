Viajes

La ruta de senderismo sobre el mar que está a una hora de Vigo: tres playas conectadas a pie que son la joya de Ribeira

Un paseo de apenas tres kilómetros con paisajes característicos de la costa gallega

Guardar
La ruta para hacer senderismo
La ruta para hacer senderismo a una hora de Vigo (Adobe Stock).

Galicia presume de tener paisajes costeros únicos y rutas de senderismo que parecen sacadas de una película. Entre ellas destaca el Sendeiro de O Touro, en el municipio de Ribeira, A Coruña, a solo una hora en coche de Vigo. Este recorrido, cada vez más popular entre los amantes de la naturaleza, permite caminar prácticamente sobre el mar y disfrutar de unas vistas privilegiadas a la ría de Arousa.

El sendero se ha convertido en una de las rutas más recomendadas de la región. Son apenas tres kilómetros de camino, llenos de pasarelas de madera y tramos pegados a la costa, que conectan varias playas y ofrecen una experiencia perfecta para un paseo tranquilo o una jornada de ejercicio suave. Su entorno es tan especial que atrae tanto a visitantes como a quienes buscan un rincón diferente en Galicia.

La ruta es ideal para quienes desean descubrir la costa gallega de una forma diferente, lejos del bullicio de las playas en verano. Aunque no siempre es accesible, ya que el clima puede ser determinante, el Sendeiro de O Touro regala postales espectaculares de acantilados, mar abierto y pequeños pueblos marineros que completan la experiencia.

Cómo es el Sendeiro de O Touro

El Sendeiro de O Touro discurre a lo largo de la orilla del mar y permite conectar tres playas de la zona de Ribeira: Playa de Touro, Playa de Ameixida y Playa de Area Secada. El punto de inicio se encuentra en O Touro y, a través de senderos y pasarelas, el camino llega hasta Ameixida. El trayecto de ida y vuelta suma unos 7 kilómetros, aunque el tramo principal es de solo 3. Es una ruta sencilla, apta para todo tipo de caminantes, y perfecta para quienes buscan una experiencia relajada sin grandes desniveles. El camino puede enlazarse fácilmente con el paseo marítimo de Ribeira y continuar hacia Castiñeiras, permitiendo ampliar la ruta según el interés y la energía de cada uno.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

A lo largo del sendero abundan los puntos donde detenerse para contemplar el paisaje, hacer fotos o simplemente disfrutar del sonido del mar. El acceso es libre y no requiere equipamiento especial, aunque se recomienda calzado cómodo y consultar la previsión meteorológica antes de salir, ya que el viento y la lluvia pueden hacer que algunos tramos sean menos accesibles.

Consejos prácticos para disfrutar la ruta y el entorno

El Sendeiro de O Touro puede recorrerse en cualquier época del año, pero la experiencia cambia según la estación. En días soleados, el mar y la luz ofrecen un espectáculo natural difícil de igualar. En invierno, el oleaje y el ambiente más salvaje transforman el paseo en una aventura distinta, ideal para quienes buscan sensaciones nuevas cerca del Atlántico.

La ruta que conecta varias
La ruta que conecta varias playas de Galicia. (Wikiloc)

Antes de salir, conviene revisar el tiempo, ya que el clima gallego puede ser imprevisible y hay días en los que la ruta no es recomendable. Llevar agua, algo de comida y protección solar es buena idea, sobre todo en primavera y verano. El entorno es perfecto tanto para familias como para aficionados al deporte al aire libre. La ruta, además de ser una opción para moverse, permite disfrutar de la naturaleza gallega en estado puro y descubrir una parte de la costa menos masificada. El Sendeiro de O Touro es, sin duda, una de las joyas escondidas de Galicia para quienes buscan paisajes de película a un paso de Vigo.

Temas Relacionados

Rutas y Senderismo EspañaDestinos EspañaGaliciaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los mejores free tours del mundo: el primero está en España

Los premios reflejan la diversidad del free tour actual con categorías como gastronomía, experiencias LGTBI y recorridos para ‘solo travelers’

Estos son los mejores free

Todo lo que debes saber para disfrutar del carnaval de Cádiz sin perderte nada

La fiesta ofrece, entre el 12 y el 22 de febrero, una gran variedad de planes por toda la provincia

Todo lo que debes saber

Carnaval de Los Cristianos 2026: qué día comienza, fechas clave y cómo se vive una de las mejores fiestas galácticas de Canarias

Del 5 al 16 de marzo, Arona celebra un carnaval internacional con temática espacial, desfiles, galas, espectáculos Drag Queen y jornadas de inclusión junto al mar

Carnaval de Los Cristianos 2026:

Viajar a la Antártida nunca fue tan fácil: todo lo que necesitas saber antes de visitar el gran continente blanco

‘Infobae’ se ha puesto en contacto con especialistas para desmentir numerosos mitos acerca del gran continente blanco

Viajar a la Antártida nunca

Carnaval de Cádiz 2026: qué día comienza, fechas clave y eventos imprescindibles de la fiesta más original de España

Durante 10 días, la capital gaditana vivirá una de las celebraciones más esperadas del año, donde la música, los disfraces y el ambiente festivo la han convertido en Fiesta de Interés Turístico Internacional

Carnaval de Cádiz 2026: qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”