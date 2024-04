España tiene el mejor destino ‘secreto’ de Europa de 2024

Castro Urdiales. (European Best Destinations)

“Destinos secretos, lejos de las multitudes: descubre las joyas secretas de Europa”. Así se presenta el ranking Las mejores joyas ocultas que ha elaborado European Best Destinations, una organización con sede en Bruselas creada para promover el turismo y la cultura en el continente, en asociación con más de 300 oficinas de esta industria. Y el número 1 de este listado se encuentra una ciudad española, que ha superado a lugares idílicos como la isla Pico y su volcán en las Azores; las construcciones de madera de Ulm, en Alemania, las casas con los tejados hechos de hierba de Bour, en las Islas Feroe; o las viviendas flotantes del lago Bokod en Hungría.

Por encima de todos estos lugares, European Best Destinations recomienda Villajoyosa, en Alicante. La razón, además del obvio juego de palabras en un ranking sobre “joyas europeas”, la desarrolla la página web a continuación: “Protegida de los fríos vientos del norte por los picos de las Sierras de Aitana, Villajoyosa goza de un agradable microclima y temperatura durante todo el año. Las casas coloridas de Villajoyosa fueron pintadas por los pescadores con los mismos colores que sus botes. ¿Te gusta el barroco? Visita la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Quieres descansar? Te esperan tres kilómetros de playas con nombres de ensueño, como la Playa Paradís. Durante tu estancia, no dejes de visitar las playas más hermosas de España”.

Otros “destinos secretos” de España

Pero Villajoyosa no es el único destino español que figura en este listado. En la segunda posición aparece Ares del Maestre, en la provincia de Castellón. “Ubicado en la cima de una colina rocosa, es un enclave que ofrece vistas magníficas del paisaje del Maestrazgo. Pasea por sus estrechas calles, descubre su histórico castillo. Esta ciudad del siglo XIV está llena de anécdotas que los lugareños pueden compartir contigo. ¿Hace un poco de calor afuera? Ven y refúgiate en el Museo de la Cueva del Castillo, un lugar excavado en la roca que permitió a los habitantes protegerse de los asaltos y sobrevivir más de un año escondidos. No te pierdas su torre de vigilancia que ofrece una vista impresionante de la región”, destaca European Best Destinations.

Y en la posición número 11 aparece Castro Urdiales, en Cantabria. “Un puerto pesquero, un castillo medieval, el sol de Cantabria, Castro Urdiales es verdaderamente una de las gemas ocultas más hermosas de Europa y los destinos secretos más bellos de España”, destaca esta organización turística. “Antiguamente muy rico, gracias al comercio con Flandes, Castro Urdiales experimentó su edad dorada en la Edad Media. Por improbable que parezca, en Castro Urdiales, conocido también por sus playas, encontrarás la playa de Ostende, nombrada así por el balneario belga entonces famoso en el mundo. Otra curiosidad de Castro Urdiales es que su castillo templario fue ligeramente modificado para añadir un faro en el siglo XIX”, añade esta web.

Otros destinos recomendados más allá de España son Blavand, en Dinamarca; el Algarve portugués; Dartlo, en Georgia; y -pronúncialo bien- Landmannalaugar, en Islandia.