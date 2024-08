Cuándo juega España vs. Francia en la final de los Juegos Olímpicos de París: horario y dónde ver el partido por el oro

Los jugadores de España celebran después de ganar contra Marruecos en los Juegos Olímpicos. (Daniel Col/AP Foto)

Los Juegos Olímpicos entran en su recta final, por lo que los deportes colectivos se comienzan a decidir. España ya tiene asegurada una medalla en fútbol masculino, aunque todavía queda saber de qué color. Los de Santi Denia estarán, de nuevo, en una final olímpica. Esta hazaña ya la consiguió Luis de la Fuente en Tokio 2020. En aquella ocasión, La Rojita, formada por Unai Simón, Pedri o Dani Olmo no pudo superar a Brasil y se marchó con la plata.

En París 2024 tratarán de sumar el segundo oro español. En las Olimpiadas de Barcelona 1992, se logró el mejor resultado de la historia. En aquel entonces, unos jóvenes Guardiola, Cañizares, Luis Enrique, entre otros, vencieron a Polonia por 3-2. El Camp Nou y 95.000 personas fueron testigo de la hazaña nacional.

En esta ocasión, el escenario será el Parque de los Príncipes, en París. La casa habitual del PSG, acogerá el España - Francia el viernes 9 de agosto a las 18:00 h. El partido se podrá seguir a través de RTVE, tanto en la televisión por La 1 como en streaming gracias a RTVE.play. Además, el canal Eurosport ofrecerá la retransmisión de la final.

Santi Denia en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Luisa González/REUTERS)

La selección francesa

El conjunto anfitrión, dirigido por Thierry Henry, llega con pleno de victorias al último encuentro. Francia formaba parte del grupo A, junto con Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda. Los representantes de América y Oceanía tuvieron que hacer frente a una goleada francesa, los tres puntos contra los africanos les costaron un poco más.

En cuartos de final se vieron las caras con una Argentina dirigida por Mascherano. Pero un gol en el minuto 5 de partido les dejó fuera de combate. El último rival antes de la final fue Egipto, que arrancó ganando. Pero los africanos perdieron la fuerza en la prórroga. El estadio lleno de franceses dio el último empujón a los suyos para cerrar el marcador con un 3-1.

Loic Bade y Soungoutou Magassa celebrando en los Juegos Olímpicos. (Nir Elias/REUTERS)

Los jugadores que defenderán la camiseta gala son:

Porteros: Obed Nkambadio (París FC) y Guillaume Restes (Toulouse)

Defensores: Castello Lukeba (RB Leipzig), Adrien Truffert (Rennes), Loic Bade (Sevilla), Kiliann Sildillia (Friburgo), Bradley Locko (Brest) y Soungoutou Magassa (Mónaco)

Centrocampistas: Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Mónaco), Desire Doue (Rennes), Enzo Millot (Stuttgart) y Joris Chotard (Montpellier)

Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Rayan Cherki (Lyon)

La selección española

El camino de los españoles no fue tan plácido. Como miembros del grupo C se enfrentaron a Azerbaiyán, contra los que se impusieron por 1-2, República Dominicana (1-3) y a Egipto. A estos últimos no les pudieron ganar y se marcharon con un 1-2 en el marcador. Este resultado les hizo pasar como segundas de grupo.

En su camino al Parque de los Príncipes, chocaron con Japón, contra los que firmaron un resultado abultado de 0-3. Marruecos fue un último rival. Pese a empezar perdiendo, tras un tanto de penalti, los de Santi Denia se hicieron con el control del partido en un estadio dominado por los espectadores marroquíes. Fermín López y Juanlu Sánchez fueron los héroes españoles.

Fermín López celebra su segundo gol contra Japón, en los cuartos de final de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. (Kiko Huesca/EFE)

Los internacionales españoles en esta cita son:

Porteros: Arnau Tenas (PSG) y Joan García (Espanyol)

Defensas: Marc Pubill (Almería) Eric García (FC Barcelona), Crishtian Mosquera (Valencia), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Jon Pacheco (Real Sociedad), Miguel Gutiérrez (Girona) y Juan Miranda (procedente del Betis, pero sin equipo para esta temporada)

Centrocampistas: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Adrián Bernabé (Parma), Álex Baena (Villarreal), Fermín López (Barcelona), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Aimar Oroz (Osasuna)

Delanteros: Sergio Gómez (Manchester City), Diego López (Valencia), Abel Ruiz (Girona) y Samu Omorodion (Atlético de Madrid).

