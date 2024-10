Pep Guardiola confiesa el equipo con el que no quiere cruzarse en Champions

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (REUTERS/Molly Darlington)

El nuevo formato de Champions ha dado el pistoletazo de salida esta temporada. Lejos quedó ya la conocida fase de grupos, ahora lo que se estila en Europa es una liga con los mejores equipos del continente. Un nuevo modelo que amplía la cantidad de partidos y, por tanto, los enfrentamientos entre diferentes equipos. Ahora será más habitual ver a clubes españoles enfrentarse entre sí, algo que antes se evitaba. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, tiene claro el equipo con el que no quiere cruzarse en la competición europea, aunque dado el nuevo formato, es posible que acaben viéndose las caras.

En una entrevista en el programa Che Tempo Che Fa, presentado por Fabio Fazio, Pep Guardiola no ha dudado en hablar de diversos temas que van desde Leo Messi, la Champions o el FC Barcelona. El técnico catalán asegura estar “bien, a veces un poco cansado en mi trabajo, todos lo estamos. Pero me gusta muchísimo el fútbol”. Y es que, Guardiola lleva 16 años viendo los partidos desde el banquillo mientras dirige a su equipo, dado que fue en el año 2008 cuando asumió los mandos del club azulgrana. “Tuve suerte en el Barcelona, el equipo de mi corazón. Pero he estado en tres grandes equipos en mi carrera”, asegura, dado que también se puso al frente del Bayern Múnich y del Manchester City.

La estrategia y la forma de entender el fútbol y estilo del técnico se lo debe a la influencia de una persona, según ha destacado: “No puedo imaginar cómo mi vida y mi carrera hubieran sido sin Cruyff. Él me enseñó mucho a nivel táctico, pero sobre todo me creó desde el punto de vista humano. Era un genio, único. Me enamoró del fútbol”.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Jason Cairnduff / REUTERS)

Respecto a cómo gestionar a Messi, considera: “Hay que conocerlo. Para mí es fácil decir que es el jugador más bueno de todos los tiempos, pero las estrellas se juntaron en ese momento. ¿El más fuerte? Quizás una falta de respeto hacia Pelé y Maradona, pero para mí sí. Nunca había visto a alguien así entrenando, no te lo imaginas manteniendo esta continuidad durante 15-20 años. Cuando lo ves de cerca, piensas en Tiger Woods o Michael Jordan: tuvimos la suerte de ser contemporáneos suyos. Estos personajes son la Gran Belleza de Sorrentino: es un gran título para ese equipo”.

La Champions y su futuro

El futuro de Pep Guardiola es todo un misterio. Su continuidad en el Manchester City parece estar a punto de llegar a su fin, aunque él todavía no tiene claro qué hará: “No terminé mi carrera en el City, todavía tengo que reflexionar. Si hubiese decidido lo diría. ¿Seleccionador de Inglaterra? No, pero en la vida todo puede ser. ¿Italia? Si Baggio me acompaña como asistente...” Lo que sí tiene muy claro es a quién no quiere cruzarse ni en pintura en la Champions: “El Barcelona, tal vez. El cariño que les tengo me destruye. Nací en un pequeño pueblo cercano, encontrarnos nunca es fácil”.