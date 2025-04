Una tienda de H&M cambia la cena de Navidad por un desayuno y una trabajadora lo denuncia: la Justicia lo considera válido porque no fue un cambio sustancial

Cena de Navidad y el logo de H&M

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado que una tienda de H&M modificase de forma sustancial las condiciones de trabajo al sustituir la tradicional cena de Navidad de la empresa por un desayuno en su tienda de Lugo.

La cena de Navidad se había realizado en el establecimiento durante más de 18 años. El evento era organizado y costeando por el personal del centro y se celebraba fuera del horario laboral y en un establecimiento ajeno al centro de trabajo. Esta práctica se había mantenido de forma ininterrumpida, con un coste aproximado de 30 a 40 euros por persona.

En diciembre de 2023, la empresa comunicó a la delegada de personal que la celebración navideña se transformaría ese año en un desayuno o merienda dentro de la propia tienda, en horario laboral. Para compensar la participación, se reconocería a los trabajadores una hora retribuida no compensable si el evento coincidía con su jornada, o recuperable si no coincidía. Esta decisión fue tomada de forma conjunta con representantes sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal, aunque no contó con el respaldo del sindicato CIG en el centro de Lugo.

Una modificación injustificada

Antes de que se presentara la demanda individual, la delegada de personal de la CIG y dicho sindicato habían interpuesto en octubre de 2023 una demanda de conflicto colectivo con el objetivo de declarar nula la medida adoptada por la empresa. Sin embargo, esta fue desestimada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Lugo, que se declaró incompetente por entender que la materia debía ser conocida por la Audiencia Nacional. Esta resolución no fue recurrida.

Al no haber conseguido su objetivo una de las trabajadoras decidió presentar una demanda individual ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo, que en sentencia de 27 de noviembre de 2024 estimó sus pretensiones. El fallo declaró injustificada la modificación aplicada por la empresa, ordenó el restablecimiento de las condiciones anteriores —incluida la cena de Navidad— y condenó a H&M a indemnizar a la trabajadora con 50 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

Contra esta resolución, la empresa presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

No es una “cualidad esencial”

Los magistrados del alto tribunal gallego argumentan ahora que “únicamente se ha transformado el evento”, por lo que “conserva sus rasgos fundamentales identificables: reunión de los empleados, tiempo en el que se realiza (Navidades), valor que se puede atribuir...”. A ello, añaden que, “en sí misma, esa actividad tiene los mismos rasgos anteriores, si bien en un ambiente quizás más encorsetado (en el centro y horario de trabajo)”, por lo que no consideran que se deba calificar como una modificación sustancial.

“No podemos aseverar que estemos ante una cualidad esencial, sino, antes al contrario, ante una meramente accesoria a la relación laboral y que, por ende, no resulta incardinable en el concepto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, aparte de que la variación en sí misma no es sustancial”, incide el TSXG, al tiempo que recalca que “la decisión que modifica aquella forma de disfrutar la cena de Navidad en modo alguno altera o transforma aspectos fundamentales de la relación laboral, sino uno muy secundario”.

Por todo ello, la Sala de lo Social ha estimado el recurso presentado por la empresa y ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Lugo. Por tanto, ha desestimado la demanda presentada por una empleada de la multinacional, a la que ha absuelto de todos los pedimentos.