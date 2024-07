La confesión de Toto Wolff sobre el fichaje de Alonso por Mercedes que no llegó a realizarse

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Recientemente, Max Verstappen, piloto de Fórmula 1, reveló en una entrevista con DAZN quiénes son, en su opinión, los cinco mejores pilotos de la historia de este deporte. Su selección incluyó a Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio. Apenas unos días después, Toto Wolff, director del equipo Mercedes, concedió una entrevista a Mundo Deportivo donde abordó diversos temas sobre el presente y futuro del equipo de Brackley. Durante la conversación, Wolff admitió que en su momento consideraron a Fernando Alonso como una posible sustitución para Lewis Hamilton en 2025, justo cuando Alonso aún estaba en negociaciones para renovar con Aston Martin.

“Estoy de acuerdo con esa lista”, afirmó el austriaco respecto al ranking que había hecho el piloto. Respecto a que existan piloto con más título que el español, afirmó: “Fernando habría tenido muchos más títulos si hubiera gestionado su carrera de manera diferente”. Además, Wolff explicó por qué Alonso no había pilotado antes para Mercedes: “No creo que pudiera haber fichado por Mercedes después de los episodios de McLaren. Dieter Zetsche estaba en McLaren y luego en Mercedes, así que esa puerta estaba prácticamente cerrada”.

Cabe destacar que Dieter Zetsche dejó su cargo al frente de Mercedes y del consorcio Daimler en 2019, lo que abrió las puertas para revaluar la posible incorporación de Alonso de cara a 2025. La salida de Hamilton a Ferrari a finales de este curso tomó por sorpresa a Wolff, quien a principios de año sí había sopesado la posibilidad de contar con Alonso como reemplazo del siete veces campeón del mundo. Sin embargo, Alonso optó por renovar su contrato con Aston Martin.

“Por supuesto que a inicios de año consideramos la opción de Fernando Alonso, pero en ese momento Fernando no estaba interesado en pilotar para Mercedes. Además, le ofrecieron un contrato a largo plazo en Aston Martin. Eso es cómo lo percibimos en ese momento”, explicó el director del equipo Mercedes de F1.

La renovación de Alonso con Aston Martin

Durante mucho tiempo, el futuro de Fernando Alonso era toda una incógnita. Las dudas sobre su continuidad en Aston Martín empezaron a resonar por toda la parrilla y el paddock, hasta que, finalmente, el propio piloto español puso fin a las especulaciones: seguirá en Aston Martín “con un contrato de larga duración”, en concreto, el acuerdo se extenderá por dos años más hasta 2026. De esta forma despejaba todas las dudas sobre si saldría a Red Bull o a Mercedes. Después de sus ocho podios la pasada temporada y de la mejoría que se espera de cara a este curso y tiempos venideros, ha decidido seguir apostando por Aston Martin.

Tras el anuncio, Fernando Alonso detalló: “Dije a principios de año que primero decidiría si quería seguir compitiendo y luego me sentaría con el equipo. Desde el momento en que me uní al equipo en 2023, me sentí como en casa. En poco más de 15 meses, ya hemos logrado mucho juntos, con algunos podios y batallas memorables. Estoy muy agradecido por la confianza que Lawrence (Stroll), Martin (Whitmarsh) y Mike (Krack) han depositado en mí y con Lance (Stroll) estoy emocionado de ver qué más podemos lograr juntos. Este es sólo el comienzo de este proyecto y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy en mi mejor momento físico y todavía tengo hambre. Lo daré todo mientras continuamos nuestro camino para convertirnos en un equipo ganador del campeonato mundial”.

