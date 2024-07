Así es Esplugues de Llobregat, el municipio catalán y de tinte modernista donde nació Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa 2024. Con tan solo 16 años, y abrazando el título de ser el jugador más joven del torneo, el delantero de la selección española ya ha pasado a ser uno de los grandes mitos de la historia futbolística.

El joven talento del Barça ha llegado a ser comparado con Leo Messi. Y es que, a pesar de su corta edad, Yamal se ha convertido en una pieza clave para el equipo de De la Fuente. Tanto es así, que su combinación con Williams ha hecho temer a la selección alemana, equipo con el que se disputará el pase a cuartos de final el próximo viernes 5 de julio.

Dónde nació Lamine Yamal

Lamine Yamal Nasraoui y Ebana nació en Esplugas de Llobregat (Barcelona) en 2007, tres años antes de que España ganara su primer Mundial. Hijo de Mounir, originario de Marruecos, y de Fátima, nacida en Guinea Ecuatorial, ha vivido toda su vida en el área metropolitana de Barcelona, primero en Mataró y luego en Granollers.

Esplugas es el término municipal más pequeño del Baix Llobregat. Se trata de una ciudad con una economía diversificada y basada en los servicios que cuenta con una actividad comercial de larga tradición y arraigo. Geográficamente, toca los límites de la ciudad de Barcelona y de los municipios de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y l’Hospitalet de Llobregat.

Esplugues de Llobregat

Qué ver y qué hacer en Esplugas de Llobregat

Esplugues tienen un carácter modernista que se refleja en su oferta turística. Así, en el municipio se encuentran dos museos vinculados al modernismo catalán y un monasterio con un claustro gótico del siglo XVI.

El Museo de la Cerámica, conocido como La Rajoleta, está ubicado en la antigua fábrica de cerámica Pujol i Bausis. Desde 1874, esta fue la encargada de suministrar cerámica modernista para edificios diseñados por Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch y Enric Sagnier. En el museo se conservan varios hornos, una chimenea de 22 metros de altura y otros edificios que transformaron el barro en objetos que para muchos tienen un gran valor decorativo.

Nico Williams y Lamine Yamal (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El Carrer de l’Església alberga la Can Tinturé, una casa señorial construida en 1898 en estilo neoclásico por el arquitecto Claudi Duran i Ventosa. Este la levantó para que fuese la residencia familiar del alcalde Joan Tinturé i Campreciós. Hoy, Can Tinturé acoge la colección de azulejos de Salvador Miquel. Por otro lado, el monasterio de Santa Maria de Montsió se ubica en una antigua masía catalana, conocida como Can Casanovas, construida en 1902 por el arquitecto Antoni M. Gallissà. Para descansar, se puede visitar el Parque de Can Vidalet, uno de los parques históricos más conocidos de la zona y el principal pulmón verde del municipio.

Cómo llegar a Esplugas de Llobregat desde Barcelona

Para llegar a Esplugues de Llobregat desde Barcelona, existen diversas opciones de transporte público y privado: se puede tomar la línea L5 del metro en dirección a Cornellà Centre y bajar en las estaciones Can Vidalet o Sant Ildefons; usar las líneas T1, T2 o T3 del tranvía Trambaix desde Francesc Macià, con paradas en Pont d’Esplugues, Montesa o Can Clota; o optar por las líneas de autobús 63, 67 y 68, que conectan diferentes puntos de Barcelona con Esplugues. En coche, basta con seguir la Avenida Diagonal hacia L’Hospitalet de Llobregat, continuar por la B-23 y tomar la salida hacia Esplugues de Llobregat, siguiendo las señales hacia el centro de la ciudad.

