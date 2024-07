Nadal se resiste a abandonar el circuito e inscribe su nombre en el US Open

El tenista español Rafa Nadal (Susan Mullane-USA TODAY Sports)

Rafa Nadal se resiste a abandonar el circuito. Hace unos meses, los rumores sobre la retirada del español comenzaron a incrementarse, las lesiones no le dejaban disfrutar en la pista y él mismo aseguró que podría ser su último año. Sin embargo, los últimos torneos que ha disputado se ha visto un Rafa renovado dispuesto a seguir compitiendo. El US Open, el último Grand Slam del año que tendrá lugar en Nueva York del 26 de agosto al 8 de septiembre, ya ha anunciado que el nombre de un tenista que estará esta edición presente en sus pistas: de Rafa Nadal utilizando su ranking protegido (9º) debido a una prolongada inactividad por lesión.

La inclusión de Nadal en la lista no asegura su participación, pero sugiere que el tenista español está considerando jugar en Nueva York si se siente en condiciones óptimas. Y es que se trata de un torneo en el que ha alcanzado en múltiples ocasiones la gloria. Fue campeón del US Open 2010, 2013, 2017 y 2019 y este 2024 quiere volver a probar suerte. Allí competirá contra jugadores de alto nivel como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Daniil Medvedev. El torneo es encabezado por Djokovic, actual campeón, y también incluye a Pablo Carreño, quien ha utilizado su ranking protegido (18º) para asegurar su lugar en el cuadro principal.

Este año, Nadal ha sido meticuloso en la planificación de su calendario, priorizando su salud para evitar recaídas. Un ejemplo fue su decisión de participar en Roland Garros a pesar de las dificultades. En París, se enfrentó a Alexander Zverev en un partido complicado, donde cayó en tres sets en primera ronda, pero demostró que con más ritmo y un sorteo más favorable, podría haber llegado a fases más avanzadas.

Sin embargo, Nadal reusó acudir a la siguiente cita en el calendario de la ATP: Wimbledon. A través de sus redes social, Rafa explicó: “Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos”. El hilo continuaba: “Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el campeonato de Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”.

El tenista español Rafa Nadal (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Con estas palabras anunciaba su decisión de no pisar la hierba esta temporada para evitar lesiones. Aunque todavía quedaba un torneo más que disputar antes de los Juegos Olímpicos de París. Para retomar el ritmo de competición, Nadal ha comenzado esta semana en el ATP de Bastad, venciendo a Leo Borg, hijo del mítico Björn Borg, por 6-3 y 6-4. Su próximo rival en octavos de final será el británico Cameron Norrie.

Otros tenistas españoles en el US Open

Nueve tenistas españoles están inscritos en el cuadro masculino del US Open: además de Alcaraz (3º), Nadal (9º) y Carreño (18º), figuran Alejandro Davidovich (41º), Pedro Martínez (49º), Roberto Carballés (54º), Jaume Munar (59º), Roberto Bautista (75º) y Albert Ramos (97º).

En el cuadro femenino, cuatro españolas tienen su lugar asegurado: Sara Sorribes (59ª), Cristina Bucsa (61ª), Paula Badosa (65ª) y Jessica Bouzas (68ª). Las principales cabezas de serie del torneo serán Iga Swiatek, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Jasmine Paolini.

Lío por las plazas de Nadal y Carreño en los Juegos Olímpicos: “Es una injusticia”.