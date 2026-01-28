A qué hora y dónde ver la última jornada de la liguilla de Champions: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan estar en el top 8

Un partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona (REUTERS/David W Cerny)

La fase liguera de la Champions League 2025-2026 llega a su última y decisiva jornada, con todos los encuentros programados en horario unificado. Esta octava fecha marca el cierre de la liguilla y determinará qué equipos avanzan a la siguiente etapa del torneo europeo. Los equipos españoles tienen mucho en juego, ya que FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid llegan a esta instancia con posibilidades de entrar entre los ocho primeros de la tabla y evitar los playoffs.

El FC Barcelona afronta la jornada desde la novena posición de la clasificación, sumando 13 puntos tras cosechar cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto azulgrana necesita sumar una victoria contundente ante el Copenhague, en un encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou. El objetivo del equipo es claro: meterse en el top 8 de la competición. Los azulgranas llegan a este partido tras lograr una victoria por 2-4 frente al Slavia de Praga, un resultado que ha reforzado la confianza del grupo de cara a este duelo clave. El Copenhague, por su parte, también acude con aspiraciones, ya que una victoria como visitante podría permitirle acceder al top 24 de la Champions League.

En el caso del Real Madrid, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ocupa la tercera posición con 15 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas. El conjunto blanco depende de sí mismo para asegurar la clasificación entre los ocho primeros. Un empate, o incluso una victoria, ante el Benfica en el estadio Da Luz le garantiza el pase a la siguiente ronda. El Real Madrid ha mostrado solidez a lo largo de la fase de grupos y buscará cerrar esta etapa con un buen resultado en territorio portugués.

El partido entre Galatasaray y el Atlético de Madrid (REUTERS/Murad Sezer)

La situación del Atlético de Madrid es más compleja. El conjunto rojiblanco se encuentra en la duodécima posición, igualado a 13 puntos con el Barcelona, tras sumar cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Para mantener vivas sus opciones de clasificación, el Atlético necesita ganar al Bodo/Glimt en el Metropolitano y esperar que los resultados de otros partidos le favorezcan para colarse en el top 8. La presión sobre el equipo es máxima, ya que no depende únicamente de su propio resultado.

El Athletic Club es otro de los equipos españoles que se juega mucho en esta última fecha. La escuadra bilbaína necesita imponerse al Sporting CP en San Mamés para tener opciones de entrar en el top 24 de la competición. En cambio, el Villarreal afronta esta jornada sin posibilidades de clasificación, por lo que su partido ante el Bayer Leverkusen significará la despedida del torneo para el conjunto castellonense.

A qué hora y dónde ver los partidos

La organización de la Champions League ha dispuesto que todos los partidos de la jornada se jueguen de forma simultánea este miércoles 28 de enero, a las 21:00 horas. Los encuentros podrán seguirse en directo a través de los canales de la plataforma Movistar Plus+, que ofrecerá una amplia cobertura. Los aficionados podrán elegir entre diferentes opciones para no perder detalle de sus equipos favoritos.

Un análisis detallado de las interacciones durante el Real Madrid - Levante. La frustración de Vinícius, el sorprendente rol de Mbappé como su defensor y la genialidad de Güler que transformó los silbidos en una ovación cerrada para el equipo.

Cada uno de estos partidos será transmitido en directo por diferentes canales de Movistar Plus+, según la programación de la plataforma. Por ejemplo, el Arsenal-Kairat podrá verse en M+ Liga de Campeones 17 y 6; el PSG-Newcastle, en M+ Liga de Campeones 7 y 6; y el Bayern Leverkusen-Villarreal, en M+ Liga de Campeones 5 y 6. El duelo entre Atlético de Madrid y Bodo/Glimt se emitirá en M+ Liga de Campeones 3 y 6; mientras que el FC Barcelona-Copenhague estará disponible en M+ Liga de Campeones 2 y 6. El partido que enfrenta a Benfica y Real Madrid se podrá ver en Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones (M60 O115), LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones 6.

De esta forma, la última jornada de la liguilla de la Champions promete emociones fuertes, ya que varios equipos llegan con opciones de clasificación, mientras otros se tendrán que despedir del torneo europeo. Lo que está claro es que serán grandes enfrentamientos.