Recorrido de la Selección española en su llegada a Madrid tras ganar la Eurocopa: ruta, horarios, actuaciones y una polémica parada principal

Miles de aficionados ven el España-Inglaterra en la plaza de Colón en Madrid. (EFE/Chema Moya)

España ha ganado la Eurocopa 2024 de Alemania contra pronóstico y el equipo, que comenzó el torneo con la menor expectación en décadas, ha terminado venciendo en todos los partidos con un juego brillante y por la vía difícil, derrotando a cuatro campeonas del mundo en el camino: Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. El equipo de Luis de la Fuente está plagado ahora de estrellas más allá de Dani Carvajal o Rodrigo Hernández, nombrado mejor jugador. Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Dani Olmo o el carismático Marc Cucurella se han ganado la admiración y el cariño de la afición, que este lunes podrá celebrar con ellos en las calles de Madrid.

La agenda de la Selección en la capital se divide en dos partes. La primera, en la que la delegación deberá tratar de mantener la compostura, que no la alegría, con visitas al Palacio de la Zarzuela y al Palacio de La Moncloa. En la segunda podrán dar rienda a la euforia junto a los cientos de miles de aficionados que quieran festejar con ellos en una se prevé calurosa tarde-noche de verano. El destino y lugar principal de la fiesta será la plaza de Cibeles, elección que ha generado cierta controversia al tratarse del sitio donde suele hacerlo el Real Madrid. Esta vez, en torno o ante la diosa habrá jugadores del Atlético de Madrid como Álvaro Morata o del Barcelona como Fermín, Ferran Torres o el propio Yamal.

Pero quien asista no esperará de brazos cruzados a la llegada de los campeones, sino que podrá seguir su recorrido en pantallas o escuchar música y animación, con el DJ Wally López como maestro de ceremonias, sobre un escenario que el Ayuntamiento ha montado a toda velocidad una vez el árbitro pitó el final del partido en el Estadio Olímpico de Berlín. Además, actuará Isabel Aaiún, intérprete de la canción del momento, Potra salvaje, que no ha parado de sonar en el vestuario de la Selección durante el torneo. No será la única, pero el resto de artistas se mantienen en secreto por el momento. Una vez aparezcan los protagonistas tomarán el micrófono el presentador Saúl Ramos y el streamer Ibai Llanos, que el sábado llenó nada menos que el Santiago Bernabéu con su evento ‘La Velada del Año IV’.

Euforia en Madrid por la victoria de España en la Eurocopa.

La agenda de la Selección en Madrid

Más en detalle, esta es la agenda de la Selección en Madrid desde que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a primera hora de la tarde. El vuelo desde Berlín les tomará tres horas. Llevan en Alemania desde el 9 de junio. Los que figuran son los horarios previstos, no necesariamente los que se cumplan, dada la difícil previsión en estos acontecimientos.

14:10 horas: llegada al aeropuerto de Barajas. Hasta la primera cita, en Zarzuela, el equipo disfrutará de una comida.

18:30 horas: el rey, Felipe VI , recibe al equipo en el Palacio de la Zarzuela y dirigirá unas palabras.

19:30 horas: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , recibe al equipo en el Palacio de La Moncloa, al que felicitará por el éxito.

20:00 horas: una vez concluya la visita a Moncloa, el equipo pone rumbo a la plaza de Cibeles en un autobús descubierto. Antes habrá recorrido calles en las que se espera gran afluencia como Princesa, Alberto Aguilera, plaza de Colón, Jorge Juan, Serrano y plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá. De ahí, a Alfonso XII para acceder a Montalbán y finalmente al Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento, donde espera la afición.

21:15: fiesta en Cibeles, con los jugadores sobre un escenario frente al consistorio.

Plaza de Cibeles este domingo, tras la victoria de España. (Reuters/Isabel Infantes)

Según informa el Ayuntamiento de Madrid, habrá pantallas gigantes en distintos puntos para todos aquellos que no puedan acercarse a Cibeles. Estarán en la calle Alcalá, en Gran Vía y en el Paseo de la Castellana.

La última vez que España ganó un título fue hace apenas un año, la Liga de Naciones, pero el festejo fue reducido en comparación con el que se espera este lunes. Para el precedente más multitudinario del equipo masculino -el pasado verano ganó el Mundial el femenino- hay que remontarse a la Eurocopa de 2012. De aquella etapa solo queda sobre el campo Jesús Navas, de nuevo campeón a sus 38 años.