El fútbol mundial se rinde a Nico Williams y Lamine Yamal: goles, bailes y un ‘piedra, papel o tijera’ de un dúo mágico

Lamine Yamal y Nico Williams celebrando con un baile en el partido contra Georgia (SE Fútbol)

Los octavos de final de la Eurocopa no comenzaron de la forma esperada para España. No obstante, los de Luis de la Fuente volvieron a demostrar que este equipo no se rinde. Pese al 0-1 de los georgianos, tras el gol en propia de Le Normand, La Roja logró rehacerse antes del descanso.

Los españoles acabaron firmando un 4-1, aunque, como apuntaba el seleccionador en rueda de prensa, “podía haber sido un partido de 8-1″. Y, de nuevo, Lamine Yamal y Nico Williams marcaron la diferencia. El jugador del Athletic no solo fue el encargado de dar la asistencia a Rodri, sino que terminó su trabajo marcando un gol en el minuto 75.

Lamine Yamal no tuvo tanta suerte ante Georgia y se quedó sin su tanto. Sin embargo, el extremo, a sus 16 años, generó numerosas ocasiones y rompió a la defensa georgiana, pese a la corpulencia de los jugadores. Aun así, el espectáculo que han estado dando los dos durante la Eurocopa ha sido suficiente para asustar a su próximo rival: Alemania, la anfitriona.

El medio teutón Spiegel Online se rendía ante la pareja de extremos. “Son la respuesta española al dúo ofensivo de Alemania de Jamal Musiala y Florian Wirtz”. Incluso han llegado a afirmar que “España es uno de los aspirantes al título con más posibilidades de conseguirlo”.

El espectáculo de Lamine Yamal y Nico Williams

Los benjamines de España ya han dejado claro que su relación va más allá del fútbol. De hecho, el pequeño de los Williams ha llegado a decir que Lamine es como su hermano pequeño. Ayer volvieron a dejar una imagen de complicidad y amistad en el partido ante Georgia.

Tras el gol de Nico Williams, el “dúo de oro” lo celebró a lo grande recreando uno de los bailes míticos de Neymar Jr. Ya habían dado pistas, a través de sus redes sociales, de que también hacen buena pareja de baile, pero nunca lo habían demostrado en el campo.

Sin embargo, el show de Lamine y Nico no quedó ahí. Al finalizar el partido, dejaron una imagen que termina de confirmar que los miembros de la dupla española son como hermanos, pero de verdad. A piedra, papel y tijera decidieron quién iba a beber primero de la cantimplora, batalla que ganó Nico Williams, el mayor.

🔥 Son dos chavales y están poniendo patas arriba la Eurocopa.



Lamine y Nico. Yamal y Williams.



Diversión asegurada para los próximos días años en España. #Euro2024 #EuroRTVE pic.twitter.com/LVrNFDUooB — Teledeporte (@teledeporte) June 30, 2024

Este pequeño juego se coló en la rueda de prensa posterior al partido. Rodri, MVP de los octavos de final de la Eurocopa, comentaba: “Si eso les permite estar alegres y desarrollar su mejor fútbol, bienvenido”. Además, recalcaba el compromiso que tienen, pese a esa juventud: “Está claro que en un partido hay que estar concentrado y ellos han hecho un gran partido ambos. Son dos piezas importantísimas para nosotros y sobre todo nos contagian de esa juventud e inocencia que es tan importante, pero hablando en materia del partido, les he visto muy concentrados y sabiendo perfectamente lo que hacer”.

Un pique que les mantiene en lo alto

En zona mixta siguió el espectáculo del 17 y el 19 de la selección. Nico Williams no dejó pasar la oportunidad de recalcar que esta semana “le va a tener que aguantar”, refiriéndose al jugador del Barça, tras el gol ante Georgia. Y es que parece haber un “pique” entre ambos: “Me va a tener que aguantar porque él no ha metido. Espero que en el siguiente partido me pueda callar él a mí. Al final nos retamos uno a otro y vamos complementándonos muy bien”.

A lo que Lamine Yamal no dudó en responder. “Va a estar un poco pesado. Ya le he dicho que no empiece, que en el siguiente partido... (refiriéndose a que marcará él)”. Ojalá así sea y el pequeño de la selección dé el pase a semifinales contra Alemania.