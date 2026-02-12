La ruta de senderismo sobre el mar que está a una hora de Vigo: tres playas conectadas a pie que son la joya de Ribeira

La ruta para hacer senderismo a una hora de Vigo (Adobe Stock).

Galicia presume de tener paisajes costeros únicos y rutas de senderismo que parecen sacadas de una película. Entre ellas destaca el Sendeiro de O Touro, en el municipio de Ribeira, A Coruña, a solo una hora en coche de Vigo. Este recorrido, cada vez más popular entre los amantes de la naturaleza, permite caminar prácticamente sobre el mar y disfrutar de unas vistas privilegiadas a la ría de Arousa.

El sendero se ha convertido en una de las rutas más recomendadas de la región. Son apenas tres kilómetros de camino, llenos de pasarelas de madera y tramos pegados a la costa, que conectan varias playas y ofrecen una experiencia perfecta para un paseo tranquilo o una jornada de ejercicio suave. Su entorno es tan especial que atrae tanto a visitantes como a quienes buscan un rincón diferente en Galicia.

La ruta es ideal para quienes desean descubrir la costa gallega de una forma diferente, lejos del bullicio de las playas en verano. Aunque no siempre es accesible, ya que el clima puede ser determinante, el Sendeiro de O Touro regala postales espectaculares de acantilados, mar abierto y pequeños pueblos marineros que completan la experiencia.

Cómo es el Sendeiro de O Touro

El Sendeiro de O Touro discurre a lo largo de la orilla del mar y permite conectar tres playas de la zona de Ribeira: Playa de Touro, Playa de Ameixida y Playa de Area Secada. El punto de inicio se encuentra en O Touro y, a través de senderos y pasarelas, el camino llega hasta Ameixida. El trayecto de ida y vuelta suma unos 7 kilómetros, aunque el tramo principal es de solo 3. Es una ruta sencilla, apta para todo tipo de caminantes, y perfecta para quienes buscan una experiencia relajada sin grandes desniveles. El camino puede enlazarse fácilmente con el paseo marítimo de Ribeira y continuar hacia Castiñeiras, permitiendo ampliar la ruta según el interés y la energía de cada uno.

A lo largo del sendero abundan los puntos donde detenerse para contemplar el paisaje, hacer fotos o simplemente disfrutar del sonido del mar. El acceso es libre y no requiere equipamiento especial, aunque se recomienda calzado cómodo y consultar la previsión meteorológica antes de salir, ya que el viento y la lluvia pueden hacer que algunos tramos sean menos accesibles.

Consejos prácticos para disfrutar la ruta y el entorno

El Sendeiro de O Touro puede recorrerse en cualquier época del año, pero la experiencia cambia según la estación. En días soleados, el mar y la luz ofrecen un espectáculo natural difícil de igualar. En invierno, el oleaje y el ambiente más salvaje transforman el paseo en una aventura distinta, ideal para quienes buscan sensaciones nuevas cerca del Atlántico.

La ruta que conecta varias playas de Galicia. (Wikiloc)

Antes de salir, conviene revisar el tiempo, ya que el clima gallego puede ser imprevisible y hay días en los que la ruta no es recomendable. Llevar agua, algo de comida y protección solar es buena idea, sobre todo en primavera y verano. El entorno es perfecto tanto para familias como para aficionados al deporte al aire libre. La ruta, además de ser una opción para moverse, permite disfrutar de la naturaleza gallega en estado puro y descubrir una parte de la costa menos masificada. El Sendeiro de O Touro es, sin duda, una de las joyas escondidas de Galicia para quienes buscan paisajes de película a un paso de Vigo.