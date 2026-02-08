El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Edgar Su)

Los Juegos Olímpicos de Invierno dieron el pistoletazo de salida el pasado 6 de febrero. Durante todo el fin de semana, las competiciones sobre nieve y hielo han acaparado la actualidad deportiva. En este contexto es inevitable no recordar el pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino. El tenista italiano y número dos del ranking de la ATP fue una joven promesa del deporte de invierno.

Jannik Sinner nació 2001 en San Candido, un pequeño municipio enclavado en el corazón de los Dolomitas. Esta región montañosa del norte de Italia es reconocida por su belleza natural y por ser un destino famoso para los deportes de invierno. El entorno en el que creció Sinner no solo era idóneo para quienes disfrutan de la nieve, sino que también influyó directamente en sus primeras experiencias deportivas. Su vida cotidiana transcurría en un albergue de esquí, donde sus padres trabajaban: su madre desempeñaba tareas de camarera y su padre era chef. Esta situación familiar hizo que Sinner pasara gran parte de su infancia rodeado de montañas y pistas, sumergido en el ambiente propio de los centros invernales.

Desde temprana edad, Sinner no solo disfrutaba de la nieve, sino que la convirtió en el eje de su primera vocación deportiva. El esquí alpino fue su gran pasión durante muchos años. No tardó en demostrar aptitudes excepcionales para la disciplina, participando en competencias y obteniendo resultados destacados. Uno de sus logros más importantes en esa etapa fue la conquista del Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8, lo que llamó la atención de diferentes clubes y centros de entrenamiento de referencia en el país. Durante su infancia, Sinner fue parte de estos grupos, entrenando y compitiendo a un nivel que pocos alcanzaban a su edad.

Jannik Sinner haciendo esquí alpino (redes sociales)

La vida de Sinner parecía orientada hacia una carrera en el esquí, una idea que parecía natural por su entorno y su desarrollo deportivo. Sin embargo, a los 13 años, su camino tomó una dirección inesperada. Decidió dejar atrás el esquí alpino, pese al éxito que había cosechado, para dedicarse de lleno al tenis. Esta elección sorprendió a quienes lo conocían; nadie anticipaba que el joven, con una prometedora trayectoria en el esquí, optaría por cambiar de disciplina. El propio Sinner ha contado que tomó esa decisión buscando sentir mayor control sobre las circunstancias que determinan el resultado de una competición.

Sinner y el tenis

Sinner también ha mencionado que uno de los aspectos decisivos en su elección fue la gestión del error. A diferencia de otros deportes, en el tenis existe la posibilidad de cometer fallos y, pese a ello, revertir el marcador y alcanzar la victoria. En cambio, en el esquí alpino, un error considerable puede ser definitivo y dejar al competidor fuera de cualquier posibilidad de triunfo. En una entrevista con Vogue en 2024, Sinner expresó que el tenis le resultaba más atractivo porque permite fallar y seguir compitiendo: “La razón por la que elegí el tenis fue que en él se pueden cometer errores. Puedes perder puntos, pero aun así puedes ganar el partido. En el esquí, si cometes un error, un gran error, no puedes ganar”.

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

La historia de Sinner refleja una transición poco frecuente entre dos disciplinas exigentes, marcada por un entorno familiar y geográfico muy particular. Su paso de las pistas de esquí a las canchas de tenis fue un giro que definió su desarrollo profesional y personal, sin que eso signifique olvidar sus raíces en las montañas de los Dolomitas. La influencia de sus primeros años y la toma de decisiones a una edad temprana forman parte esencial de su recorrido como deportista.