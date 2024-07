Djokovic arrolla al ‘rey de París’: Nadal dice adiós a los Juegos Olímpicos en individuales

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Violeta Santos Moura)

¡Adiós, Rafa! El español llegaba a la competición olímpica con ilusión, a sabiendas de que serían sus últimos Juegos, a sabiendas de que esta sería la última oportunidad de colgar una medalla al cuello. Consciente de este hecho, ha querido disputarlo todo, individuales y dobles. En las parejas, la exigencia física es menor y a su lado tiene a una bestia llamada Carlos Alcaraz para suplir sus carencias, pero en individuales la cosa cambia y más si tiene que medirte en segunda ronda ante Novak Djokovic. Toda una final anticipada. Rafa ha sido incapaz de entrar en el partido, de conseguir puntos, de hacer daño a su oponente, quien ha sabido leer a la perfección el partido para anular completamente a Nadal. Con un 2-0 en el marcador, el manacorí se despide del individual en los Juegos y confía en la medalla en dobles.

Ya lo venía avisando, no hay casi descanso entre partidos. Sus piernas, además, le dieron un toque de atención y le obligaron a suspender los entrenamientos. Pero esa nostalgia de ser sus últimos Juegos Olímpicos le han llevado a sobreponerse, a dejar a un lado el dolor y las molestias y tirar de mente, de orgullo, de pundonor. Ya en el primer partido sufrió durante el segundo set para alzarse con la victoria en el tercero. Sin embargo, en segunda ronda se medía ante, ni más ni menos, que Novak Djokovic; un viejo conocido para el español, quien no le iba a poner las cosas sencillas.

Nada más comenzar, Nole ha conseguido romperle los dos primeros servicios al de Manacor para arruinar todas sus esperanzas de llevarse el primer set o, al menos, tener algún tipo de oportunidad. Djokovic tenía la estrategia bien estudiada, sabía lo que tenía que hacer para conseguir anular por completo a Rafa y acabar con él en un rápido partido. Moviéndole de lado a lado y con dejadas a la red, posible para la cabeza de Nadal, pero inalcanzables para sus piernas. Tan solo ha sido capaz de sumar un juego para evitar que el primer set quedara en blanco.

El tenista español Rafa Nadal (EFE/ Juanjo Martín)

Adiós, Rafa

La Philippe Chatrier estaba volcada con el español. Los gritos de “¡Vamos, Rafa!” no han desaparecido en ningún momento, pero Rafa no iba. El segundo set ha sido una réplica de lo que se ha vivido en el primero. Todo un asedio del serbio al tenista español. A algunos incluso les costaba mirar lo que estaba ocurriendo en la pista, les costaba ver cómo Nadal caía de una forma tan aplastante después de haber alcanzado la gloria en tantas ocasiones en París. Catorce, exactamente.

Con 4-0 en el marcador en el segundo set y la grada rugiendo a favor del español, Rafa ha tirado de heroica para tratar de remontar el partido. Poco a poco, punto a punto ha ido recortando distancias al serbio. El sentir era que se aproximaba una apoteósica remontada de Nadal. 4-4 y la Philippe Chatrier rendida a los pies del de Manacor. Cada punto se celebraba como si de una victoria se tratara, incluso Rafa ha sacado el puño en más de una ocasión, para evidenciar que todavía tenía mucho que dar. Pero, a falta de tan solo dos juegos, el serbio no ha permitido que se le escapara el partido y, sufriendo, ha conseguido cerrar el encuentro con un 2-0 en el marcador.

Rafa concluye su aventura en los Juegos Olímpicos en individuales. Ese que ha ganado no uno sino dos oro, dice adiós a la competición, se despide de los que serán sus últimos Juegos con sabor agridulce, con expectativa de haber llegado más lejos en el torneo si no fuera por Djokovic, pero siendo consciente de que su nivel y su forma física ya no son lo que eran. Ahora toca reponerse para tratar de dar lo mejor de sí en los dobles, donde España es favorita en la puja por la medalla.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.