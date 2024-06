Por qué Mbappé no podrá llevar su máscara con los colores de Francia en el partido ante Países Bajos

El francés Kylian Mbappé (REUTERS/Lisi Niesner)

Kylian Mbappé, quien recientemente ha abandonado el Paris Saint-Germain para incorporarse a las filas del Real Madrid, debutó el lunes como capitán del combinado francés en un partido ante Austria. No de manera sencilla, Les Bleus consiguieron los tres puntos en el primer partido de la fase de grupos tras un gol en propia puerta de Wöber.

El delantero francés salía al verde en el centro de los focos tras sus declaraciones en las que animaba a votar a los jóvenes y renegaba de los extremos políticos, en vísperas a las elecciones francesas en las próximas semanas. Sin embargo, se ganó aún más el protagonismo cuando, a pocos minutos de que el colegiado señalase el final del partido, Mbappé sufrió una rotura de nariz. Antoine Griezmann puso el esférico en el área, y Kylian, en un intento de rematar de cabeza, remató en el hombro de un oponente. Con la cara ensangrentada y una imagen escalofriante, el astro francés se retiró del terreno de juego y fue trasladado al hospital. Tras las pruebas pertinentes, se anunció que no se sometería a cirugía hasta que termine la competición y que disputaría la Eurocopa con una máscara.

La nueva máscara de Mbappé

En la tarde del jueves el astro francés salió al entrenamiento con la que podría ser la máscara que utilizaría este viernes en el partido ante Países Bajos. No faltaban los detalles en ella. Los colores azul, blanco y rojo en honor a la bandera de su país predominaban en toda la protección, a la izquierda, el número 10 que porta en la camiseta gala, a los lados del número, dos estrellas por los dos Mundiales de la selección. En el centro, sobresalía un dibujo con el clásico gallo, símbolo de la Federación Francesa de Fútbol -las iniciales FFF aparecían debajo-, y en la parte derecha, aparecen sus iniciales -KM-.

Sin embargo, la UEFA establece un reglamento de equipamiento, y la nueva máscara de Kylian no se ajustaría a este. La entidad estipula que cualquier equipo médico en el campo debe de ser de un solo color y no puede llevar identificaciones del equipo o del fabricante. El artículo 42 del reglamento de la UEFA es claro respecto a esto: “El equipo médico usado en el campo de juego debe ser de un solo color y no debe presentar ninguna identificación del equipo ni del fabricante”. Por lo que, los colores de la bandera francesa y el dibujo del gallo, violaría estas disposiciones.

Pese a que el delantero se sentía más cómodo con la máscara tricolor, según medios franceses, este contratiempo no supondría un problema para que Mbappé dispute el partido de este viernes, puesto que, tendría otra máscara en color liso y que sí se ajustaría al reglamento de la UEFA.

Lo cierto es que el conjunto de Deschamps disputará la segunda jornada ante Países Bajos este viernes y una de las posibilidades es que Mbappé permanezca entre los suplentes hasta que baje la hinchazón de su rostro y pueda volver a la titularidad en el último compromiso del Grupo D frente a Polonia. “Se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento”, indicó la FFF.