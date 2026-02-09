España Deportes

Dan una paliza en su casa al árbitro que pidió matrimonio a su novio en un partido de fútbol: volvía de denunciar amenazas en la policía

El propio árbitro sostiene que los agentes le comunicaron que no existía “riesgo inmediato”

Un jugador de fútbol y un reportero comparten un abrazo emotivo en el campo tras un partido de la Bundesliga, capturando un momento de conexión humana en el deporte (@fckoeln)

El mundo avanza en cuestión de derechos pero el fútbol no tanto. Salir del armario o formar parte del colectivo LGTBI tiene sus consecuencias negativas. Hace apenas una semana Pascal Kaiser durante el encuentro entre el FC Köln y el Wolfsburgo, en el RheinEnergieStadion de Colonia y ante la presencia de más de 40.000 espectadores, se arrodilló para pedir matrimonio a su novio Moritz. Y desde entonces no ha dejado de recibir amenazas. Una de ellas ya se ha materializado: el diario deportivo L’Équipe ha publicado una imagen, proporcionada por Kaiser, en la que aparece con un ojo morado.

Apenas una semana después de la pedida y sólo 20 minutos después de alertar a la policía tras recibir amenazas concretas que incluían la dirección de su domicilio, Kaiser sufrió una agresión violenta durante la noche del sábado al domingo en el jardín de su casa. El propio árbitro sostiene que la policía le había comunicado que no existía “riesgo inmediato”. Sin embargo, al salir a fumar, tres hombres esperaron para agredirle.

La propia víctima ha manifestado a L’Équipe que atribuye directamente la agresión física al hecho de haber pedido matrimonio a su novio en un escenario deportivo tan visible. Y es que la homofobia y la falta de referentes LGTBI visibles sigue siendo una constante en el fútbol, no sólo en Alemania sino también en otros países europeos como España, donde todavía resulta inusual que futbolistas o árbitros hagan pública su orientación sexual. O en el que se insulta a Borja Iglesias y le llaman “maricón” por pintarse las uñas.

Un árbitro le propuso matrimonio a su pareja en Alemania

El informe más reciente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI apunta que la discriminación dentro del ámbito deportivo persiste. A pesar de algunos avances en materia de inclusión, los prejuicios y la intolerancia siguen siendo obstáculos para la aceptación y la plenitud de la diversidad en el deporte de élite.

El ataque a Kaiser, apoyado en una amenaza previa y ejecutado con violencia física, demuestra la vulnerabilidad de quienes optan por hacer pública su identidad en un entorno históricamente masculinizado y poco receptivo a la pluralidad sexual. Este caso recalca las barreras que aún persisten, así como la necesidad de afrontar la discriminación y la violencia que sufren las minorías sexuales en el ámbito deportivo.

Polémica por deudas

Desde que en 2022 Kaiser se declaró bisexual, la respuesta de su entorno y seguidores ha sido de respaldo, especialmente en redes sociales, donde comparte mensajes destinados a combatir la discriminación. La propuesta, enmarcada en el Diversity Matchday, potenció su proyección y el debate en torno a la inclusión en el deporte alemán.

No obstante, la viralización de la propuesta coincidió con la difusión de denuncias en su contra por parte de la fiscalía de Colonia. Según reportaron medios como Bild, se investiga a Kaiser por hechos ocurridos durante el verano europeo de 2024, cuando trabajaba como gerente en un bar local. El propietario lo acusa de apropiarse de la recaudación, organizar fiestas privadas con fondos del negocio y dejar deudas que rondarían entre 5.000 y 6.000 euros.

El dueño del bar afirmó: “Otras víctimas nos han contactado. Es imposible que alguien que causa tanto daño a la gente tenga una plataforma como esta”. Por su parte, el fiscal jefe de Colonia, Ulrich Bremer, explicó que la denuncia penal fue presentada en otoño de 2024, pero que el proceso se suspendió a inicios de 2025 por falta de datos sobre el paradero del exempleado. “Actualmente se le busca. Sin embargo, no existe orden de arresto en su contra. Sería desproporcionado dadas las acusaciones”, añadió el funcionario.

El entorno legal de Kaiser desestimó los señalamientos e indicó que reside en su domicilio oficial en Alemania. “Las acusaciones contra nuestro cliente en este contexto son infundadas”, afirmó su abogado, quien también cuestionó la supuesta dificultad de la fiscalía para localizarlo.

Ante este panorama, el FC Köln, club que había destacado la propuesta de Kaiser, reaccionó con cautela. “Nos sorprendió conocer los recientes informes sobre el pasado de Pascal Kaiser y las acusaciones en su contra. No podemos verificarlas”, comunicó la institución, que aseguró haber contactado tanto al árbitro como a las autoridades, aunque estas últimas alegaron protección de datos para no brindar información.

La fiscalía comunicó que retomará la investigación apenas logre ubicar a Kaiser, aunque recalcó que las acciones serán proporcionales a las denuncias presentadas. Mientras tanto, el árbitro mantiene su vida pública y su actividad en redes sociales, donde reúne a 47.000 seguidores y continúa promoviendo mensajes de diversidad y no discriminación en el fútbol alemán.

